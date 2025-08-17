Позбулися шкідливої звички: королівські особи, які кинули курити

Принцеса Маргарет / © Getty Images

Найгучніша історія пов’язана з королем Георгом VI, який помер від раку легень, як вважається через захоплення шкідливою звичкою. А його дочка принцеса Єлизавета поставила запитання руба своєму нареченому принцу Філіпу, коли йшлося про їхній шлюб. Молодому принцу довелося кинути курити, бо цього вимагала майбутня королева.

Король Георг VI з дружиною Єлизаветою і дочками принцесами Єлизаветою і Маргарет / © Associated Press

Ми зібрали кілька цікавих історій у британській королівській родині, які показують, що кинути курити цілком реально, якщо цього справді захотіти і докласти зусиль.

Король Георг VI

Вплив куріння на британську королівську родину важко переоцінити. Король Георг VI, батько королеви Єлизавети II, помер від раку легень 1952 року, що стало прямим наслідком його пристрасті до тютюну. А до нього інші монархи, такі як Георг V, Едуард VII та Едуард VIII, також помирали від хвороб, пов’язаних із палінням. Ця трагічна історія зробила паління ганебною звичкою в королівській сім’ї.

Король Едуард VIII / © Getty Images

Принцеса Маргарет

Король Георг VI любив говорити про своїх дочок: «Маргарет — моя радість, а Єлизавета — моя гордість». І, справді, принцеса Маргарет, молодша дочка Георга та Єлизавети Боуз-Лайон — перейняла цю не найкращу звичку свого батька. Маргарет була відома своїм тусовковим способом життя і бунтарським духом, і в багатьох королівських біографіях згадується, що принцеса викурювала до 60 цигарок на день.

Принцеса Маргарет / © Getty Images

Зменшила кількість викурених за день цигарок принцеса лише у 80-х роках, коли її здоров’я почало погіршуватися. А 1985 року Маргарет перенесла операцію на легенях. Лікарі тоді видалили частину її лівої легені, оскільки вона курила понад 30 років. Принцесі пощастило і раку легень у неї не сталося, але вона так само курила і в останні роки життя перенесла кілька інсультів і пневмонію. Померла Маргарет у лютому 2002 року, перенісши останній четвертий інсульт. Їй був 71 рік.

Королева Камілла

Камілла Паркер-Боулз у молодості теж захоплювалася тютюном. У розквіті сил вона викурювала до 40 сигарет на день, але намагалася приховувати цю звичку, хоч іноді й потрапляла під приціли фотографів із цигаркою в зубах. Довгі роки у кожній кімнаті її будинку стояли срібні коробки із цигарками.

Королева Камілла / © Getty Images

Але ця шкідлива звичка не подобалася принцові Чарльзу. Тому майбутня королева була рішуче налаштована кинути курити. Кажуть, це сталося 2001 року, за чотири роки до їхнього з Чарльзом весілля. Зараз королева Камілла не курить і практично не вживає алкоголю, може випити хіба трохи вина.

Принц Філіп, герцог Единбурзький

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

У молодості принц грецький і данський був затятим курцем. Проте свою останню сигарету, як свідчить історія, Філіп викурив у день свого весілля з принцесою Єлизаветою у листопаді 1947 року. Раніше ми вже говорили, що це було чи не головною умовою принцеси, оскільки Єлизавета на власні очі бачила, як паління впливає на здоров’я її батька, і не хотіла, щоб її чоловіка спіткала та сама доля. Герцог Единбурзький прожив довге життя та помер у віці 99 років у квітні 2021 року.

Принц Гаррі

Принц Гаррі / © Getty Images

У юності принц Гаррі нагадував принцесу Маргарет — бунтар та порушник будь-яких королівських правил. Молодшого сина короля Чарльза не раз бачили із цигаркою у зубах. Курив він аж до знайомства зі своєю майбутньою дружиною Меган Маркл. Їй не подобалася ця шкідлива звичка Гаррі — і напередодні весілля у травні 2018 року принц покинув курити.

Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія / © Associated Press

У юності принцеса Євгенія також мала цю шкідливу звичку. Коли їй було 19 і вона проводила свою академічну відпустку в Австралії, Євгенію кілька разів бачили із цигаркою. Видання royalfamily.news посилаючись на свідків пише, що принцесу Йоркську бачили, як вона діставала із сумочки цигарки, і це було схоже на те, що це не просто епізодичне паління в компанії однолітків. Але минуло багато років, і принцеса давно кинула курити. Нині вона виховує двох синів та веде здоровий спосіб життя.