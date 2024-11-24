Принц Крістіан – майбутній король: що відомо про спадкоємця данського престолу

Спадковому данському принцу Крістіану якось доведеться зійти на престол і стати новим королем Данії. Найближчі років сто на країну чекає правління винятково королів. Хто такий Крістіан і, що про нього відомо, розповідаємо у нашому матеріалі.

Дитинство та юність спадкового принца

Принц народився 15 жовтня 2005 року і є старшою дитиною короля Фредеріка X та королеви Мері. На світ він з'явився під час правління його бабусі королеви Маргрете II, яка у січні 2024 року, після перебування 52 років на престолі, передала правління старшому синові Фредеріку – батьку Крістіана. Коли ж Фредерік помре або вирішить також, як і його мати, зректися престолу, це місце посяде Крістіан, який перебуває першим у лінії спадкування престолу. Назвали принца згідно з традицією чергування імен Крістіан та Фредерік за прямою лінією. Отже, коли у Крістіана народиться син, йому дадуть ім'я Фредерік.

Новонароджений принц Крістіан / Фото: Getty Images

У Крістіана є молодша сестра принцеса Ізабелла, а також брат Вінсент та ще одна сестра Жозефіна.

Народився Крістіан у Національній Королівській лікарні, а в ознаменування народження королівської дитини було дано салют з 21 гармати на військово-морській базі Хольмен у порту Копенгагена та в замку Кронборг у Гельсінгері.

Через три місяці, 21 січня 2006 року, принца було хрещено в каплиці палацу Крістіансборг. На церемонії використовували купіль, у якій хрестили королівських дітей у Данії від 1671 року, а також Крістіан був одягнений у спеціальну хрестильну сукню, пошиту ще для його прапрадіда, короля Крістіана X 1870 року.

Навчання та освіта

Принц Крістіан був першим членом данської королівської сім'ї, який відвідував дитячий садок, тоді як у його батька Фредеріка в такому ж віці була няня, яка навчала його в палаці. Він також є першим членом королівської сім'ї, який відвідує державну школу. Навчався принц у школі Транегард. 2019 року Крістіан та його молодші брат та сестри вирушили на 12-тижневе навчання до міжнародної школи Lemania-Verbier у швейцарському Верб'є. Однак їхнє перебування там було скорочено через пандемію коронавірусу.

Принц Крістіан на руках у свого батька короля Фредеріка X і з мамою королевою Мері / Фото: Getty Images

2021 року принц Крістіан вирушив вчитися до школи-інтернату Herlufsholm, проте через деякий час Мері та Фредерік ухвалили рішення перевести сина з цього навчального закладу, оскільки з'ясувалося, що в школі процвітає булінг та епізоди жорсткого поводження з дітьми. Батьки перевели Крістіана до державної гімназії Ordrup Gymnasium, яку він закінчив у липні 2024 року.

Король Фредерік, королева Мері та їхній старший син — спадковий принц Крістіан на свій випускний / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Публічне та світське життя Крістіана

Принц Крістіан як спадкоємець данського трону від дитинства був на публіці, але найзнаменніші його виходи відбувалися вже в досить дорослому віці. 2021 року 15-річний Крістіан пройшов обряд конфірмації (першого причастя, в протестантській церкві, символізує досягнення молодими людьми 14—16 років церковного повноліття та свідоме вираження ними віри в Ісуса Христа, а також включення їх до складу релігійної спільноти).

Принц Крістіан і король Фредерік X / Фото: Getty Images

А в день 18-річчя принца його бабуся королева Маргрете II організувала для онука гучну вечірку на якій, крім родичів та друзів Крістіана, було ще 200 представників данської громадської молоді, які відзначилися у спорті, мистецтві та культурі, а також інші принци та принцеси з королівських будинків Європи.

Саме того вечора було зроблено знамениту фотографію, на якій зазнімковані і майбутні монархи Бельгії, Данії, Нідерландів, Норвегії та Швеції.

У січні 2024 року, коли королева зреклася престолу, її онук як спадковий принц вперше взяв участь у засіданні Державної ради, на якому були присутні міністри кабінету та рада державних секретарів. Від того моменту принц Крістіан, що став спадкоємцем престолу, називається "Його Королівською Високістю спадковим принцом Крістіаном".

Король Фредерік X, принц Крістіан та королева Мері / Фото: Getty Images

Його молодша сестра — принцеса Ізабелла — в цей час посідає друге місце в черзі на престол після Крістіана, але, коли у нього з'являться діти, вона буде зміщена донизу, так само, як свого часу змістилася в черзі британська принцеса Анна.

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