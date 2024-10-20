Принцеса Нідерландська Аріана: що відомо про молодшу дочку королеви Максими та короля Віллема-Олександра

Принцеса нідерландська Аріана – наймолодша дочка короля Віллема-Олександра та королеви Максими. Вона не є спадковою принцесою нідерландського трона. Що ж нам відомо про дівчину, яка так чи так з'являється на публіці зі своєю родиною.

Хто така Аріана

Її королівська Високість Аріана, принцеса Нідерландів та принцеса Оранська-Нассау народилася 10 квітня 2007 року у госпіталі Броново у Гаазі. Вона молодша дочка короля Нідерландів Віллема-Олександра та молодша онука принцеси Беатрікс (колишньої королеви Нідерландів).

Принцеса Аріана / Фото: Getty Images

Дівчинку назвали Аріана Вільгельміна Максима Інеса (на честь прабабусі – королеви Вільгельміни, а також тітки Інеси, а також її хрещеної матері (сестри королеви Максими).

Під час народження вона здобула титули принцеси Нідерландів та принцеси Оранської-Нассау. Принцеса Аріана посідає третє місце в лінії успадкування престолу (після двох старших сестер Катаріни-Амалії та Алексії).

Принцеса Аріана із сестрами Катаріною-Амалією та Алексією / Фото: Getty Images

Молодша дочка нідерландських короля та королеви була охрещена в церкві Клостеркерк у Гаазі 29 жовтня 2007 року. Для її хрещення використовували воду з річки Йордан, дівчинка була одягнена в хрестильну сукню, яку її прабабуся принцеса Вільгельміна вперше носила 1880 року. На хрещення було запрошено понад 850 гостей.

Коли дівчинці виповнився місяць, вона разом із батьками перебувала на гірськолижному відпочинку в Австрії та раптово захворіла. Максима та Віллем-Олександр терміново відвезли Аріану до лікарні, де її госпіталізували з потенційною інфекцією легень. На жаль, було вирішено, що здоров'я дитини надто слабке, щоб її одразу виписати. Натомість принцеса провела в лікарні цілих три дні, борючись за своє життя. Зрештою, Аріана одужала і повернулася додому, де на неї чекало близько 30 тисяч листівок від підданих Нідерландів з побажаннями якнайшвидшого одужання.

Навчання та освіта

Принцеса Аріана / Фото: Getty Images

Принцеса Аріана відвідувала гімназію Christelijk Gymnasium Sorghvliet у Гаазі. У травні 2023 року Королівський двір Нідерландів оголосив, що принцеса продовжить навчання у середній школі UWC Adriatic в Італії за програмою міжнародного бакалаврату, що триватиме два роки.

Принцеса Аріана/фото: Koninklijk Huis

Плата за навчання протягом дворічного курсу становить колосальну суму в 40 000 фунтів стерлінгів (понад 52 тисячі доларів) і включає вивчення сербської мови, світового мистецтва і культури, а також екологічних систем.

Хобі та захоплення

Принцеса Аріана / Фото: Getty Images

Принцеса Аріана любить грати на піаніно, а також полюбляє балет, плавання та дзюдо. Вона займалася верховою їздою та грала у хокей.

Принцеса розмовляє нідерландською, англійською та іспанською мовами, а тепер ще вивчає і італійську.

Виходи у світ

Принцеса Аріана / Фото: Getty Images

Принцеса Аріана не виконує королівські обов'язки, оскільки не є першою в лінії наслідування престолу, але її можна побачити на важливих державних заходах разом з батьками та сестрами. Також Аріана завжди бере участь у сімейних фотосесіях нідерландської королівської родини, якими Максима та Віллем-Олександр охоче діляться з публікою кілька разів на рік.

Принцеса Аріана із сестами Катаріною-Амалією та Алексією / Фото: Associated Press

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