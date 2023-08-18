Принцеса Леонор – майбутня королева Іспанії: що ми знаємо про старшу дочку Летиції та короля Філіпа VI

Старшій дочці короля Філіпа та королеви Летиції – принцесі Леонор – одного разу належить зійти на престол і стати першою за багато років іспанською королевою. Як принцесу вже зараз готують до цієї ролі, читайте у нашому матеріалі.

Хто така принцеса Леонор

Вона народилася 31 жовтня 2005 року і стала первістком Летиції і на той момент спадкового принца Феліпе.

Іспанська принцеса Леонор зі своїми батьками — королем Філіпом VI та королевою Летицією / Фото: Getty Images

Леонор народилася у Міжнародній лікарні Ruber у Мадриді. Іспанським підданим повідомили про це через смс-розсилання. Кожен дізнався, що у майбутнього короля народилася спадкоємиця. Принцеса з'явилася на світ за допомогою операції кесаревого розтину. Через тиждень Летиція з малечею на руках вийшла зі шпиталю до преси.

Білява дитина отримала за народження ім'я Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон і Ортіс. Її хрещеними стали король Хуан Карлос 1 (її рідний дід) та королева Іспанії Софія (дружина короля).

Іспанська принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Коли принц Феліпе – батько Леонор – зійшов на престол 2014 року, вона здобула новий титул і стала принцесою Астурійською.

Навчання та світське життя

Леонор ходила до дитячого садка для дітей іспанської королівської гвардії, а від вересня 2008 року (напередодні свого триріччя) почала відвідувати школу Санта-Марія-де-лос-Росалес біля Мадрида. У цій самій школі свого часу навчався і її батько король Філіп.

Іспанська принцеса Леонор із мамою Летицією / Фото: Getty Images

Навчалася Леонор добре. Крім літератури, яку любить принцеса, вона вивчала іноземні мови. Вона вільно розмовляє англійською (завдяки няні з Британії), а також вивчає китайську, французьку та арабську.

2021 року Леонор вступила до середньої школи UWC Atlantic College в Уельсі, закінчивши навчання 2023 року. А від вересня принцеса пройде трирічну військову підготовку. Перший рік навчання Леонор проведе в Армійській військовій академії в Сарагосі, потім вирушить до військово-морського училища. Як майбутня королева Леонор має пройти цей курс так само, як це робив її батько.

Принцеса Леонор в коледжі в Уельсі / Фото: Getty Images

У жовтні 2023 року спадкоємиці трону виповниться 18 років. Тоді Леонор присягне у вірності королю Філіпу і дасть слово перед ним і парламентом, що завжди виконуватиме свої обов'язки чесно і справедливо, дотримуючись законів Іспанії.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / Фото: Getty Images

Вже зараз принцеса почала виконувати свої королівські обов'язки і іноді з'являється на заходах сама чи зі своєю молодшою сестрою, інфантою Софією. До речі, в Іспанії немає закону, який гарантував би Леонор сходження на престол з права старшинства. Це означає, якщо у королеви Летиції та короля Філіпа народиться син, він стане першим у лінії наслідування трону. Але, найімовірніше, через вік королеви Летиції, цього вже не станеться.

Королева Летиція, король Філіп VI, принцеса Леонор, інфанта Софія / Фото: Getty Images

Цікаві факти про Леонор

Вона перша у черзі на престол, і в майбутньому стане першою королевою Іспанії від 1868 року. До неї першою королівською правителькою-жінкою була королева Ізабелла II, яка обіймала престол від 1833 до 1868 року.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Леонор є прихильницею іспанського футболіста та півзахисника Барселони – Гаві. Якось після одного з матчів на чемпіонаті світу в Катарі, король Філіп зайшов до роздягальні та попросив 18-річного півзахисника національної команди залишити автограф на футболці для його дочки. Після цього всі іспанські ЗМІ почали писати, що Леонора закохана у Гаві.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

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