Принцеса Марі: десять фактів про другу дружину данського принца Йоагіма

6 лютого данській принцесі Марі – дружині молодшого сина королеви Маргрете II принца Йоагіма – виповнюється 49 років. Родина Марі та Йоагіма мешкає у США, але іноді їх можна побачити на сімейних заходах данської королівської родини. Ми вирішили розповісти вам кілька цікавих фактів про невістку королеви.

1. Марі Кавальє – француженка, народилася 6 лютого 1976 року в Парижі, в сім'ї власника рекламного агентства Алена Кавальє та Франсуази Грассіо – власниці готелю "Château de la Vernède" поблизу Авіньйона. Її батьки розлучилися, коли вона була ще дитиною. Мати вийшла заміж вдруге і народила ще чотирьох синів – єдиноутробних братів Марі.

Принцеса Марі та принц Йоагім / Фото: Associated Press

2. Дівчина навчалася у звичайній паризькій школі. Закінчила міжнародний коледж-інтернат Beau Soleil у Швейцарії зі ступенем бакалавра. Вивчала економіку в Женевському університеті та міжнародний бізнес і економіку в Babson College у Веллеслі, США. Також має ступінь бакалавра мистецтв Marymount Manhattan College.

3. Ще під час навчання Марі працювала помічницею менеджера зі зв'язків із громадськістю компанії Estee Lauder у Парижі, помічницею директора компанії ING Numismatic Group SA у Женеві та викладачкою французької мови. Закінчивши навчання, почала працювати в рекламному агентстві DoubleClick Inc. у Нью-Йорку.

Принцеса Марі та принц Йоагім / Фото: Associated Press

4. 2002 року майбутня принцеса повернулася до Парижа і почала працювала в пресслужбі рекламного агентства Media Marketing. Пізніше вона стала помічницею директора агентства Reuters Radianz та виконавчою секретаркою ING Numismatic Group SA.

5. З данським принцом Йоагімом її вперше сфотографували в серпні 2005 року, коли вони разом відпочивали в Авіньйоні у Франції. Це викликало чутки про новий роман принца, який лише нещодавно розлучився зі своєю першою дружиною і матір'ю його двох синів – принцесою Александрою.

6. Романтичні зустрічі пари тривали кілька років, а 3 жовтня 2007-го було оголошено про їхні заручини.

Принцеса Марі та принц Йоагім у день весілля / Фото: Associated Press

7. Весілля зіграли навесні наступного року – 24 травня 2008-го в мальовничій церкві Могельтондер, розташованій у середньовічному селі на захід від південноданського муніципалітету Тондер. Марі йшла до вівтаря у розкішній білій весільній сукні, розробленій іспано-італійським модним домом Arasa Morelli. Після заміжжя вона отримала титул принцеси.

Принцеса Марі / Фото: Getty Images

8. Марі часто плутають з її невісткою, королевою Мері – дружиною короля Фредеріка X (старшого сина королеви Маргрете II). Жінки схожі зовні, у них схожі імена і дні народження йдуть один за одним (у Мері 5 лютого, а у Марі – 6-го). В перші роки після заміжжя Мері допомагала Марі влитися у королівське життя. Вона також стала хрещеною матір'ю доньки Фредеріка та Мері – принцеси Жозефіни.

9. У шлюбі з Йоагімом Марі народила двох дітей – сина Генріка 2009-го і доньку Афіну – 2012 року. Також у Марі та Йоагіма гарні стосунки з першою дружиною принца – Александрою, а її сини чудово ладнають з мачухою.

Принцеса Марі та принц Йоагім / Фото: Getty Images

10. У 2019-2023 роках сім'я Йоагіма та Марі мешкала в Парижі, де Марі працювала спеціальною культурною представницею відділу у справах культури Посольства Данії у Франції, а Йоагім проходив вищий курс військової підготовки. Після здобуття освіти він співпрацював з посольством Данії в Парижі як аташе з питань оборони.

2023 року родина переїхала до Вашингтона, де принц розпочав роботу в посольстві Данії при Міністерстві оборони, допомагаючи зміцнювати оборонно-промислове співробітництво зі США та Канадою.

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