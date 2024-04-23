Принц Луї: десять цікавих фактів про молодшого сина Кейт і Вільяма Уельських

23 квітня 2024 року молодшій дитині принца та принцеси Уельських – принцу Луї – виповнюється шість років. Ми вирішили пригадати найцікавіші факти з біографії наймолодшого принца Уельського.

1. Його повне ім'я – Луї Артур Чарльз (на честь його діда по батьківській лінії Чарльза та його третього двоюрідного дідуся Луї, графа Маунтбаттена Бірманського), він третя і молодша дитина принца Вільяма Уельського та принцеси Кетрін Уельської, а також онук короля Чарльза III і правнук королеви Єлизавети II та четвертий у лінії наслідування британського престолу.

Кейт і Вільям з принцом Луї в день виписки з лікарні Святої Марії 2018 року / Фото: Associated Press

2. Принц Луї народився об 11:01 23 квітня 2018 року вагою 3700 грамів у крилі Ліндо лікарні Святої Марії в Паддінгтоні. Там же з'явився на світ і його батько принц Вільям 1982 року. Кейт і Вільям представили новонародженого сина фотографам і журналістам уже за сім годин після його народження, за традицією з'явившись на ґанку клініки.

3. У Луї є старший брат принц Джордж (2013 р.н.) і старша сестра принцеса Шарлотта (2015 р.н.). Луї став першим британським принцом, який стоїть після старшої сестри в лінії наступності.

4. Хрестив принца 9 липня 2023 року архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі в Королівській каплиці палацу Сент-Джеймс. Хрещеними батьками Луї є найближчі друзі Вільяма та Кейт – власник нічного клубу Гай Пеллі, друг дитинства Ніколас ван Катсем, близька подруга Кейт Ханна Джіллінгем Картер та її кузина Люсі Міддлтон, а також Гаррі Обрі-Флетчер і леді Лора Мід.

Принц Луї на руках у мами Кейт у день свого хрещення / Фото: Associated Press

5. Принц Луї – не єдиний член королівської родини, який народився 23 квітня. Цього ж дня народилася і леді Габріелла Віндзор, донька принца та принцеси Майкл Кентських і двоюрідна племінниця королеви Єлизавети II.

6. Принц Луї з батьками та старшими братом і сестрою жили в Кенсінгтонському палаці, поки 2022 року не переїхали до котеджу Аделаїда у Віндзорі. Також сім'я любить проводити відпустку у своєму заміському маєтку Анмер-гол у Норфолку, подарованому їм королевою Єлизаветою II на весілля 2011 року.

7. Принц відвідував дитячий садок Willcocks, а після переїзду до Віндзора разом зі старшими братом і сестрою він вступив до школи Ламбрук – незалежної підготовчої школи в Беркширі.

Кейт і Вільям з дітьми дорогою до школи Ламбрук у Віндзорі / Фото: Associated Press

8. 2019 року принц Луї дебютував на параді Trooping the Color зі своєю родиною. Також він супроводжував своїх брата з сестрою і батьків на святкуванні платинового ювілею своєї прабабусі королеви Єлизавети II в червні 2022 року. А у травні 2023-го був присутнім на коронації свого діда короля Чарльза ІІІ.

Принц Луї з сім'єю на Trooping the Color / Фото: Associated Press

Принц Луї з мамою Кейт і сестрою Шарлоттою на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Принц Луї та король Чарльз III / Фото: Associated Press

9. Юний принц любить спостерігати за роботою екскаваторів і тракторів, а його улюблений вид спорту – крикет, про що публічно розповів його батько принц Вільям.

Принц Луї / Фото: Associated Press

10. Його улюблений овоч – буряк. Про це якось розповіла мама Луї – принцеса Кейт. Вона сказала, що на їхньому городі (ймовірно, йдеться про заміський будинок) вона вирощує моркву, квасолю та буряк, тому що принц дуже любить його. А ось вранці, як і багато британських дітей, він любить їсти вівсяні пластівці.

Принц Луї / Фото: Associated Press

Принц Луї з мамою Кейт / Фото: Associated Press

Читайте також: