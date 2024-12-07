Принцеса Катаріна-Амалія: цікаві факти про спадкоємицю нідерландського престолу

7 грудня принцесі Нідерландів Катаріні-Амалії виповнюється 21 рік. Ми зібрали для вас кілька цікавих фактів про майбутню королеву.

1. Принцеса Катаріна-Амалія, що носить титул Її Високості принцеси Оранської, народилася 7 грудня 2003 року і є старшою з трьох дочок короля Віллема-Олександра та королеви Максими.

Принцеса Катаріна-Амалія зі своїми батьками та сестрами / Фото: Associated Press

2. Вона стане четвертою королевою Нідерландів після зречення або смерті батька Віллема-Олександра.

3. Катаріна-Амалія усвідомлює всю відповідальність, яка лежить на її плечах, і відверто каже, що не готова посісти престол Нідерландів зараз. Якось в інтерв'ю принцеса сказала, що "якщо її батько несподівано помре, вона зробить усе можливе, щоб відстрочити своє сходження на престол", припустивши, що її мати королева Максима могла б правити замість неї.

Принцеса Катаріна-Амалія з батьком королем Віллемом-Олександром / Фото: Getty Images

4. Принцеса навчається в Амстердамському університеті на програмі бакалаврату та вивчає політику, психологію, право та економіку. Все це стане їй у пригоді в майбутньому: коли вона стане королевою, всі ці знання їй дуже знадобляться.

5. У вільний час принцеса захоплюється їздою верхи, тенісом і любить співати, щоправда, на публіці її вокальні дані ніхто ніколи не чув.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

6. Кронпринцеса Швеції Вікторія – одна з її хрещених. І вони обидві у майбутньому будуть королевами.

7. Принцеса сьогодні частіше з'являється у світському суспільстві разом зі своїми батьками, а також обожнює носити тіари. Дебютувала Катаріна-Амалія у тіарі 2022 року на гала-вечері на честь 18-річчя принцеси Інгрід Олександри з Норвегії, обравши весільну тіару своєї матері королеви Максими.

Принцеса Катаріна-Амалія на святкуванні 18-річчя принцеси Інгрід Олександри / Фото: Getty Images

8. Її Високість відвідала свій перший державний банкет 2024 року під час державного візиту короля Іспанії Філіпа VI та королеви Летиції до Нідерландів. Філіп нагородив Амалію Великим хрестом ордена Ізабелли Католицької за тиждень до свого та Летиції державного візиту до Нідерландів.

Принцеса Катаріна-Амалія на державному банкеті / Фото: Getty Images

9. Принцеса намагалася відчути смак нормального життя і навіть працювала на звичайній роботі. Згідно з біографією "Амалія" біографки Клаудії де Брей, Катаріна-Амалія хотіла здобути досвід у сфері послуг. Вирішивши пізнати світ за стінами палацу, принцеса влаштувалася на роботу до прибережного кафе, де навчилася робити коктейлі. Колеги тепло її прийняли і називали "королевою коктейлів", пише thelist.com.

Принцеса Катаріна-Амалія з батьком королем Віллемом-Олександром та мамою королевою Максимою / Фото: Getty Images

10. Катаріна-Амалія дбає про своє психічне здоров'я і не приховує, що відвідує психолога. Вона розповідала про це у своїй книжці, випущеній до її 18-річчя. "Іноді все це стає для мене надто важким — школа, друзі — і тоді я говорю з кимось. Якщо мені це потрібно, я записуюсь на прийом... час від часу спілкуватися з фахівцем це цілком нормально", — каже Катаріна. Майбутня королева поділилася своїм терапевтичним досвідом, щоб спонукати інших до нормалізації розмов про психічне здоров'я.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

"Усі говорять про здорову їжу та спорт. І це теж важливо. Але психічне здоров'я не менш важливо", — пояснила вона.

Раніше ми детальніше розповідали про біографію нідерландської принцеси Катаріни-Амалії.

Читайте також: