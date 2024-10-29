Принцеса Леонор: десять цікавих фактів про спадкоємицю іспанського престолу

Дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції народилася 31 жовтня 2005 року, а від 2014 року є першою в лінії успадкування престолу. На честь майбутнього дня народження наступної королеви розповідаємо вам цікаві факти із її життя.

1. Леонор — старша дочка короля Філіпа VI (котрий править Іспанією від 2014 року) та королеви Летиції. Вона народилася у Мадриді 31 жовтня 2005 року. Носить титули принцеси Астурійської, а також принцеси Жирони і принцеси Віани, герцогині Монблан, графині Сервери і леді Балагер, які надає королівський двір Іспанії.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

2. Якби у Філіпа та Летиції народилася третя дитина, і це був син, то відповідно до правил першородності, що регулюють іспанську лінію престолоуспадкування, що віддають перевагу чоловікам, Леонор була б зміщена з посади спадкоємиці і посідала б другу позицію. Але продуктивних планів у її матері Летиції явно давно немає, тож у майбутньому в іспанців буде своя королева.

Принцеса Леонор у день свого хрещення / Фото: Getty Images

3. Хрещеними батьками принцеси є її бабуся та дідусь по батьківській лінії, колишній король Іспанії Хуан Карлос та королева Софія. Вона була охрещена 2006 року.

4. Принцеса Леонор стала старшою сестрою 2007 року, коли народилася її молодша сестра – інфанта Софія. Сестри дуже близькі та дружні, хоча від моменту дорослішання обох все більше часу проводять порізно.

Принцеса Леонор та її молодша сестра інфанта Софія з батьками / Фото: Getty Images

Інфанта Софія та принцеса Леонор / Фото: Instagram іспанської королівської родини

5. 2018 року, у свій 13-й день народження, принцеса Леонор виступила з першою публічною промовою на заході, присвяченому 40-річчю Конституції Іспанії, а через п'ять років 2023-го принесла присягу на вірність Конституції.

Принцеса Леонор та король Філіп VI / Фото: Getty Images

6.Леонор вперше головувала на церемонії вручення премії принцеси Астурійської 2019 року. А нещодавно знову відвідала цю урочисту церемонію, яка щорічно проходить у місті Ов'єдо.

Принцеса Леонор та інфанта Софія в Ов'єдо / Фото: Getty Images

7. Леонор два роки навчалася в коледжі UWC Atlantic в Уельсі, після вступу до військової академії в Сарагосі, а зараз проходить курс у військово-морській школі в Марині, слідуючи стопам свого батька.

8. Незважаючи на те, що Леонор виконувала офіційні обов'язки з дев'яти років, вона фактично була оголошена спадкоємицею іспанського престолу лише в день свого 18-річчя, коли вона склала присягу перед іспанським парламентом.

Принцеса Леонор цього дня присягнула на вірність Конституції / Фото: Associated Press

9. Принцеса Леонор – шульга.

10. Після закінчення навчання у військово-морській школі принцесі доведеться пройти ще річний курс у Генеральній авіаційній академії. Таким чином, вона завершить повну військову підготовку.

Принцеса Леонор та королева Летиція / Фото: Getty Images

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