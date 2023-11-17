Принцеса Катаріна-Амалія: що відомо про майбутню королеву Нідерландів

Старшій доньці короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеви Максими – 19 років, і одного разу вона змінить свого батька та стане новою королевою. До правління Віллема-Олександра в Нідерландах панувала епоха королев – його мати Беатрікс і бабуся Юліанна посідали престол. Тепер старша донька монарха має всі шанси повернути цю тенденцію.

Хто така Катаріна-Амалія

Королева Максима з донькою принцесою Катаріною-Амалією / Фото: Associated Press

Перша з трьох доньок королеви Максими та короля Віллема-Олександра – Катаріна-Амалія – народилася 7 грудня 2003 року у шпиталі Bronovo в Гаазі. Має двох молодших сестер, принцесу Алексію та принцесу Аріану. Спадкоємицею дівчина стала у віці 10 років, коли її батько Віллем-Олександр зійшов на престол після зречення його матері, королеви Беатрікс, 30 квітня 2013 року.

Принцеса Катаріна-Амалія з мамою королевою Максимою / Фото: Associated Press

Її повне ім'я звучить так – принцеса Катаріна-Амалія Беатрікс Кармен Вікторія, а нині вона має титул принцеси Оранської. Однією з її хрещених є шведська спадкова принцеса і майбутня королева Вікторія. До речі, Катаріна-Амалія була подружкою нареченої на весіллі кронпринцеси Вікторії та Даніеля Вестлінга.

Королева Максима та король Віллем-Олександр із доньками / Фото: Associated Press

Навчання та освіта

Коли Катаріні-Амалії виповнилося чотири роки, батьки відправили її до державної початкової школи Блумкампа в селі Вассенар, що в передмісті Гааги.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Associated Press

Закінчивши її, дівчинка вступила до гімназії Christelijk Sorghvliet у Гаазі. Після навчання, яке Катаріна завершила 2021 року, вона взяла річну перерву, протягом якої проходила стажування у фонді Orange Fund і працювала волонтеркою в інших організаціях. У вересні 2022 року принцеса вступила до Амстердамського університету на ступінь бакалавра політики, психології, права та економіки. Однак незабаром з'явилася інформація, що на Катаріну-Амалію готується замах, в якому замішана марокканська мафія. До дівчини приставили поліцейську охорону, також їй довелося покинути гуртожиток університету.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Принцеса вільно розмовляє голландською, англійською та іспанською мовами, також брала уроки китайської.

Суспільне життя

Відсвяткувавши повноліття у грудні 2021 року, принцеса Катаріна-Амалія, як майбутня королева, посіла своє місце в Консультативному відділі Державної ради і того ж дня виголосила свою першу публічну промову на засіданні ради в палаці Кнойтердейк.

Також з нагоди 18-річчя Катаріни-Амалії 2021 року була опублікована її біографія. Такі самі книжки були видані до 18-річчя принцеси Беатрікс 1956 року та принца Віллема-Олександра 1985 року. Книжка під назвою "Амалія" написана біографинею Клаудією де Брейдж, яка провела з юною спадкоємицею якийсь час, щоб зібрати матеріал для публікації.

Біографія Катаріни-Амалії / Фото: Getty Images

У книжці Катаріна-Амалія розповідає, що не почувається готовою стати королевою і попросить свою матір втрутитися, якщо її батько, король Віллем-Олександр, раптово помре.

Принцеса Катаріна-Амалія зі своїм батьком королем Віллемом-Олександром / Фото: Getty Images

Дівчина вже бере на себе деякі королівські обов'язки. Наприклад, вона їздила в тур Нідерландськими Карибами разом із батьками, а також супроводжувала свою бабусю принцесу Беатрікс на прийом у Букінгемському палаці напередодні коронації короля Чарльза III і королеви Камілли. Також вона була присутньою на державному банкеті на честь весілля спадкового принца Йорданії Хусейна та Раджви Аль-Саїф і на банкеті на честь 18-річчя принца данського Крістіана, де, до речі, вперше з'явилася в тіарі.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Цікаві факти про Катаріну-Амалію

Принцеса Оранська після досягнення повноліття надіслала написаний від руки лист прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте, в якому повідомила йому про своє рішення відмовитися від фінансової допомоги в розмірі майже 2 мільйони доларів доти, доки вона не стане до королівських обов'язків. Дівчина оголосила, що це завдасть їй певних незручностей, заявивши: "Мені це незручно доти, доки я нічого не роблю натомість і в той час, як іншим студентам доводиться набагато важче, особливо в цей період коронавірусу".

В її сьомий день народження Пітер Гартман назвав на честь Катаріни-Амалії літак Douglas C-47 Skytrain, який колись належав її прадідові, принцові Бернгарду Ліппе-Бістерфельдському. Але сама принцеса не була присутньою на церемонії найменування через шкільні обов'язки.

Королева Максима з трьома доньками / Фото: Getty Images

В листопаді 2020 року на честь Катаріни-Амалії було названо новий полк Королівської армії Нідерландів – Гузаренський полк принцеси Катаріни-Амалії.

Катаріна-Амалія від юних років неодноразово зазнавала бодишеймінгу з боку таблоїдів і недоброзичливців у соцмережах.

Коли Катаріна-Амалія успадкує престол, вона стане четвертою королевою за час існування нідерландської монархії. До неї правили її бабуся Беатрікс, прабабуся Юліана та прапрабабуся Вільгельміна.

Принцеса Катаріна-Амалія зі своєю бабусею – колишньою королевою Беатрікс / Фото: Getty Images

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