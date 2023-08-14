Прикраса зі змістом: чим особлива заручальна каблучка кронпринцеси Мері

Наступного року кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік відсвяткують двадцяту річницю від дня свого весілля. Ми вирішили пригадати, яким був день їхнього весілля та яку каблучку син королеви Данії Маргрете II – принц Фредерік – одягнув на палець своєї майбутньої дружини в день їхніх заручин.

Заручини й каблучка

Вони познайомилися у вересні 2000 року в одному з пабів у Сіднеї під час літніх Олімпійських ігор. Вже через два роки Мері переїхала до Данії, а ще через рік відбулися їхні офіційні заручини зі спадкоємцем трону. Історії їхнього кохання ми вже присвячували цілу статтю. Сьогодні ж поговоримо про заручальну каблучку принцеси Мері.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Про заручини пари палац офіційно оголосив 8 жовтня 2003 року. На пальці майбутньої нареченої з'явилася каблучка з діамантом у смарагдовому огранюванні та з двома рубіновими багетами вагою 1,5 карата. Каблучка мала прихований символізм і була зроблена у вигляді данського прапора, адже після заміжжя Мері мала стати підданою Данії. Через деякий час після народження чотирьох дітей пари кронпринцеса оновила дизайн обручки (як бачите, не лише Меган Маркл цим грішила). На прикрасу принцеса додала два багети з діамантами, які символізували чотирьох дітей пари — Крістіана, Ізабеллу, Вінсента й Жозефіну.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Значення каблучки принцеси Мері

Фахівці ювелірного будинку Steven Stone Jewellers розповіли, що обручка принцеси Мері з центральним каменем смарагдового огранювання вагою 1,50 карата, розташованим між двома рубінами смарагдового огранювання вагою 70 каратів, спочатку мала оцінну вартість у 50 600 доларів.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Чотири камені у прикрасі символізують те, що Мері та Фредерік виховують чотирьох дітей. Після їхньої появи в каблучці вартість прикраси зросла на десять тисяч.

Весілля й сукня

Весілля Мері та Фредеріка відбулося 14 травня 2004 року. В день одруження Мері здобула титул Її Королівської Високості кронпринцеси Мері Данської. Вінчання пари відбулося в Соборній церкві Діви Марії в Копенгагені, а весільні урочистості — в палаці Фреденсборг.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

До вівтаря принцеса йшла в сукні від данського дизайнера Уффе Франка, учня Джорджио Армані. Вбрання було з шовкового атласу кольору слонової кістки з рукавами довжини три чверті, відкритими плечима, декольте і пишною спідницею з незвичайним драпуванням. На її пошиття пішло 67 метрів атласу, 8 метрів старовинного ірландського мережива і 31 метр тюля, обрамленого 100 метрами шантильського мережива, щоб підняти спідницю ззаду.

Від своїх майбутніх свекра і свекрухи принцеса Мєрі отримала в подарунок діамантову тіару-кольє, яку одягла поверх старовинної фати, яка належить родині нареченого і зазвичай використовується лише для принцес за кров'ю. Її майбутній чоловік Фредерік подарував нареченій сережки з діамантами й перлами, які чудово гармонували з тіарою. Після вимовлених клятв наречений одягнув на палець нареченої обручку з білого золота з діамантами. В обручках пари, до речі, є перше золото, здобуте в Гренландії.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Після заміжжя принцеса Мері перейшла в лютеранство і стала підданою Данії, відмовившись від громадянства Австралії та Великої Британії. Після сходження на трон кронпринца Фредеріка його дружина Мері стане новою королевою-консортом Данії.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

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