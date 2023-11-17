Принцеса Катаріна-Амалія: що відомо про майбутню королеву Нідерландів

Старшій доньці короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеви Максими – 19 років, і одного разу вона змінить свого батька та стане новою королевою. До правління Віллема-Олександра в Нідерландах панувала епоха королев – його мати Беатрікс і бабуся Юліанна посідали престол. Тепер старша донька монарха має всі шанси повернути цю тенденцію.
Хто така Катаріна-Амалія
Перша з трьох доньок королеви Максими та короля Віллема-Олександра – Катаріна-Амалія – народилася 7 грудня 2003 року у шпиталі Bronovo в Гаазі. Має двох молодших сестер, принцесу Алексію та принцесу Аріану. Спадкоємицею дівчина стала у віці 10 років, коли її батько Віллем-Олександр зійшов на престол після зречення його матері, королеви Беатрікс, 30 квітня 2013 року.
Її повне ім'я звучить так – принцеса Катаріна-Амалія Беатрікс Кармен Вікторія, а нині вона має титул принцеси Оранської. Однією з її хрещених є шведська спадкова принцеса і майбутня королева Вікторія. До речі, Катаріна-Амалія була подружкою нареченої на весіллі кронпринцеси Вікторії та Даніеля Вестлінга.
Навчання та освіта
Коли Катаріні-Амалії виповнилося чотири роки, батьки відправили її до державної початкової школи Блумкампа в селі Вассенар, що в передмісті Гааги.
Закінчивши її, дівчинка вступила до гімназії Christelijk Sorghvliet у Гаазі. Після навчання, яке Катаріна завершила 2021 року, вона взяла річну перерву, протягом якої проходила стажування у фонді Orange Fund і працювала волонтеркою в інших організаціях. У вересні 2022 року принцеса вступила до Амстердамського університету на ступінь бакалавра політики, психології, права та економіки. Однак незабаром з'явилася інформація, що на Катаріну-Амалію готується замах, в якому замішана марокканська мафія. До дівчини приставили поліцейську охорону, також їй довелося покинути гуртожиток університету.
Принцеса вільно розмовляє голландською, англійською та іспанською мовами, також брала уроки китайської.
Суспільне життя
Відсвяткувавши повноліття у грудні 2021 року, принцеса Катаріна-Амалія, як майбутня королева, посіла своє місце в Консультативному відділі Державної ради і того ж дня виголосила свою першу публічну промову на засіданні ради в палаці Кнойтердейк.
Також з нагоди 18-річчя Катаріни-Амалії 2021 року була опублікована її біографія. Такі самі книжки були видані до 18-річчя принцеси Беатрікс 1956 року та принца Віллема-Олександра 1985 року. Книжка під назвою "Амалія" написана біографинею Клаудією де Брейдж, яка провела з юною спадкоємицею якийсь час, щоб зібрати матеріал для публікації.
У книжці Катаріна-Амалія розповідає, що не почувається готовою стати королевою і попросить свою матір втрутитися, якщо її батько, король Віллем-Олександр, раптово помре.
Дівчина вже бере на себе деякі королівські обов'язки. Наприклад, вона їздила в тур Нідерландськими Карибами разом із батьками, а також супроводжувала свою бабусю принцесу Беатрікс на прийом у Букінгемському палаці напередодні коронації короля Чарльза III і королеви Камілли. Також вона була присутньою на державному банкеті на честь весілля спадкового принца Йорданії Хусейна та Раджви Аль-Саїф і на банкеті на честь 18-річчя принца данського Крістіана, де, до речі, вперше з'явилася в тіарі.
Цікаві факти про Катаріну-Амалію
Принцеса Оранська після досягнення повноліття надіслала написаний від руки лист прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте, в якому повідомила йому про своє рішення відмовитися від фінансової допомоги в розмірі майже 2 мільйони доларів доти, доки вона не стане до королівських обов'язків. Дівчина оголосила, що це завдасть їй певних незручностей, заявивши: "Мені це незручно доти, доки я нічого не роблю натомість і в той час, як іншим студентам доводиться набагато важче, особливо в цей період коронавірусу".
В її сьомий день народження Пітер Гартман назвав на честь Катаріни-Амалії літак Douglas C-47 Skytrain, який колись належав її прадідові, принцові Бернгарду Ліппе-Бістерфельдському. Але сама принцеса не була присутньою на церемонії найменування через шкільні обов'язки.
В листопаді 2020 року на честь Катаріни-Амалії було названо новий полк Королівської армії Нідерландів – Гузаренський полк принцеси Катаріни-Амалії.
Катаріна-Амалія від юних років неодноразово зазнавала бодишеймінгу з боку таблоїдів і недоброзичливців у соцмережах.
Коли Катаріна-Амалія успадкує престол, вона стане четвертою королевою за час існування нідерландської монархії. До неї правили її бабуся Беатрікс, прабабуся Юліана та прапрабабуся Вільгельміна.
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