Принц Джордж: скромний та чарівний майбутній король Великої Британії

Принц Джордж — старший син принцеси Уельської Кейт і принца Уельського Вільяма, що посідає друге місце в лінії наслідування британського престолу після свого батька. Напередодні дня народження юного спадкоємця, йому завтра виповнюється 10 років, розповідаємо про те, як живе принц Джордж зараз і як його батьки готують його до майбутньої ролі короля.
Народження та перші роки життя
Принц Джордж з'явився на світ 22 липня 2013 року через два роки після весілля його батьків Кейт і Вільяма. Про першу вагітність майбутньої принцеси стало відомо у грудні 2012 року. Кетрін, якій на той момент було 30 років, мала чудовий вигляд, але почувалася зле і навіть лежала в лікарні. Якраз того дня, коли палац офіційно оголосив, що Кейт носить під серцем спадкоємця, Вільям забирав її зі шпиталю, де їй допомагали впоратися з моторошним токсикозом. До речі, дві наступні вагітності принцеси минали так само непросто у перших триместрах.
Народився принц Джордж в лондонській лікарні Святої Марії, де в далекому 1982-му з'явився на світ його батько Вільям. Пологи відбулися природним шляхом і були партнерськими для Кейт та Вільяма. Цього ж дня пара з'явилася на ґанку лікарні зі спадкоємцем на руках і показала новонародженого принца. А за кілька днів оголосили, що йому дали ім'я Джордж Олександр Луї.
Ранні роки спадкового принца
Ще до народження принца газета The Washington Post назвала його найвідомішим у світі малюком. Принц Джордж ще не встиг народитися, а про нього вже писали. Він став одним із перших людей в історії, статті про якого в кількох мовних розділах Вікіпедії з'явилися ще до його народження.
На честь народження спадкоємця в небі над Гацд-парком та Тауером було дано 41 салютний залп. Новонароджений отримав титул принца Кембриджського, а принцом став за правом народження (як первісток спадкового принца Вільяма). Що цікаво — його молодша сестра Шарлотта та брат Луї отримали титул принцеси та принца відповідно тому, що їхня прабабуся королева Єлизавета II підписала спеціальний указ.
23 жовтня 2013 року принца Джорджа Кембриджського було охрещено в Королівській каплиці Сент-Джеймського палацу. Обряд хрещення здійснив архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.
Навчання та захоплення юного принца
Коли Джорджу виповнилося 2,5 року, батьки віддали його до садка. Розташований він був у Норфолку і дотримувалися у ньому педагогічної системи Монтессорі. Перші фото Джорджа біля садка зробила його мати Кейт.
У вересні 2017 року 4-річний Джордж вирушив до школи. Це була престижна приватна школа Thomas's Battersea на південному заході Лондона, вартість навчання за рік в якій варіюється в межах 23 тисяч доларів на рік. У цей особливий для Джорджа день його супроводжував тільки батько принц Вільям, а мама Кетрін не змогла бути присутньою, оскільки була вагітна третьою дитиною і знову страждала на токсикоз. Через два роки до цієї самої школи вчитися відправили і принцесу Шарлотту.
2022 року Кейт і Вільям переїхали з Лондона до Віндзора і змушені були підшукати для своїх дітей нову школу. Третьою школою для принца Джорджа стала Lambrook School неподалік Аскота в Беркширі.
10-річний принц кажуть перейняв захоплення свого діда Чарльза до мистецтва і непогано малює. Також юний принц займається регбі та любить ходити на футбольні матчі разом із батьком Вільямом. Щоправда поки що лише у ролі вболівальника.
Принц Джордж на коронації Чарльза
6 травня в день коронації свого діда короля Чарльза принцу Джорджу було відведено одну з найважливіших ролей. Він був пажем короля і допомагав нести одяг Чарльза III, коли той входив і виходив з Вестмінстерського абатства під час історичної події.
Колись може і самому Джорджу прийде час зійти на престол, кажуть, британці покладають на нього великі надії і багато хто хотів би бачити свого кроля молодим. А ось король Чарльз вже замислюється над тим, щоб у його онука з'явився регент. Адже у разі смерті Чарльза та раптової смерті Вільяма неповнолітній Джордж не зможе стати королем, а корона буде незахищена. За лаштунками королівської сім'ї вже давно ходять чутки, що Чарльзу рекомендували вибрати людину, яка могла б стати регентом на підтримку юного принца Джорджа, якщо щось трапиться з самим Чарльзом або з його сином Вільямом.
Яким королем може стати Джордж
Старший син Уельських нагадує нам скромного короля Георга VI — батька королеви Єлизавети II. Він завжди стриманий на публіці (а не всі діти Уельських такі, згадайте витівки Шарлотти та примхи Луї ), і очевидно, що його виховують дещо інакше, ніж решту дітей, вкладаючи з дитинства думку про те, що він майбутній король.
І Джордж чудово розуміє свою роль у сім'ї та суспільстві. Нам здається, він точно не став би королем-бунтарем або тим, хто зрікся б трону, як це зробив його двоюрідний прадід король Едуард.
Проте враховуючи, що у Британії немає традиції відмовлятися від трону, на принца Джорджа ще нескоро чекає сходження на престол.
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