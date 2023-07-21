Принц Джордж: скромний та чарівний майбутній король Великої Британії

Принц Джордж — старший син принцеси Уельської Кейт і принца Уельського Вільяма, що посідає друге місце в лінії наслідування британського престолу після свого батька. Напередодні дня народження юного спадкоємця, йому завтра виповнюється 10 років, розповідаємо про те, як живе принц Джордж зараз і як його батьки готують його до майбутньої ролі короля.

Народження та перші роки життя

Принц Джордж з'явився на світ 22 липня 2013 року через два роки після весілля його батьків Кейт і Вільяма. Про першу вагітність майбутньої принцеси стало відомо у грудні 2012 року. Кетрін, якій на той момент було 30 років, мала чудовий вигляд, але почувалася зле і навіть лежала в лікарні. Якраз того дня, коли палац офіційно оголосив, що Кейт носить під серцем спадкоємця, Вільям забирав її зі шпиталю, де їй допомагали впоратися з моторошним токсикозом. До речі, дві наступні вагітності принцеси минали так само непросто у перших триместрах.

Народився принц Джордж в лондонській лікарні Святої Марії, де в далекому 1982-му з'явився на світ його батько Вільям. Пологи відбулися природним шляхом і були партнерськими для Кейт та Вільяма. Цього ж дня пара з'явилася на ґанку лікарні зі спадкоємцем на руках і показала новонародженого принца. А за кілька днів оголосили, що йому дали ім'я Джордж Олександр Луї.

Новонароджений принц Джордж на руках у своєї матері Кейт, а поруч принц Вільям / Фото: Associated Press

Ранні роки спадкового принца

Ще до народження принца газета The Washington Post назвала його найвідомішим у світі малюком. Принц Джордж ще не встиг народитися, а про нього вже писали. Він став одним із перших людей в історії, статті про якого в кількох мовних розділах Вікіпедії з'явилися ще до його народження.

Принц Джордж / Фото: Associated Press

На честь народження спадкоємця в небі над Гацд-парком та Тауером було дано 41 салютний залп. Новонароджений отримав титул принца Кембриджського, а принцом став за правом народження (як первісток спадкового принца Вільяма). Що цікаво — його молодша сестра Шарлотта та брат Луї отримали титул принцеси та принца відповідно тому, що їхня прабабуся королева Єлизавета II підписала спеціальний указ.

Принц Джордж на руках у свого батька Вільяма поруч із королевою Єлизаветою II на параді в Лондоні / Фото: Associated Press

23 жовтня 2013 року принца Джорджа Кембриджського було охрещено в Королівській каплиці Сент-Джеймського палацу. Обряд хрещення здійснив архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

Принц Джордж на руках у мами Кейт у день свого хрещення / Фото: Associated Press

Навчання та захоплення юного принца

Коли Джорджу виповнилося 2,5 року, батьки віддали його до садка. Розташований він був у Норфолку і дотримувалися у ньому педагогічної системи Монтессорі. Перші фото Джорджа біля садка зробила його мати Кейт.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

У вересні 2017 року 4-річний Джордж вирушив до школи. Це була престижна приватна школа Thomas's Battersea на південному заході Лондона, вартість навчання за рік в якій варіюється в межах 23 тисяч доларів на рік. У цей особливий для Джорджа день його супроводжував тільки батько принц Вільям, а мама Кетрін не змогла бути присутньою, оскільки була вагітна третьою дитиною і знову страждала на токсикоз. Через два роки до цієї самої школи вчитися відправили і принцесу Шарлотту.

Принц Джордж пішов до школи / Фото: Getty Images

2022 року Кейт і Вільям переїхали з Лондона до Віндзора і змушені були підшукати для своїх дітей нову школу. Третьою школою для принца Джорджа стала Lambrook School неподалік Аскота в Беркширі.

Кейт та Вільям відвели дітей до школи Ламбрук у вересні 2022 року / Фото: Associated Press

10-річний принц кажуть перейняв захоплення свого діда Чарльза до мистецтва і непогано малює. Також юний принц займається регбі та любить ходити на футбольні матчі разом із батьком Вільямом. Щоправда поки що лише у ролі вболівальника.

Принц Джордж із батьком Вільямом на футболі / Фото: Associated Press

Принц Джордж на коронації Чарльза

6 травня в день коронації свого діда короля Чарльза принцу Джорджу було відведено одну з найважливіших ролей. Він був пажем короля і допомагав нести одяг Чарльза III, коли той входив і виходив з Вестмінстерського абатства під час історичної події.

Принц Джордж і король Чарльз III у день коронації, 6 травня 2023 року / Фото: Associated Press

Колись може і самому Джорджу прийде час зійти на престол, кажуть, британці покладають на нього великі надії і багато хто хотів би бачити свого кроля молодим. А ось король Чарльз вже замислюється над тим, щоб у його онука з'явився регент. Адже у разі смерті Чарльза та раптової смерті Вільяма неповнолітній Джордж не зможе стати королем, а корона буде незахищена. За лаштунками королівської сім'ї вже давно ходять чутки, що Чарльзу рекомендували вибрати людину, яка могла б стати регентом на підтримку юного принца Джорджа, якщо щось трапиться з самим Чарльзом або з його сином Вільямом.

Яким королем може стати Джордж

Принц Джордж із батьком Вільямом / Фото: Associated Press

Старший син Уельських нагадує нам скромного короля Георга VI — батька королеви Єлизавети II. Він завжди стриманий на публіці (а не всі діти Уельських такі, згадайте витівки Шарлотти та примхи Луї ), і очевидно, що його виховують дещо інакше, ніж решту дітей, вкладаючи з дитинства думку про те, що він майбутній король.

Принц Джордж із сестрою принцесою Шарлоттою / Фото: Associated Press

І Джордж чудово розуміє свою роль у сім'ї та суспільстві. Нам здається, він точно не став би королем-бунтарем або тим, хто зрікся б трону, як це зробив його двоюрідний прадід король Едуард.

Принц Джордж та його батько Вільям / Фото: Associated Press

Проте враховуючи, що у Британії немає традиції відмовлятися від трону, на принца Джорджа ще нескоро чекає сходження на престол.

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