Принцеса Олександра Ганноверська: що відомо про онуку княгині Грейс Келлі

Вона все частіше стала з'являтися у світському товаристві Монако, зокрема зі своїм дядьком – князем Альбером II. Розповідаємо детальніше про те, хто така принцеса Олександра Ганноверська, який титул має та чи претендує на монакський престол.

Хто така принцеса Олександра

Принцеса Олександра Ганноверська / Фото: Getty Images

Олександра Ганноверська народилася 20 липня 1999 року в Австрії. Вона є четвертою дитиною принцеси Кароліни (старшої доньки княгині Грейс Келлі та князя Реньє III) та Ернста Августа, принца Ганноверського. Олександра посідає 13-те місце в лінії успадкування монакського престолу станом на 2024 рік.

Для її матері Кароліни шлюб із батьком дівчинки був третім. Від другого шлюбу Кароліна народила двох синів – Андреа і П'єра Казірагі та доньку Шарлотту Казірагі.

У Монако Олександра носить титул Її королівська Високість принцеса Олександра Ганноверська, і вона є єдиною з усіх дітей принцеси Кароліни, яка має королівський титул.

Вона була спортсменкою

Принцеса Олександра Ганноверська / Фото: Getty Images

В дитинстві Олександра займалася фігурним катанням і навіть посіла друге місце на чемпіонаті Монако 2011 року. Вперше дівчинка стала на ковзани у віці 10 років. Через рік вона вже брала участь у змаганнях у французькому Тулоні, а у 12 років виступала на чемпіонаті з фігурного катання в Монако, посівши друге місце. Принцеса представляла Монако у фігурному катанні на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2015 року в Австрії та у двох змаганнях сезону 2015–2016 років на юніорському Гран-прі ISU з фігурного катання.

Героїня світських хронік

Принцеса Олександра Ганноверська / Фото: Getty Images

Останніми роками принцеса Олександра все частіше стала з'являтися у світському товаристві. Вона відвідує модні покази та інші громадські заходи – як сама, так і з членами княжої родини. Журнал Tatler назвав Олександру "видатною модницею", а Vogue написав про неї як про "ікону стилю".

Для виходів у світ Олександра обирає стримані образи. Вона любить твідові вбрання і чорний колір у гардеробі, практично не наносить макіяж та носить мінімум аксесуарів.

Принцеса Олександра Ганноверська і Джованна Батталья Енгельберт / Фото: Getty Images

В серпні 2024 року дівчина з'явилася на Олімпійських іграх у Парижі в компанії свого дядька – князя Альбера II. Як колишня спортсменка, принцеса цікавиться різними видами спорту та охоче підтримувала олімпійську збірну Монако на Іграх. До речі, на спортивних заходах принцесу Олександру можна побачити набагато частіше, ніж на світських.

Принцеса Олександра Ганноверська і князь Альбер II / Фото: Getty Images

Навчання та особисте життя

2024 року принцеса Олександра закінчила Колумбійський університет, де вивчала політологію і філософію. Про те, де вона зараз працює, нічого невідомо. А ось щодо особистого життя, то 25-річна дівчина перебуває у стосунках з Беном-Сильвестром Штраутманом, сином німецького підприємця та професійним баскетболістом. Їхні стосунки розпочалися 2017 року.

Принцеса Олександра Ганноверська з Беном-Сильвестром Штраутманом / Фото: Getty Images

Принцеса Олександра Ганноверська з Беном-Сильвестром Штраутманом / Фото: Getty Images

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