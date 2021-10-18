Прикраси з королівською історією: улюблені тіари герцогині Кембриджської

У британській королівській сім'ї до прикрас ставляться особливо трепетно. Більшість із них — це справжня сімейна реліквія, яка передається від покоління до покоління.

Кейт Міддлтон до того, як 2011 року стала дружиною принца Вільяма, звичайно, не могла похвалитися такими прикрасами. Вони стали доступні для неї вже в новій ролі британської герцогині. Розглядаємо улюблені тіари Кетрін, у яких вона часто з'являється на публіці.

Весільна тіара Cartier Halo (або тіара "Німб")

Насправді Кейт Міддлтон мріяла одягти на своє весілля витончену квіткову тіару, але на королівському весіллі діють свої протоколи і правила, тому Кейт довелося їх дотримуватися. 29 квітня 2011 року на вінчанні в Вестмінстерському абатстві Кетрін з'явилася в тіарі Cartier Halo, яка складалася з 739 діамантів і 149 діамантів багетного обгранкування і була позичена їй королевою Єлизаветою II.

Тіара Halo, герцогиня Кембриджська / Getty Images

Тіара була створена 1936 року на замовлення короля Георга VI, він доручив Картьє створити для своєї дружини Єлизавети Боуз-Лайон щось приголомшливе з діамантів і платини, які він придбав за три тижні до того, як став королем Великої Британії. Але Єлизавета, на подив, цю тіару практично не носила, адже, ставши королевою-консортом, отримала доступ до королівської скарбниці і інших більш вишуканих прикрас.

1944 року тіару подарували на 18-річчя старшої дочки принцесі Єлизаветі, головної спадкоємиці трону. Принцеса ніколи не носила цю тіару публічно: експерти вважають, це пов'язано з тим, що подарували їй прикрасу в повоєнний час і було недоречно носити таку тіару. Зате охоче позичала її своїй молодшій сестрі Маргарет і дочці — принцесі Анні, яка з'являлася в тіарі на публіці в 70-х роках.

Тіара Halo, принцеса Маргарет / Getty Images

Тіара "Вузлики любові"

Цю тіару часто називають "Кембриджська тіара", адже герцогиня Кетрін була першою, хто 2015 року одягнув прикрасу після того, як її носила її свекруха принцеса Уельська Діана.

Тіара "Вузлики любові", принцеса Діана / Getty Images

Прикраса було створена для бабусі королеви Єлизавети II — Марії Текської (королеви Марії, дружини короля Георга V) — в 1914 році. Її створив Дім Garrard з перлів і діамантів, які раніше належали королівській родині. Марія змоделювала головний убір своєї бабусі принцеси Августи Гессенської, оригінальну Кембріджську тіару з вузлом закоханих, яка в нинішній час перебуває в невідомій приватній колекції. За словами придворного ювеліра, коли королева Марія замовила прикрасу, вона пожертвувала для її виготовлення тіару зі своєї власної колекції ювелірних прикрас — тіару леді Англії. Після смерті королеви Марії1953 року тіара перейшла у спадок її внучці королеві Єлизавети II, вона одягала тіару всього кілька разів у 50-х роках. 1981 року королева Єлизавета II позичила тіару "Вузлики любові" на весілля Діани Спенсер і свого старшого сина принца Чарльза. Але Діана вирішила одягти на весілля фамільну тіару Спенсер, яка була сімейною реліквією. Однак, незважаючи на це, Діана любила тіару "Вузлики любові" і часто її одягала, хоча неодноразово скаржилася, що діадема така важка, що від неї болить голова. Коли Діана і Чарльз розлучилися 1996 року, тіара повернулася королеві Єлизаветі II.

Тіара "Вузлики любові", герцогиня Кембриджська / Getty Images

Кетрін, герцогиня Кембриджська, носить тіару від 2015 року, а вперше з'явилася в ній на прийманні в Букінгемському палаці.

Тіара "Квітка лотоса"

Першою власницею цієї цікавої тіари була Єлизавета Боуз-Лайон — дружина короля Георга VI і мати принцес Єлизавети і Маргарет.

Тіара "Квітка лотоса", Єлизавета Боуз-Лайон / Getty Images

Назва тіара отримала від елементів квітки лотоса (або листа папірусу), які домінують у цьому ювелірному виробі. Тіара була зроблена з намиста з діамантів і перлів, яке було подаровано Єлизаветі чоловіком, а він зі свого боку купив його в ювелірному Домі Garrard. Єлизавета вирішила, що хоче розібрати це кольє і зробити з нього тіару. Це відбулося всього через шість місяців після того, як вона отримала намисто в подарунок.

Тіара, яку створювали також в Garrard, вийшла красивою, була названа "Квітка лотоса" і дуже полюбилася королеві Єлизаветі. У ній вона з'явилася на портретах, випущених до коронації Георга VI в 1937 році. Через двадцять років королева-мати передала цю тіару в подарунок своєї молодшої дочки принцесі Маргарет. Принцеса позичила цю тіару своїй невістці Серені Стенгоуп в день весілля з сином Маргарет Девідом Армстронгом-Джонсом 1993 року.

Весілля Девіда Армстронга-Джонса, сина принцеси Маргарет і Серени Алейна Стенгоуп / Getty Images

Після смерті принцеси Маргарет в 2002 році тіара повернулася в королівську колекцію, і наступна її поява на публіці сталася 2013 року. У тіарі "Квітка лотоса" з'явилася на публіці герцогиня Кембриджська Кетрін.

Тіара "Квітка лотоса", герцогиня Кембриджська / Getty Images

Тоді багато хто подумав, що така легка і квіткова тіара стане улюбленою для герцогині, що, в принципі, і сталося. Кейт одягала тіару повторно на державний банкет на честь першої чети Китаю 2015 року, і, впевнені, ще неодноразово з'явиться в ній на банкетах, тільки-но такий формат заходів повернеться до звичного для королівської сім'ї режиму.

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