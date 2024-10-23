Принц Джордж – майбутній король: які правила не можна порушувати другому в черзі на британський престол

11-річний принц Джордж Уельський – старший син принцеси Кейт та принца Вільяма Уельських. Він посідає друге місце в лінії успадкування престолу після свого батька і одного разу стане королем. Джордж знає про свою майбутню роль і розуміє, чому йому доводиться дотримуватися суворих правил королівського виховання.

Принц Джордж, як і його молодші сестра принцеса Шарлотта та принц Луї, живуть досить розкішним життям з багатьма привілеями. Завдяки своєму королівському статусу вони мають доступ до найкращих речей у світі, гарної освіти, живуть у палацах і мають змогу полетіти до заміського будинку на гелікоптері, щоб усамітнитися з родиною. Але є й суворі правила, яких принцу та його братові та сестрі доводиться дотримуватися, вони стосуються безпеки, харчування та дозвілля. Що це за правила?

Принц Джордж з мамою принцесою Кейт / Фото: Getty Images

Не можна виключати певні групи продуктів із тарілок

Принц Джордж повинен їсти все, що є в тарілці. Жодних істерик або жбурляння їжі, а діти зобов'язані їсти все, що їм подають і не вередувати. Джордж вже безумовно не у віці для примх, але коли він був молодшим, усім цим премудростям його навчала його няня Марія Борралло, сувора, але справедлива, яка навчалася у знаменитому коледжі Норланда і вміє знайти підхід до будь-якої дитини. У Джорджа безперечно немає великої свободи дій в обговоренні їжі, кажуть, його батьки суворі в цьому питанні.

Марія Тереза Борралло з маленьким принцом Джорджем / Фото: Getty Images

Слід дотримуватися графіку сну та бадьорості

За даними thelist.com, принц Джордж не повинен відхилятися від свого графіка дня. Як і всі діти Уельських, юний принц лягає спати в суворо відведений час, робить уроки, проводить час на свіжому повітрі (оскільки його батьки - прихильники того, що діти повинні більше бувати на вулиці, ніж сидіти перед екранами ґаджетів), ці самі ґаджети і час за ними у Джорджа суворо дозовані. А ще у шкільні дні принц не може відвідувати з батьками жодних публічних заходів, оскільки це впливає на графік сну та успішність у школі.

Дотримуватись правил етикету на публічних виходах

Принц Джордж / Фото: Associated Press

Принц Джордж вже багато разів відвідував важливі сімейні та інші заходи державної важливості, як, наприклад, коронацію його діда короля Чарльза. Етикету принца вчили від раннього дитинства, адже він повинен знати, як поводитися. Як робити реверанси та кланятися, дітей Уельських також навчають змалку. Принц Джордж, до речі, чудово впорався зі своєю роллю почесного пажа на коронації Чарльза. І якщо принц Луї іноді все ще пустує на публіці (через свій юний вік), то принц Джордж вже більш стриманий і завжди має бездоганну поведінку.

Вивчати іноземні мови

Принц Джордж та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Покійна королева Єлизавета II вільно говорила французькою, яку вивчала в дитинстві. Очевидно, що її нащадки також вивчають іноземні мови і, зокрема, французьку, щоб вільно говорити нею під час важливих зустрічей, візитів до інших держав та церемоній. Відомо, що принц Джордж і його сестра Шарлотта вивчають іспанську (їхня няня - іспанка, ймовірно, вона розмовляє з ними цією мовою).

Літати всією сім'єю в одному літаку

Принц Вільям, принцеса Кейт та принц Джордж / Фото: Getty Images

Починаючи від 12-річного віку, принцу Джорджу буде заборонено літати одним літаком або вертольотом разом з батьком, принцом Вільямом. Це пов'язано з тим, що два перші претенденти на трон не можуть перебувати на борту одного судна через правила безпеки. Поки що Вільям та Кейт літають разом із трьома дітьми, але все може змінитися вже від наступного літа, коли Джорджу виповниться 12 років. Це старовинне правило покликане захистити монархію у разі нещасних випадків та зберегти лінію престолоуспадкування у безпеці. Протокол безпеки був застосований і до принца Вільяма від того часу, як він був дитиною, як прямого спадкоємця престолу.

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