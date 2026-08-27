Правда про пісню "Jolene" та "відкритий" шлюб: до кого Доллі Партон ревнувала свого чоловіка / © Associated Press

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Після смерті Доллі Партон шанувальники знову згадують її величезну музичну спадщину і серед найвідоміших пісень — «Jolene», яку вона написана у 1973 році. Її неодноразово переспівували, зокрема й Бейонсе, і композицію навіть внесли до Зали слави «Ґреммі». Та мало хто знає, наскільки буквальною була історія, яка надихнула співачку на цей хіт, про це розповіло видання Hello!.

Хто така Джолін

Доллі Партон / © Associated Press

Одного разу Доллі розповіла, що її чоловік Карл Дін почав отримувати надто багато уваги від рудоволосої банківської працівниці. Жінка явно мала до нього симпатію, а самому Карлу, за словами Доллі, подобалося ходити до банку саме через цю увагу. Для подружжя все це перетворилося на жарт, Доллі навіть підбурювала чоловіка, мовляв, він проводить у банку підозріло багато часу, невже у них стільки грошей.

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Втім, співачка зізнавалася, що попри гумор, суперниця її справді зачепила. Висока, ефектна рудоволоса красуня мала саме ті риси, яких, як вважала Доллі, не було у неї самої. Історія стала основою для пісні, у якій героїня благає іншу жінку не забирати її коханого.

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«Якою б красивою не була жінка, вона все одно відчуватиме загрозу від інших жінок» — пояснювала Партон.

Звідки взялося ім’я Джолін

Доллі Партон / © Associated Press

Ім’я головної героїні теж має справджнє походження, щоправда, зовсім не від тієї банківської працівниці. Під час одного зі своїх концертів Доллі зустріла маленьку дівчинку з розкішним рудим волоссям, світлою шкірою та зеленими очима. Співачка запитала її ім’я, дівчинка відповіла — «Джолін»

Доллі повторила його кілька разів і зрозуміла, що це ідеальне ім’я для пісні. Так звичайне знайомство допомогло народитися одному з найвідоміших жіночих імен у попкультурі. Пізніше Доллі жартувала, що саме тій банківській працівниці завдячує частиною свого статку. Якби не ця історія, не було б «Jolene», а отже, й всіх зароблених на хіті грошей.

«Відкритий» шлюб Доллі Партон

Доллі Партон / © Associated Press

Доллі та Карл Дін одружилися у 1966 році та залишалися разом до його смерті у березні 2025-го. Їхні стосунки рідко опинялися у центрі публічної уваги, хоча чутки про зради час від часу виникали.

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Сама Партон колись називала їхній шлюб «відкритим», але мала на увазі зовсім не те, що можна подумати. Подружжя дозволяло одне одному фліртувати з іншими людьми, але сексуальних стосунків поза шлюбом не передбачалося.

Доллі не приховувала, що їй подобається фліртувати та вона може захоплюватися різними чоловіками, від лисих і повних до худих. Однак, за її словами, Карл знав, що вона завжди повернеться додому, він теж міг дозволити собі невинний флірт.

«Jolene» назавжди залишиться піснею про ревнощі, страх втратити кохану людину і жіночу вразливість. Однак реальна історія Доллі Партон виявилася значно цікавішою за сюжет пісні: трохи флірту, ревнощів, міцний шлюб і випадкове дитяче ім’я, яке перетворилося на музичну легенду.

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