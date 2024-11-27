Принц Гаррі не догодив дружині: що не так із заручальною каблучкою Меган Маркл

27 листопада 2017 року принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про заручини. Сьогодні герцог та герцогиня Сассекські святкують сьому річницю від того дня.

Сьогодні хочемо вам розповісти детальніше про заручальну каблучку, яку принц Гаррі подарував Меган на честь їхніх заручин і яку менше ніж за рік герцогиня Сассекська віднесла до ювеліра, щоб переробити.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Каблучка з діамантами принцеси Діани

Принц Гаррі сам придумав дизайн каблучки, яку хотів подарувати своїй майбутній дружині в день їхніх заручин. Він обрав великий діамантовий камінь з Ботсвани ограновування "кушон" (країни, яка для них з Меган стала особливою, адже вони провели там п'ять неймовірно романтичних днів на самому початку своїх стосунків. Це було їхнє третє побачення). Два інші камені з боків були взяті з тіари принцеси Діани, матері принца Гаррі, адже він хотів, щоб його мама хоча б таким символічним чином була присутня в цей урочистий момент заручин разом із ними.

Журналістам BBC у день заручин принц сказав, що діаманти з особистої колекції Діани символізують те, що вона з ними "в цій шаленій подорожі".

Заручальна каблучка Меган Маркл / Фото: Getty Images

Вартість прикраси оцінюється приблизно у 150 тисяч доларів. Ювелірні експерти оцінюють центральний діамант каблучки в три карати, два інших по 1,5 карата кожний, що разом становить шість каратів.

Автором прикраси став ювелір Девід Томас, який працює на компанію Cleave and Company. Робота над створенням каблучки тривала шість місяців. Гаррі вибрав три ідеальні діаманти для каблучки Меган і вирішив встановити їх на традиційне кільце з жовтого валлійського золота. Вічна класика, скажете ви, однак, Меган не оцінила.

Заручальна каблучка Меган Маркл / Фото: Getty Images

З дизайном каблучки принц Гаррі не догодив

Через рік після весілля Меган і Гаррі шанувальники королівського подружжя помітили, що герцогиня Сассекська приинила носити каблучку. У той час Меган вже перебувала на останніх місяцях своєї першої вагітності, і багато хто припустив, що прикрасу вона зняла через набряки. Але це було не так.

Під час відвідування параду Trooping the Colour на честь дня народження королеви Єлизавети II 2019 року, пильні шанувальники помітили, що дизайн каблучки Меган змінився. Класичний золотий обідок вона замінила більш тонким, інкрустованим діамантами. Спершу всі подумали, що герцогині Сассекській насправді не дуже сподобався початковий дизайн заручальної каблучки, подарованої Гаррі, оскільки вона мала досить класичний вигляд. Додавши до неї доріжку з дрібних діамантів, Меган начебто надала прикрасі стильнішого і сучаснішого вигляду.

Заручальна каблучка Меган Маркл / Фото: Getty Images

Однак пізніше стало відомо, що дизайн герцогиня змінила для того, щоб каблучка добре поєднувалася з іншою прикрасою — каблучкою вічності, подарованою Гаррі дружині на честь народження сина принца Арчі. (До речі, принц Вільям теж дарував своїй дружині Кейт схожу каблучку після того, як вона народила йому першого сина). Від моменту, як дизайн каблучки змінився, її оцінюють у сім каратів. Меган носить її, практично не знімаючи.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

А що відомо про каблучку вічності

Каблучку вічності, подаровану Меган після народження сина, принц Гаррі також розробив разом з ювеліркою Лоррейн Шварц. Одні кажуть, що це був подарунок "за сина", інші, що Гаррі привітав кохану дружину з першою річницею їхнього весілля – 19 травня 2019 року. Ця каблучка прикрашена діамантами по всьому колу, що символізують тим самим нескінченність. А ще вона добре гармонує з заручальною прикрасою Меган.

Заручальна каблучка та каблучка вічності Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про особливі прикраси у житті герцогині Сассекської. Упевнені, з часом ювелірна скринька Меган Маркл стала ще більшою, ось тільки "вигулює" свої коштовності вона вкрай рідко.

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