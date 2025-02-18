Принцеса Аміна: що відомо про першу доньку принцеси Іман та онуку королеви Ранії

16 лютого 2025 року старша донька королеви Ранії та короля Йорданії Абдалли II – принцеса Іман – вперше стала мамою. У неї та її чоловіка Джаміля народилася донька – принцеса Аміна. Ми вирішили розповісти детальніше про цю сім'ю та про те, яке місце в черзі на йорданський престол посідатиме новонароджена принцеса.

Радісну новину першою повідомила йорданцям королева Ранія. Вона спершу опублікувала в Instagram сторіз, в якій написала, що цього дня сім'я вітала новонароджену принцесу Аміну, а пізніше поділилася і фотографіями, на яких молода мама принцеса Іман зображена в пологовому зі своїм чоловіком Джамілем Терміотісом і новонародженою дівчинкою на руках.

Принцеса Іман із чоловіком Джамілем стали батьками

Трохи передісторії

Іман бінт Абдалла – старша донька короля Абдалли II та королеви Ранії. Вона народилася 27 вересня 1996 року в Аммані. У неї є старший брат Хусейн, молодший – Хашим і молодша сестра Сальма.

В липні 2022 року стало відомо про заручини принцеси Іман з 28-річним венесуельським бізнесменом Джамілем Олександром Терміотісом, який є співзасновником Outbound Ventures, технологічної інвестиційної фірми в Нью-Йорку.

Вони одружилися 12 березня 2023 року в палаці Beit Al-Urdon Palace в Аммані. 26-річну принцесу вів до вівтаря її старший брат, спадкоємець трону принц Хусейн. У свій особливий день принцеса Іман була в білій весільній сукні від Dior з довгими рукавами з мереживними манжетами і мереживною вставкою на декольте. Свій образ вона доповнила тіарою та довгою фатою, прикрашеною квітами. А її 28-річний наречений Джаміль був у костюмі-трійці та чорній краватці.

Принцеса Іман зі своїм братом принцом Хусейном у день свого весілля / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Вагітність принцеси

Майже всю вагітність принцеса Іман побажала тримати в таємниці та дозволила своїй мамі Ранії поділитися радісною новиною буквально за лічені тижні до передбачуваної дати пологів.

Наприкінці січня королева опублікувала фото доньки та її чоловіка, на якому було добре видно її вагітний живіт, і написала:

"Двоє – це пара, троє – благословення".

Принцеса Іман та її чоловік Джаміль Терміотіс / Фото: Instagram королеви Ранії

На знімку принцеса Іман у капелюху позувала з чоловіком на пляжі на гарному заході сонця. Було помітно лише силует її живота, що вже округлився. Джаміль стояв поруч, його руки були за спиною, а погляд зосереджений на дружині.

Оголошення про народження доньки

Рівно за три тижні після цього принцеса Іман народила доньку. Цього ж дня королева Ранія поділилася фотографіями та подробицями, написавши, що родина неймовірно щаслива.

"Моя дорога Іман тепер мама. Ми вдячні та щасливі зустріти Аміну, нове благословення нашої сім'ї. Вітаємо Джаміля та Іман – нехай благословить Бог вас і вашу дорогу дівчинку".

Королева Ранія поділилася фото з палати доньки принцеси Іман, яка 16 лютого народила дівчинку / Фото: Instagram королеви Ранії

Знімками з пологового будинку також поділився старший брат Іман – кронпринц Хусейн. Він приїхав до госпіталю, де народжувала його сестра, разом зі своєю дружиною принцесою Раджвою та їхньою шестимісячною донькою принцесою Іман (названою на честь сестри кронпринца).

"Ласкаво просимо до сім'ї, Аміно! Нехай ти будеш джерелом радості для своїх батьків і люблячою сестрою та супутницею життя для моєї доньки", – написав Хусейн під знімками, якими поділився в соцмережах.

Королева Ранія поділилася фото з палати доньки принцеси Іман, яка 16 лютого народила дівчинку / Фото: Instagram королеви Ранії

Зазначимо, що новонароджена донька принцеси Іман не є претенденткою на престол. Згідно з конституцією Йорданії, королівський престол переходить до спадкоємців чоловічої статі, тому поява на світ принцеси Аміни не змінила порядок престолонаслідування. Перший у черзі кронпринц Хусейн, а другий – його молодший брат принц Хашим, оскільки у Хусейна теж народилася донька, а не син.

Королева Ранія поділилася фото з палати доньки принцеси Іман, яка 16 лютого народила дівчинку / Фото: Instagram королеви Ранії

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