Принцеса Інгрід Олександра – майбутня королева Норвегії: що про неї відомо

Їй лише 20 років, але вона вже добре знає, що таке королівський обов'язок, і готується до того, щоб колись очолити норвезький престол.

Хто така принцеса Інгрід Олександра

Норвезька принцеса народилася 21 січня 2004 року в Національній лікарні, яка входить до складу Університетської лікарні Осло в Осло. Вона – старша дитина кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт, а також онука короля Гаральда V (який править Норвегією зараз) та королеви Соні і є другою в черзі на престол після свого батька. Коли вона зійде на трон, то стане другою жінкою-монархинею країни після королеви Маргарет I (одночасно королеви Данії та Швеції (1387–1396 роки), яка фактично правила до 1412 року (до своєї смерті)).

Принцеса Інгрід Олександра зі своєю родиною – батьками, а також дідусем-королем і бабусею-королевою / Фото: Associated Press

Принцеса Інгрід Олександра представляє п'яте покоління чинної норвезької королівської родини Дому Глюксбургів.

Інгрід Олександра має молодшого брата Сверре Магнуса, а також старшого єдиноутробного брата Маріуса Борга Гойбі, який народився 1997 року від попередніх стосунків її матері.

Принцеса Інгрід Олександра з батьками, братами та бабусею – королевою Сонею / Фото: Associated Press

Принцеса була хрещена в каплиці Королівського палацу 17 квітня 2004 року. Її дідусь-король, її тітка – принцеса Марта Луїза, король Данії Фредерік X, спадкова принцеса Швеції Вікторія (майбутня королева Швеції) та король Іспанії Філіпп VI стали її хрещеними батьками.

31 серпня 2019 року принцеса Інгрід Олександра пройшла обряд конфірмації (символізує досягнення молодими людьми церковного повноліття і свідоме висловлення ними віри в Ісуса Христа, а також включення їх до складу релігійної спільноти) у присутності всіх її хрещених батьків.

Принцеса Інгрід Олександра на руках свого батька – кронпринца Гокона / Фото: Associated Press

Навчання та освіта спадкоємиці трону

Навчання в школі Інгрід Олександра розпочала 2010 року, коли їй виповнилося шість років. Вона навчалася в початковій місцевій державній школі разом зі своїм старшим братом. Її батьки обрали цей навчальний заклад, щоб у неї було якомога звичайніше дитинство.

Через кілька років норвезька королівська родина оголосила, що від початку 2014–2015 навчального року Інгрід Олександра перейде до приватної англомовної міжнародної школи Уранієнборг в Осло. Батьки зробили такий вибір для доньки, оскільки хотіли, щоб вона вільно розмовляла англійською. Восени 2020 року вона розпочала подальше навчання в середній школі Ельвебаккен в Осло, яку закінчила 2023-го.

Принцеса Інгрід Олександра з батьком, кронпринцем Гоконом / Фото: Getty Images

В червні 2023 року Норвезький королівський двір оголосив, що принцеса працюватиме шкільною помічницею та екологічною працівницею у школі Уранієнборг.

Від початку 2024 року Інгрід Олександра розпочала 12-місячну військову підготовку в інженерному батальйоні бригади "Норд". У січні на честь її дня народження палац навіть публікував фотографії та відео, де Інгрід Олександра зазнімкована зі своїми однокурсниками.

Принцеса Інгрід Олександра / Фото: Getty Images

Цікаві факти про принцесу

Як спадкоємиця норвезького престолу, Інгрід Олександра від юних років з'являлася на публіці разом зі своїми батьками, бабусею і дідусем.

2010 року вона була подружкою нареченої на весіллі шведської кронпринцеси Вікторії та Даніеля Вестлінга.

Принцеса Інгрід Олександра та її мати, кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

2015 року Інгрід Олександра під час свого першого королівського призначення охрестила нову рятувальну шлюпку норвезької рятувальної компанії "Еліас". У супроводі свого діда-короля вона стала хрещеною матір'ю човна.

У травні 2016 року в Палацовому парку відкрився Парк скульптур принцеси Інгрід Олександри, а через два роки, 2018-го, принцеса провела екскурсію парком для герцога та герцогині Кембриджських з нагоди їхнього офіційного візиту до Норвегії.

В лютому 2016 року Інгрід Олександра разом зі своїм дідусем брала участь у церемонії відкриття ІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор у Ліллегаммері.

Принцеса Інгрід Олександра / Фото: Getty Images

В листопаді 2018 року принцеса охрестила дослідницьке судно Kronprins Haakon, назване на честь її батька, кронпринца Гокона. У своїй промові вона заявила, що корабель принесе "нові та важливі знання про полярні регіони, про океани і про зміну клімату".

В жовтні 2020 року Інгрід Олександра здобула золоту медаль на чемпіонаті Норвегії з серфінгу серед юніорів. Вона відома як завзята серфінгістка.

Принцеса Інгрід Олександра / Фото: Getty Images

Серед хобі принцеси – серфінг, лижний спорт і кікбоксинг.

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