Принц Ендрю: як улюблений син королеви Єлизавети II опинився в сексскандалі і втратив усе

Він завжди був улюбленцем королеви Єлизавети II та єдиним із дітей монархині, який брав участь у бойових діях під час Фолклендської війни. Але помилки молодості стали фатальними для принца у зрілому віці.

Дитинство та юні роки

Принц Ендрю з мамою королевою Єлизаветою II та старшим братом Чарльзом / Getty Images

Британський принц Ендрю – третій син королеви Єлизавети II та принца Філіпа, займає 9-е місце в лінії наслідування британського престолу. Ендрю був першою дитиною, народженою правлячим монархом від моменту народження 1857-го молодшої дитини королеви Вікторії — принцеси Беатріс. У принца є старший брат Чарльз, сестра принцеса Анна та молодший брат Едвард. Як і всі діти королеви, Ендрю до 5 років виховувався гувернанткою, яка була відповідальною не лише за його виховання, а й за початкову освіту хлопчика.

Принц Ендрю / Getty Images

Потім принц навчався у підготовчій школі Хізердаун в Беркширі. А у 8 років вступив до елітної школи-пансіону Гордонстоун теж у Шотландії. У шкільні роки Ендрю брав участь у програмі обміну студентів та навчався півроку у Лейкфілд Коледж у Канаді. У шотландській школі Ендрю обрав для вивчення основні предмети: англійську мову, історію та економіку, та отримав сертифікат A Level, який є основною кваліфікацією після закінчення школи в Англії.

Військова служба

У листопаді 1978 року Королівський двір оголосив, що Ендрю приєднається до Королівського флоту наступного року. Принц пройшов підготовку, склав різні спортивні тести та іспити в Центрі відбору льотних екіпажів у Королівських ВПС Біггін Хіллі, та у березні 1979 року був зарахований до Королівського військово-морського льотного коледжу.

Принц Ендрю / Getty Images

Ендрю став пілотом-стажером вертольота. 1982-го року він став офіцером 820-ої військово-морської авіаційної ескадрильї, приписаної до авіаносця "Інвінсібл". Коли у квітні 1982 року розпочалася Фолклендська війна, "Інвінсібл" взяв у ній участь. Щоб не наражати життя Ендрю на небезпеку, уряд виключив принца з учасників військової операції, але королева Єлизавета II наполягла на поверненні сина на авіаносець. Принц Ендрю був другим пілотом вертольота Sea King і брав участь у бойових вильотах. 1984-го року Ендрю був призначений особистим ад'ютантом королеви та обіймав посаду до 1987 року. Військова кар'єра Ендрю була дуже успішною, він був пілотом, штабним офіцером і дослужився до офіцера військово-морського штабу, який відповідає за міжнародне співробітництво, у званні командира.

Принц Ендрю / Getty Images

2005-го року він отримав звання капітана, 2010-го – контр-адмірала, 2015-го – віце-адмірала. 2022-го року принц втратив усі свої військові звання, але про це пізніше.

Шлюб із Сарою Фергюсон та народження дітей

23 липня 1986 року принц Ендрю одружився із Сарою Фергюсон, з якою був знайомий практично від дитинства, вони іноді зустрічалися на матчах з поло, а роман між ними розпочався 1985-го року. Вінчання пари відбулося у Вестмінстерському абатстві.

Принц Ендрю та Сара Фергюсон у день весілля, 1986 рік / Getty Images

Після весілля принц Ендрю отримав від Єлизавети II титул герцога Йоркського, а Сара стала герцогинею Йоркською. У шлюбі в пари народилися дві доньки — принцеси Беатріс і Євгенія Йоркські, 1988-го і 1990-го років відповідно. Оскільки у герцога немає синів, спадкоємців титулу немає (перські титули, крім особливо обумовлених випадків, успадковуються тільки по прямій чоловічій лінії). Якщо принц Ендрю не одружиться повторно і в нього не народиться син, то після його смерті титул герцога Йоркського повернеться до корони і може бути присвоєний знову. 19 березня 1992 року пара оголосила про намір розлучитися, шлюб був розірваний 30 травня 1996 року і всі питання були врегульовані дуже мирно. Принц Ендрю з любов'ю відгукувався про свою ексдружину: "Нам вдалося дійти згоди і виховати наших дітей так, як мало хто зміг, і я надзвичайно вдячний їй за те, що ми зробили це".

Принц Ендрю та Сара Фергюсон із доньками / Getty Images

Сьогодні Сара та Ендрю вже багато років живуть під одним дахом у Роял Лодж, що знаходиться на території королівських маєтків у Віндзорі. Подейкують, що між ними не просто дружба та взаємоповага, а й щось більше. Хоча очевидно, що афішувати це вони не планують. Цього року Сара разом з Ендрю проводила літні канікули у Балморалі, а після того, як принца звинуватили у сексуальному насильстві, заявила, що всіляко готова його підтримувати.

Зв'язок з Джеффрі Епштейном та інтерв'ю на BBC

Меланія Трамп, принц Ендрю, Гвендолін Бек та Джеффрі Епштейн на вечірці в клубі Mar-a-Lago, Палм-Біч, Флорида, 12 лютого 2000 року / Getty Images

У серпні 2021 року громадянка США Вірджинія Джуффре подала на принца Ендрю цивільний позов, звинувативши герцога в сексуальному насильстві. Пані Джуффре повідомила, що її тричі змушували займатися сексом із принцом Ендрю за наказом педофіла Джеффрі Епштейна, який, нагадаємо, 2019-го року вчинив суїцид, перебуваючи у тюремній камері. Структура, яку організував Епштейн, була складною та розгалуженою, і була схожа на сексуальне рабство. Він запрошував дівчат для того, щоб вони робили йому, а потім його друзям і знайомим, масаж в оголеному вигляді, після чого зазнавали сексуального насильства. Серед таких дівчат була й Вірджинія.

Вірджинія Джуфре / Associated Press

Того ж 2019 року принц Ендрю дав телеінтерв'ю BBC, де категорично спростував усі твердження Джуффре. Але і тут герцогу не пощастило, на нього навалився шквал критики, адже все, що він робив — це виправдовувався за зв'язок з Епштейном, з яким був знайомий від 2010 року (хоча фотографії говорять про інше), і стверджував, що не знає ні громадянку Джуффре, ні інших дівчат, замішаних у сексскандалі. Герцог заявив, що вважає свій зв'язок з Епштейном негідним члена королівської сім'ї. Принца звинуватили в тому, що він не висловив жодного співчуття до жертв Епштейна, а лише виправдовувався, говорячи, що це знайомство було йому дуже корисним, тому що дозволяло зійтися з потрібними людьми для розвитку торговельних відносин.

Через різку негативну реакцію публіки на це інтерв'ю принц Ендрю остаточно пішов з державних посад у травні 2020 року.

Позбавлення військових звань та заступництва

У січні 2022 року почесна військова приналежність та королівське благодійне заступництво принца Ендрю були повернуті королеві в січні 2022 року. Остаточно таке рішення Єлизавета II ухвалила після того, як у суді було відхилено клопотання адвокатів принца Ендрю про закриття справи. Нагадаємо, адвокати герцога Йоркського клопотали про те, що цивільний позов до їхнього підопічного має бути припинено на підставі попередньої угоди, яку громадянка Вірджинія Джуффре підписала із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном 2009-го року. Нагадаємо, у документі 2009 року йшлося про те, що громадянка Джуффре погодилася не подавати жодних позовів ні проти Епштейна, ні проти інших обвинувачених, в обмін на 500 тисяч доларів. Стало очевидно, що Ендрю має постати перед судом. Станом на січень 2022 року Ендрю є відповідачем у цивільному позові про сексуальне насильство, подане Джуффре в штаті Нью-Йорк.

Принц Ендрю / Getty Images

Яких звань позбувся принц Ендрю? Герцог більше не є полковником гренадерської гвардії — одного з найвищих піхотних полків британської армії, він втратив звання почесного командира авіації Королівських ВПС Лоссімаут, головнокомандувача Королівського ірландського полку, головнокомандувача Корпусу Школи Стрілкової Зброї батальйону Королівського полку Шотландії, головнокомандувача авіації флоту, Королівського полковника Королівських хайлендських стрілків 2-го батальйону Королівського полку Шотландїї, заступника головнокомандувача Королівськими уланами (власність королеви Єлизавети) та головнокомандувача Йоркширського полку.

"Зі схвалення і згоди королеви військові звання герцога Йоркського та його королівське заступництво були повернуті королеві. Герцог Йоркський, як і раніше, не виконуватиме жодних громадських обов'язків і виступатиме в судовому процесі, як приватна особа", — заявили в Букінгемському палаці.

Також тепер принца не можна називати "Його Королівською Високістю", і він більше не зможе займатися благодійною діяльністю як член королівської родини.

Чи доведе Ендрю свою невинність у суді, і чим закінчиться ця гучна історія, яка збурила монархію і весь світ, дізнаємося восени 2022 року.

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