Принц Філіп та королева Єлизавета II: сім цікавих фактів про стосунки королівської пари

20 листопада 2024 року виповнюється 77 років від дня весілля королеви Єлизавети II та принца Філіпа. Цього дня ми вирішили згадати кілька цікавих фактів про стосунки британського королівського подружжя.

1. Принцеса Єлизавета ближче познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком у 13 років (перша їхня зустріч відбулася, коли їй було 8) і, кажуть, одразу закохалася у високого блондина із гострим почуттям гумору. Про гумор принца ми вже писали раніше, він дійсно любив пожартувати і часом його жарти були дуже різкими для публіки. Він це знав, але не намагався себе змінити, і Єлизаветі це подобалося.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп, 1947 рік / Фото: Associated Press

2. Сім'я принцеси – батько король Георг VI та мати королева Єлизавета – шукали більш вигідну партію для дочки, ніж грецький принц у вигнанні. Але юна принцеса була дуже наполегливою і наполягла на тому, щоб батьки прийняли її вибір. Кажуть, Єлизавета сама написала Філіпу листа, який на той момент служив на флоті, в якому попросила, щоб він з нею одружився. Цю історію ніхто ніколи не підтверджував офіційно.

3. Що цікаво принц Філіп та принцеса Єлизавета були далекими родичами. У них була спільна прапрабабуся – королева Вікторія, що робило їх чотириюрідними братом та сестрою. Але цей факт ніяк не зміг перешкодити шлюбу двох закоханих.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп, 1947 рік / Фото: Associated Press

4. Офіційно палац оголосив про заручини принцеси Єлизавети 9 липня 1947 року. Спадкоємиця хотіла раніше, але змушена була чекати на свого 21-річчя. Це було однією з умов короля Георга VI.

5. Весілля Єлизавета та Філіп зіграли через чотири місяці після заручин – 20 листопада 1947 року. Їй було 21, а йому 26 років. Їхній довгий шлюб був опорою довгого правління королеви Єлизавети II, він тривав 74 роки. 1997 року, в день їхнього золотого весілля, королева сказала, що "Філіп був моєю опорою всі ці роки". У листопаді 2007 року пара відсвяткувала діамантовий ювілей, ставши першою монаршою парою в історії Великої Британії, яка досягла цього рубежу. 2012 року вони відсвяткували свою сапфірову річницю у вузькому колі в Букінгемському палаці.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп у день свого весілля, 1947 рік / Фото: Associated Press

6. Їхнє весілля 1947 року принесло таку необхідну дозу романтичного оптимізму в похмуру післявоєнну Британію. На самій весільній церемонії принцеса Єлизавета наполягла на тому, щоби вимовити традиційну клятву, в якій обіцяла коритися своєму чоловікові. Ніхто не зміг переконати принцесу цього не робити, такою сильною була її любов до Філіпа.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп у день свого весілля, 1947 рік / Фото: Associated Press

7. Принц і принцеса прожили перші п'ять років свого шлюбу на Мальті і обидвоє називали цей час ідеальним для них. Принц Філіп тоді займався своєю військово-морською кар'єрою, а Єлизавета жила розміреним домашнім життям. Тоді ж з'явилися на світ двоє з чотирьох дітей пари – Чарльз та Анна (1948-го та 1950-го років відповідно). Смерть короля Георга VI у лютому 1952 року порушила це спокійне та розмірене життя принца та принцеси. Принц Філіп був глибоко засмучений думкою про те, що доведеться відмовитися від усієї своєї свободи та кар'єри на флоті, щоб присвятити весь свій час служінню короні. Одружившись зі спадковою принцесою, принц Філіп припускав, що в них буде ще мінімум двадцять років вільного від трону життя. Але він помилявся.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп у день свого весілля, 1947 рік / Фото: Associated Press

Принцеса Єлизавета та принц Філіп у день свого весілля, 1947 рік / Фото: Associated Press

Проте шлюб королеви Єлизавети II та принца Філіпа можна назвати не лише одним із найтриваліших серед європейських монарших пар, а й щасливим. Свої останні спільні літні канікули вони провели в Балморалі, перш ніж здоров'я герцога почало погіршуватися, і в лютому 2021 року його госпіталізували. Він помер 9 квітня того ж року, а Єлизавета пішла за півтора роки після нього – 8 вересня 2022-го.

Принц Філіп та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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