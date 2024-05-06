Принц Арчі Сассекський: десять цікавих фактів про сина Меган та Гаррі

Сину Меган Маркл та принца Гаррі – принцу Арчі – сьогодні виповнюється п'ять років.

Ми згадуємо найцікавіші факти про молодшого онука короля Чарльза III, з яким монарх практично не бачився за весь цей час.

Принц Арчі / Фото: Getty Images

1. Арчі народився 6 травня 2019 року в лікарні Портленд у Лондоні та отримав ім'я Арчі Гаррісон Маунтбеттен Віндзор. Його називають принц Арчі Сассекський, згідно з титулом його батьків.

2. Після сходження на престол його дідуся короля Чарльза III Арчі отримав титул принца і посів шосту сходинку у черзі на трон.

Син Меган та Гаррі — Арчі / Фото: Associated Press

3. Ім'я Арчі має німецьке походження і означає "щирий" або "сміливий". Гаррісон — англійське ім'я, що означає "син Гаррі", а Маунтбаттен Віндзор — прізвище, яке ділять члени королівської родини.

Принц Арчі на руках у Меган / Фото: Getty Images

4. Арчі — перша королівська дитина змішаної раси. Його спадщина включає афроамериканське, європеоїдне та британське походження, що відображає різне походження його батьків. У нього є молодша сестра Лілібет, яка народилася 2021 року.

Принцеса Лілібет / Фото: instagram.com/misanharriman

5. Коли хлопчику був один рік, його батьки переїхали з Великої Британії до США, тому дитинство Арчі минає у Каліфорнії. Наразі сім'я мешкає в Монтесіто, Санта-Барбара.

6. Хлопчик має британське та американське громадянство.

7. Арчі вперше показали публіці під час фотоколу у Віндзорському замку, за два дні після його народження.

Принц Арчі з мамою Меган і татом Гаррі / Фото: Getty Images

8. Арчі поділяє особливий зв'язок зі своєю бабусею Дорією Регланд (мамою Меган). Доріа завжди була присутня у його житті і завжди проявляла любов і підтримку до нього та його батьків.

9. Арчі знайомий зі своєю прабабусею королевою Єлизаветою II.

Принц Арчі / Фото: Getty Images

10. Відомо, що Арчі любить гуляти на свіжому повітрі, гратися в саду, а його батьки заохочують любов сина до природи та активного відпочинку.

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