Принц Жак і принцеса Габріелла: цікаві факти про спадкоємця монакського трона та його сестру

10 грудня принцу Жаку – спадкоємцю монакського престолу – та його сестрі-близнючці принцесі Габріеллі виповнюється по десять років. Ми зібрали кілька цікавих фактів про дітей княжого подружжя Монако — Альбера II і Шарлін.

1.Принц Жак і принцеса Габріелла з'явилися на світ 10 грудня 2014 року і стали первістками для княгині Шарлін та князя Альбера II, які на той момент були одружені вже три роки.

2. Незважаючи на те, що принцеса Габріелла є старшою за свого брата на дві хвилини (вона народилася о 17:04, а Жак о 17:06), саме принц є наступником свого батька на престолі через правило чоловічої первородності в Монако.

Принц Жак і принцеса Габріелла з батьками Альбером II і Шарлін / Фото: Associated Press

3. Принцеса Габріелла носить титул Її Світлість Габріелла Тереза ​​Марі, графиня Карладес, а її брат Його світлість принц Жак Оноре Реньє, спадковий принц Монако і маркіз де Бо (відповідно до історичної традиції, встановленої в Пероннському договорі) (1641 року) титул маркіза де Бо (у Провансі).

Принц Жак та принцеса Габріелла / Фото: Associated Press

4. Принц і принцеса з'явилися на своєму першому офіційному заході у віці лише одного місяця – у січні 2014 року, привітавши 3000 глядачів на Палацевій площі в Монако.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми Жаком та Габріеллою / Фото: Associated Press

5. Якось під час інтерв'ю з пресою їхній батько князь Альбер II розповів, що принц Жак завжди поруч із принцесою Габріеллою, оскільки юна принцеса іноді може почуватися трохи незатишно серед занадто великої кількості людей, тому її брат приходить на допомогу. А от Жак навпаки вже більше спілкується з публікою у межах своїх можливостей та необхідності.

Принц Жак та принцеса Габріелла / Фото: Getty Images

6. Княгиня Шарлін як колишня плавчиня часто бере своїх дітей на різні спортивні заходи, прищеплюючи їм таким чином любов до здорового способу життя.

7. Принцеса Габріелла — маленька модниця. Її мама Шарлін часто підбирає схожі з дочкою луки для публічних виходів і це має дуже милий вигляд, а її брат Жак часто має вигляд, як маленька копія свого батька Альбера.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми — Жаком та Габріеллою / Фото: Getty Images

8. У Жака і Габріелли є старші брат і сестра. Це діти їхнього батька Альбера від позашлюбних взаємин, які були (як стверджує сам князь) ще до його одруження з Шарлін. Про дочку Альбера – Жасмін Грейс Грімальді – ми писали раніше.

Принц Жак та принцеса Габріелла з мамою Шарлін / Фото: Associated Press

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