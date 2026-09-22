Преслі Гербер: боротьба з залежністю та бажання допомагати іншим сина Сінді Кроуфорд

Преслі Гербер / © Getty Images

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Смерть 27-річного Преслі Гербера 20 вересня сколихнула Голлівуд. Син супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера помер у реабілітаційному закладі в Лос-Анджелесі. За даними поліції, обставини смерті розслідуються як можливе передозування, про це розповіло видання HELLO!

Преслі не приховував, що протягом життя стикався з проблемами ментального здоров’я, депресією та залежністю. У 2019 році його заарештували за керування автомобілем у стані сп’яніння, після чого він отримав три роки випробувального терміну та два дні громадських робіт.

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Однак останні роки його життя були не лише історією боротьби. Гербер намагався говорити про власний досвід публічно та сподівався, що це допоможе іншим не залишатися наодинці з власними проблемами.

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«Я просто хочу знайти правильне коло людей»

Преслі Гербер / © Associated Press

У грудні 2025 року Преслі відверто розповів у видаленому згодом відео у соцмережах, що йому було складно приймати численні препарати, призначені через проблеми з ментальним здоров’ям. Він говорив про бажання знайти лікаря, який допоміг би поступово зменшити кількість медикаментів.

За словами Гербера, за роки він звертався приблизно до 15 психіатрів і часто отримував нові призначення замість відчуття, що знайшов спільноту та підтримку, які були б йому потрібні.

Спроба почати спочатку

У березні Преслі розповів про підготовку до лікування ібогаїном — психоделічною речовиною, яку досліджують у контексті лікування залежності від опіоїдів і кокаїну. Перед процедурою він зізнався, що був «дуже наляканий». Гербер писав про необхідність відпустити контроль, довіритися процесу та зустрітися з тим, від чого він довго тікав. Він також називав своїми мантрами любов до себе та надію, що цього разу лікування стане останнім.

Досвід, який він хотів перетворити на допомогу

Преслі говорив про ментальне здоров’я не лише як про особисту проблему, а як про частину свого життєвого покликання. В одному з подкастів у 2023 році він розповідав, що хотів давати надію людям, які опинилися у схожій ситуації.

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Гербер наголошував, якщо його історія допоможе хоча б одній людині вибратися з темного періоду, цього буде достатньо. Він хотів говорити без осуду про депресію, залежність та інші проблеми, які можуть негативно впливати на життя.

«Я багато чого бачив і багато чого навчився. Сподіваюся, що зробив помилки замість когось іншого, щоб їм не довелося їх повторювати» — говорив він.

Його остання публічна поява відбулася 11 червня. Разом із батьками Преслі взяв участь у дискусії про свій досвід боротьби за ментальне здоров’я. Тоді він сказав, що вільним почувався у момент, коли нарешті став чесним із самим собою.

Він також радив починати з простих речей, на кшталт, рухатися незалежно від настрою, виходити на вулицю, стояти під сонячним світлом або хоча б полежати на траві, якщо сил на активність зовсім немає.

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Родина, яка залишалася поруч

Преслі Гербер із батьками Сінді Кроуфорд і Ренді Гербером / © Associated Press

Сінді Кроуфорд, Ренді Гербер та молодша сестра Преслі, модель Кая Гербер, підтримували його протягом боротьби із залежністю. Кая згодом розповідала, що сімейні труднощі вплинули й на її власне бажання не просити про допомогу. Вона називала брата людиною, яка вирішила бути максимально відкритою перед світом і говорити про те, що інші часто намагаються приховати.

«Є стільки всього, що можна приховати від світу, а спроба накрити проблему кришкою лише змушує людину відчувати, що вам соромно за неї» — зазначала вона.

Ментальне здоров’я — не привід для сорому

Преслі Гербер / © Associated Press

Історія Преслі вкотре нагадує про просту, проте важливу річ, що проблеми з ментальним здоров’ям не роблять людину слабкою та не повинні ставати причиною для сорому. Депресія, тривожні розлади, залежності та інші психологічні труднощі можуть потребувати професійної допомоги так само як і фізичні захворювання потребують лікаря.

Просити про допомогу — не означає «не впоратися самостійно», навпаки, це спосіб вчасно подбати про себе. Іноді першим кроком може бути розмова з психотерапевтом або психіатром, звернення до лікаря, довіреної людини чи спеціалізованої служби.

Особливо важливо не чекати моменту, коли ситуація стане критичною. Якщо психологічний стан тривалий час заважає спати, працювати, спілкуватися, піклуватися про себе чи створює відчуття, що ви більше не справляєтеся, це достатня причина звернутися по підтримку.

Історія Преслі Гербера — це не лише розповідь про залежність і трагедію. За останні роки він намагався говорити про ментальне здоров’я чесно, без сорому й осуду, та використовувати власний досвід, щоб підтримати інших. Його останні публічні слова були про чесність із собою, турботу про себе та прості кроки, які іноді можуть стати початком складного шляху до допомоги.

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