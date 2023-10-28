Дивацтва монарха: кумедні звички короля Чарльза III

У листопаді королю Чарльзу III виповниться 75 років – серйозний ювілей, який він зустріне у ролі монарха. За своє довге життя у короля з'явилося безліч цікавих і трохи навіть дивних звичок, про які сьогодні й поговоримо.

Чарльз не обідає

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Незважаючи на те, що Чарльз зійшов на престол, коли йому було 73 роки, він планує жити та правити відносно довгий час. Кожна хвилина його розкладу є цінною і важливою, Чарльз не сприймає, коли щось йде не за планом і не любить витрачати час даремно. Одна з його дивних звичок – пропускати обід. У цей час монарх віддає перевагу прогулянці на свіжому повітрі, а близько 17:00 у короля чаювання. У цей час король перекушує бутербродами та шматочком фруктового торта разом зі своєю дружиною Каміллою, а потім повертається до роботи з паперами у своєму кабінеті. Через звичку короля пропускати обід багато його співробітників змушені робити те саме.

Зубну пасту йому вичавлює камердинер

Принц Чарльз та принцеса Діана / Фото: Associated Press

Не знаємо, наскільки ця звичка існує зараз, але колишній дворецький принцеси Діани, Пол Баррелл, розповідав, що Чарльз щоранку змушував одного зі своїх співробітників вичавлювати зубну пасту на його зубну щітку. Історію цю показали у фільмі "Служіння членам королівської родини: усередині фірми". Мабуть, так Чарльз робив у молодості, зараз усе могло змінитись.

Йому прасують піжаму та шнурки

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Попрасувати піжаму — не така вже й дивна звичка скажете ви, але шнурки? Щоранку королю розгладжують шнурки праскою. Також його камердинер стежить за тим, щоб температура у ванній монарха була прохолодною, а пробка у ванні повинна бути у певному положенні. Схоже, король дуже любить лад, і щоб усе і завжди перебувало на своїх "правильних" у його розумінні місцях.

Їсть одну сливу на сніданок

У це важко повірити, особливо з огляду на той факт, що Чарльз не обідає. Але колишній королівський шефкухар Даррен Макгреді якось розповів, що Чарльз завжди просив на сніданок дві сливи, але ніколи не їв другу. Одного ранку я подумав: "Добре, він їсть тільки одну сливу на сніданок", тому я поклав тільки одну сливу в тарілку і відправив її в їдальню. Але тарілку повернули зі словами: "Його Королівська Високість просить дві сливи, будь ласка". Не думайте, що король харчується тільки сливами, відомий факт, що він любить домашній хліб, яйця (зварені рівно три хвилини і заховані під листям салату), фрукти та свіжі фруктові соки.

Король розмовляє з рослинами

Чарльз — садівник і дуже любить від дитинства проводити час у саду. В одному з давніх своїх інтерв'ю Девіду Аттенборо 1986 року принц зізнався, що навіть розмовляє з рослинами, як із людьми. Така звичка може здатися дивною людям, які не мають до садівництва жодного стосунку, але люди, які вирощують хоч щось у своєму саду, точно зрозуміють короля.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Сидіння для унітазу завжди із собою

У пресі неодноразово згадується те, що всюди у поїздки Чарльз бере із собою власне сидіння для унітазу. Також з ним завжди свіжі простирадла та дві картини з шотландськими пейзажами, які розвішують у кімнаті, де б король не зупинився на нічліг для того, щоб він завжди почувався як удома. А ще його помічники завжди возять із собою туалетний папір певної марки і обов'язково чотиришаровий, про це пише автор книжки "Чарльз, король Англії".

Король спить оголеним

Королівський прислуга Браян Гові якось заявив, що Чарльз полюбляє спати в оголеному вигляді. У це важко повірити з огляду на те, що в британських замках дуже прохолодно. І навіщо тоді йому вранці прасують піжаму?

А ще монарх не любить сучасних ґаджетів

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Чарльз погано ставиться до сучасних технологій, новини він читає в газетах, а щоб передати комусь інформацію, пише її на папері. Можливо, тому в членів королівської сім'ї за життя накопичується так багато особистих щоденників і документів, за якими потім історики пишуть їхні біографії.

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