Імператриця, ерцгерцогиня і принцеса: три жінки, які раніше носили вкрадену з Лувру реліквію

Це була витончена прикраса, зібрана з 212 природних перлин і 1998 діамантів, яку, можливо, ми більше ніколи не побачимо.

Тіара інператриці Євгенії

Тіара інператриці Євгенії / © Getty Images

19 жовтня в самому центрі Парижа сталося сенсаційне пограбування — з Лувру викрали коштовності французької корони. Однією з прикрас, які забрали злодії, була неймовірної краси тіара імператриці Франції Євгенії.

Прикраса була частиною набору, який раніше включав ще й брошку. Її дизайн ніжний і романтичний, а зроблена вона зі срібла з позолотою. Діадема складається з семи стрижнів з трьома великими перлинами, які чергуються з вісьмома картушами у формі щита, увінчаними грушею-перлиною і листочком з діамантів. Картуші оформлені діамантовими листочками, обрамленими низкою перлин, і містять три перлини в центрі. Уся композиція тримається на обідку з круглих перлин і діамантових листочків.

Фото: Stéphane Maréchalle / Musée du Louvre

Фото: Stéphane Maréchalle / Musée du Louvre

Загалом у прикрасі використано 212 перлин, з яких 17 грушоподібних, 1998 діамантів і 992 «розочки» (дрібні діаманти старовинного ограновування).

Імператриця Євгенія

Імператриця Євгенія / © Getty Images

Імператриця Євгенія / © Getty Images

Вона була першою власницею цієї прекрасної прикраси. Набір з діадеми і брошки в такому ж дизайні подарував їй чоловік Наполеон III незабаром після весілля. Виріб був створений ювеліром Александром-Габріелем Лемоньє і вважався вершиною смаку епохи.

Каміння, з якого вона зроблена, належало французькій державній скарбниці, як це було заведено в той час, поки Франція то входила в монархію, то виходила з неї. На багатьох портретах Євгенія саме в цій тіарі.

1870 року Наполеона і Євгенію вигнали в Англію, де їх прийняла королева Вікторія, а тіару повернули французькій державі.

Маргарита Клементина Австрійська

Маргарита Клементина Австрійська / © Getty Images

Маргарита Клементина Австрійська / © Getty Images

1887 року, під час Третьої Французької республіки, тіару продали на аукціоні, що мав назву «Розпродаж діамантів Корони», який проходив у Парижі 12-13 травня. Придбав її ювелір Юліус Якобі.

Потім 1890 року тіару перепродали і купив її Альберт, 8-й принц фон Турн-і-Таксіс, як весільний подарунок своїй майбутній нареченій, ерцгерцогині Маргариті Клементині Австрійській. Діадему вона носила часто, особливо любила позувати в ній для портретів. Одягала прикрасу вона з брошкою з набору, а також доповнювала образ перлами на шиї.

У шлюбі з чоловіком Маргарита Клементина народила вісьмох дітей. Вона була пристрасною вершницею і скульпторкою. Під час Першої та Другої світових воєн працювала медсестрою, а потім усе життя підтримувала благодійні організації.

Глорія Турн-і-Таксіс

Глорія Турн-і-Таксіс / © Getty Images

Глорія Турн-і-Таксіс / © Getty Images

Протягом багатьох років набір прикрас зберігався в сім’ї Турн-і-Таксіс, і новою власницею прикраси стала 1980 року графиня Глорія фон Шенбург-Глаугау. У 19-річному віці вона познайомилася з Йоганнесом, спадковим принцом Турн-і-Таксіс, якому було 53 роки на той момент. У них зав’язався роман, а через рік, 31 травня 1980 року, вони одружилися на католицькій церемонії в Регенсбурзі, що у Баварії. На весіллі Глорія з’явилася у сімейних реліквіях чоловіка — діадемі та брошці імператриці Євгенії.

На момент їхнього шлюбу статки Йоганнеса оцінювалися у 2-3 мільярди доларів, і пара жила завжди на широку ногу. Коли свекор Глорії помер 1982 року, її чоловік став 11-м принцом Турн-і-Таксіс, а вона — принцесою.

Глорія та Йоганнес товаришували з дворянською елітою, дизайнерами та відомими особистостями світу багатих і знаменитих. Через часту появу на вечірках і світських заходах їх називали модними іконами 1980-х років, а Глорію ЗМІ охрестили «панк-принцесою» через її любов до дивного вбрання і зачісок.

Однак після смерті чоловіка 1990 року виявилося, що сім’я в боргах. Глорія як його дружина успадкувала ці борги, що становили близько 500 мільйонів доларів. Аби розібратися із ситуацією, Глорія пішла в ізоляцію від суспільства — вивчала фінанси, бухгалтерський облік та управління майном. Також вона ухвалила рішення розпродати родинне майно: твори мистецтва, коштовності, замки, автомобілі й землі, щоб зберегти свої статки.

Таким чином 1992 року дорогоцінну тіару знову виставили на аукціон, і цього разу її придбали для Лувру. Зберігається ще брошка в сім’ї чи теж була тоді продана — невідомо.

