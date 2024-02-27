Принц Вільям – наступний король Великої Британії: яким він бачить майбутнє монархії

Одного разу принцу Уельському Вільяму належить стати новим королем Великої Британії, а його старшому синові принцу Джорджу – першим у лінії наслідування престолу. Сьогодні розповідаємо про життєвий шлях принца Вільяма та про те, якою може стати британська монархія за його правління.

Коротко про дитинство, юність і дорослішання

Принц Вільям – старший син короля Чарльза і принцеси Діани. Він побачив світ 21 червня 1982 року у шпиталі Святої Марії та став першим спадковим принцом, народженим поза королівським палацом. Чарльз і Діана з'явилися на ґанку клініки в день виписки і маленький Вільям одразу став об'єктом уваги преси.

Принц Вільям на руках у свого батька Чарльза та принцеса Діана в день виписки з пологового будинку / Фото: Associated Press

Хрестили його в день народження його прабабусі королеви-матері Єлизавети – 4 серпня. Він навчався у школі-пансіоні Ладгроув у Беркширі, а потім вступив до Ітонського коледжу, де вивчав географію, біологію та історію мистецтв. Завершував навчання Вільям у Сент-Ендрюському університеті в Шотландії, де й познайомився зі своєю майбутньою дружиною Кейт Міддлтон.

Принц Вільям зі своїми батьками Чарльзом і Діаною / Фото: Associated Press

Батьки Вільяма розлучилися в серпні 1996 року, а через рік його мати Діана загинула в автокатастрофі в Парижі. Її смерть стала великим ударом для Вільяма та його молодшого брата Гаррі.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Уельський – спадкоємець

Від дня смерті його бабусі – королеви Єлизавети II – 8 вересня 2022 року Вільям отримав титул принца Уельського, який раніше (довгі 64 роки, від 1958-го у віці 10 років) належав його батькові. До цього Вільям був відомий під титулом герцога Кембриджського. Як старший син британського монарха, він успадкував герцогство Корнуолл, що приносить йому додатковий дохід.

Принц Вільям і його дружина принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Яким монархом стане принц Уельський

Під час коронації короля Чарльза III 6 травня 2023 року Вільям виголосив клятву, присягнувши на вірність батькові. Вона звучала так: "Я, Вільям, принц Уельський, клянуся вам у своїй вірності, і я нестиму вам віру і правду як ваш сюзерен життя і здоров'я. Хай допоможе мені Бог".

Немає сумнівів, що зійшовши на британський престол, Вільям зробить усе для того, щоб монархія залишалася важливою для суспільства, але, безумовно, він має намір модернізувати її ще більше, ніж це зробив його батько Чарльз.

Принц Вільям і його дружина Кейт / Фото: Associated Press

Незабаром після коронації батька принц Вільям сказав, що його коронація сильно відрізнятиметься від коронації Чарльза III (2023 року), і тим більше – коронації королеви Єлизавети II (1953 року). Публічно того дня Вільям заявив, що зміни будуть доволі сильними і буде менше помпезності. Принц розуміє, що йому потрібно йти в ногу з часом.

Деякі експерти вважають, що принц Уельський буде радикальним монархом. Уже зараз за його взаєминами з молодшим братом Гаррі, яких фактично немає, видно, що Вільям є доволі категоричним і принциповим. Він не прощає зради і не бачить брата Гаррі хоч у якійсь королівській ролі в майбутньому.

Під яким ім'ям може зійти на трон

Коли Вільям замінить батька і стане королем, він буде відомий як король Вільям V. Це ім'я він отримав на честь свого королівського родича, яким його батько дуже захоплювався. Йдеться про принца Вільяма Глостерського, який трагічно загинув у віці 30 років в авіакатастрофі 1972 року.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Глостерський був старшим двоюрідним братом тодішнього принца Чарльза. Він був завзятим пілотом, брав участь у повітряних перегонах перетятою місцевістю, і Чарльз дуже ним захоплювався. Саме в одній з таких гонок у серпні 1972 року він розбив свій Piper Cherokee і загинув на місці. Принц Вільям успадкував від свого дядька-тезки любов до польотів, а також до гри в поло. А ще вони обоє закінчили Ітонський коледж.

П'ять пунктів принца Вільяма, якою він бачить монархію в майбутньому

Королівські експерти вже кажуть, що принц Вільям має п'ять пунктів з модернізації монархії.

Принц Вільям зі своїми дітьми – принцесою Шарлоттою, принцом Джорджем і принцом Луї / Фото: Associated Press

1. Він хоче скоротити монархію ще більше, ніж це зробив його батько Чарльз. А це означає, що у членів родини буде менше зобов'язань і покровительств, менше формальностей.

2. Вільям не хоче після сходження на престол їхати в тур Співдружністю і вважає це застарілою традицією. Ще торік під час турне Карибським регіоном принц Уельський заявив, що не заперечуватиме, якщо Співдружність очолить хтось інший.

3. Після коронації Вільяма в центрі уваги буде його сім'я. Культ великої королівської родини принц хоче звести до мінімуму.

4. Він більше не бачить у королівській родині брата, принца Гаррі. Звісно, про його повернення на роль члена сім'ї, і тим більше його дружини Меган, герцогині Сассекської, не йдеться взагалі.

Принц Вільям з дружиною Кейт і дітьми Джорджем, Шарлоттою і Луї / Фото: Associated Press

5. Як ми вже згадували, Вільям не хоче пишної коронації. Згідно з його планом, він не буде коронований на пишній церемонії, а своє правління почне з того, що пам'ятаме про ощадливість та екологічність. Натомість планується організувати сучасніший державний захід.

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