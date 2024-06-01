Прикраса, як у княгині Монако: чим особлива заручальна каблучка принцеси Раджви

Минулого року в йорданській королівській родині з'явилася ще одна принцеса. Нею стала дружина спадкового принца Хусейна — Раджва Аль-Саїф, яка вийшла заміж за принца 1 червня і отримала титул принцеси.

Принцеса Раджва стане ще однією королівською особою, до якої буде прикуто багато уваги публіки. Ми ж хочемо поговорити про її заручну каблучку, отриману від кронпринца Хусейна на честь заручин у серпні 2022 року.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Схожа є у княгині Шарлін

Ми вже розповідали вам про прикрасу монакської княгині Шарлін, яка отримала на заручини одну з найрозкішніших каблучок серед королівських наречених.

Каблучка принцеси Раджви / Фото: Getty Images

Як і у Шарлін, у каблучки принцеси Раджви міститься діамант ограновування "груша". Розроблено прикрасу ювелірним Домом Harry Winston — американською компанією з виробництва розкішних ювелірних виробів, засновник якої був відомий як "Король діамантів", який заробив репутацію постачальника одних із найкращих у світі білих та кольорових діамантів. Камені Harry Winston славляться своєю високою якістю і бувають різних форм, включаючи традиційне огранювання "кушон" або "смарагд", а також овальні і грушоподібні форми.

Така була у Жаклін Кеннеді

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

До речі, заручну каблучку від цього бренду носила свого часу колишня перша леді Америки — Жаклін Кеннеді, отримавши її в подарунок від свого другого чоловіка — греко-аргентинського мільярдера Арістотеля Онассіса. Це була одна з найбільших заручальних каблучок від Harry Winston вагою 40,42 карата.

Чим особлива каблучка Раджви

Камінь грушоподібної форми зазвичай носять відповідно до королівської традиції вістрям спрямованим від власника, але принцеса Раджва полюбляє носити прикраси в обох напрямках, демонструючи універсальність дорогоцінного каменю. Кажуть, попит на діаманти саме такої форми різко зріс після заручин принца Хусейна та Раджви. Що, втім, зовсім недивно, адже в Йорданії Раджву та Хусейна вважають такою самою популярною королівською парою, як Кейт та Вільяма Уельських у Британії. До речі, коли пара оголосила про свої заручини і показала портретні фото, зроблені цього дня, багато шанувальників помітили, що Раджва обрала такого ж відтінку сукню, як у принцеси Уельської, позуючи для фотографій.

Кронпринц Хусейн та його наречена Раджва у день заручин / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Немає сумнівів, що носити свою розкішну заручальну каблучку принцеса Раджва буде не знімаючи, і вже точно не вноситиме до неї будь-які поправки, як це зробила Меган, герцогиня Сассекська, свого часу.

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