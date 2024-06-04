Принцеса Лілібет Сассекська: десять цікавих фактів про доньку Меган та Гаррі

4 червня виповнюється три роки дочці принца Гаррі та Меган Маркл – принцесі Лілібет. Сьогодні ми вирішили розповісти вам усі цікаві факти про єдину дочку подружжя Сассекських та молодшу онуку короля Чарльза III.

1. Принцеса Лілібет Сассекська народилася 4 червня 2021 року в лікарні Santa Barbara Cottage у Санта-Барбарі, у Каліфорнії, і стала другою дитиною герцога та герцогині Сассекських. Її називали міс Лілібет Маунтбаттен-Віндзор.

2. Два дні Меган та Гаррі тримали народження доньки в таємниці.

3. Дівчинку назвали на честь її прабабусі королеви Єлизавети II. Принцу Гаррі довелося питати дозвіл королеви на те, щоб назвати дочку Лілібет (справа в тому, що в дитинстві Єлизавету в сім'ї називали Лілібет). Вдома батьки називають її просто Лілі.

Лілібет та маленька принцеса Єлизавета

4. Її хрестили в Єпископальній церкві 3 березня 2023 року Джоном Х. Тейлором, єпископом Лос-Анджелеса. Її хрещеним батьком є американський актор та комік Тайлер Перрі.

5. Принцеса Лілібет посідає сьоме місце в лінії успадкування британського престолу. Вона народилася під час правління королеви Єлизавети II, але титул принцеси отримала лише, коли на трон зійшов її дідусь король Чарльз III, як онука керівного монарха, відповідно до патенту на листи, виданого королем Георгом V 1917 року. Нині її звуть принцеса Лілібет Сассекська.

Меган і Гаррі з дочкою Лілібет, фото з документального серіалу "Гаррі та Меган" на Netflix

6. Лілі має старшого брата Арчі, який народився 2019 року. Він також отримав титул принца після сходження на престол його діда Чарльза.

7. Лілібет є першим членом британської королівської родини змішаної раси. А також має подвійне громадянство США та Великої Британії.

8. Дочка Сасекських знайома зі своєю прабабусею королевою Єлизаветою II. Вперше вони зустрілися у рамках святкування платинового правління королеви у червні 2022 року.

9. Її фотографії рідко публікуються у пресі. Меган і Гаррі поділилися знімком лише на перший день народження дочки. Його зробив друг сім'ї та фотограф Місан Гарріман, який також зазнімкував Меган під час її другої вагітності.

Меган і Гаррі, фотосесія під час другої вагітності герцогині Сассекської, фото Місана Гаррімана

10. Вихованням дітей Сассекських займається мама Меган – Доріа. Герцогиня неодноразово казала, що з нею їй спокійно залишати дітей. Також Меган та принц Гаррі і самі багато часу намагаються проводити з дітьми, особливо люблять активні ігри та прогулянки на свіжому повітрі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам десять цікавих фактів про сина Меган та Гаррі.

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