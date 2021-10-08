Прикраси, що пережили королеву: історія діамантових браслетів Марії-Антуанетти

9 листопада в Женеві аукціонний дім Christie's виставить на продаж дві унікальних прикраси — діамантові браслети королеви Франції Марії-Антуанетти, дружини Людовіка XVI. Оцінювальна вартість цих ювелірних виробів — 3 мільйони 700 тисяч євро.

Парні браслети унікальні тим, що складаються з неймовірних діамантів, а також, що їх колись носила на зап'ястях королева Франції. Але розпочинаючи розповідь про Марію-Антуанетту варто зрозуміти, що вона непроста персона. Дотепер багато хто не може визначитися, ким точно була ця жінка — легковажною марнотраткою чи жертвою обставин з трагічною долею. Однак сходяться всі знавці на одному — королева пристрасно любила ювелірні прикраси і зібрала немаленьку колекцію, багато екземплярів якої насправді не могла собі дозволити.

Марія-Антуанетта / Getty Images

У первісному вигляді до наших днів дійшли не всі прикраси Марії-Антуанетти, багато були розпродані на торгах 1887 року і перероблені в нові вироби. Діамантові браслети є єдиними прикрасами, які залишилися без змін і в оригінальній коробці, в якій навіть збереглися написані нащадками королеви ярлики.

Браслети Марії-Антуанетти / Getty Images

Придбала цю пару браслетів 21-річна королева 1776 року за величезну на той час суму 250 тисяч ліврів у ювеліра Шарля Огюста Бемера. За словами графа Мерсі д'Аржанто, посла Австрії у Франції і неофіційного радника королеви, оплата за браслети була внесена частинами — спочатку вона дала за них аванс і деякі дорогоцінні камені, а решту суми виплачувала грошима, які їй видавав чоловік Людовик XVI. Повну вартість прикрас вона виплачувала протягом шести років.

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Сума, яку Марія-Антуанетта витратила на прикраси, була настільки велика, що плітки донесли цю інформацію до її матері до Відня. Вона написала дочці лист, в якому висловила своє невдоволення ситуацією.

"Новини з Парижа кажуть мені, що ви тільки що придбали браслети на 250 тисяч ліврів і, таким чином, запустили свої фінанси".

Браслети Марії-Антуанетти / Getty Images

Браслети були виконані з 112 діамантів в досить грубому (за сьогоднішніми мірками) огранюванні і інкрустовані в срібний браслет з золотими деталями. Найбільші дорогоцінні камені розташовані в центрі. Загальна вага каменів на прикрасах, за даними аукціонного дому, становить від 140 до 150 карат. Особливістю браслетів було те, що їх можна було трансформувати в чокер на шию.

Марія-Антуанетта / Getty Images

Ці два браслети були одними з улюблених прикрас королеви і на багатьох портретах вона зображена саме в них. Щоправда, іноді художники зображували більше ниток діамантів, ніж було насправді.

Після початку заворушень серед народу 1789 року Людовик XVI і Марія-Антуанетта змушені були покинути Версаль і влаштувалися в Тюїльрі. Саме мешкаючи в цьому палаці, королева спакувала свої коштовності в скриню і відправила на зберігання графу Мерсі д'Аржанто в березні 1791 року, який залишив пост у Франції і обійняв нову посаду в Брюсселі.

Марія-Антуанетта / Getty Images

11 січня 1791 року він отримав лист, в якому Марія-Антуанетта його попередила, що йому на зберігання відправлена дерев'яна скриня. Протягом декількох років граф зберігав скриню, жодного разу не відкривши. На жаль, королеві більше не судилося одягти свої прикраси — 16 жовтень 1793 року її стратили на гільйотині. Скриня з її коштовностями була відкрита через рік за наказом імператора Австрії Франциска II, щоб провести опис того, що в ній було.

1796 року всі прикраси були передані єдиній вижилій дочці Марі-Антуанетти — Марії Терезі Французькій. Спадкоємиця дітей не мала, тому заповіла усі прикраси племінникам.

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