Принцеса Раджва: десять цікавих фактів про невістку королеви Ранії

Принцеса Раджва не так давно приєдналася до королівської сім'ї Йорданії. Вона вийшла заміж за спадкового принца Хусейна 2023 року, а в серпні 2024-го вони вітали свою першу дитину – доньку принцесу Іман. Сьогодні розповідаємо вам найцікавіші факти про невістку королеви Ранії та короля Абдалли II.

1. Раджва Аль-Саїф народилася в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, 28 квітня 1994 року в заможній сім'ї. Її батьками є бізнесмен Халід Аль-Саїф (помер у лютому 2024 року) та Азза Аль-Судаїрі. Батько принцеси Раджви заснував El Seif Engineering Contracting, яка, за даними Королівського хашимітського суду, входить до переліку провідних будівельних компаній Саудівської Аравії.

Королева Ранія і принцеса Раджва / Фото: Getty Images

2. Принцеса Раджва Аль Хусейн – молодша з чотирьох дітей. У неї є старші брати – Фейсал і Наїф, також вона має старшу сестру Дану. З ними Раджва підтримує теплі стосунки. Також близька вона і з молодшим братом Хусейна – принцом Хашимом, який вів її до вівтаря, а також з його сестрами – принцесами Іман і Сальмою.

Королева Ранія і принцеса Раджва / Фото: Instagram королеви Ранії

3. Принцеса Раджва здобула середню освіту в Саудівській Аравії, а потім продовжила навчання у Школі архітектури Сіракузького університету. Пізніше вона вступила до Інституту моди, дизайну та мерчандайзингу в Лос-Анджелесі. Кажуть, що Раджва також набула практичного досвіду у відомій архітектурній фірмі під час свого перебування там. Спадковий принц Хусейн навчався у Джорджтаунському університеті у Вашингтоні.

Кронпринц Хусейн і принцеса Раджва / Фото: Getty Images

4. Журнал Vogue писав, що принц Хусейн познайомився зі своєю майбутньою дружиною через свого однокласника. Кронпринц сказав Vogue Arabia: "Я познайомився з Раджвою через старого друга зі школи". Скільки часу пара зустрічалася, не повідомлялося, але відомо, що вже незабаром вони оголосили про свої заручини. Це сталося 17 серпня 2022 року в сімейному будинку майбутньої принцеси в Ер-Ріяді. На церемонії були присутні король Йорданії Абдалла II і королева Ранія.

Кронпринц Хусейн і його наречена Раджва / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

5. Їхні заручини порівняли з тим, як оголосили про свої британський принц Вільм і Кейт Міддлтон (теперішні принц і принцеса Уельські). Раджва і Хусейн також поділилися того дня офіційним портретом, а майбутня принцеса, як і Кейт, обрала синю сукню (в її випадку – від бренду Costarellos) для урочистого моменту. На пальці Раджви сяяла розкішна заручальна каблучка, про яку ми розповідали детальніше. Кронпринц одягнув класичний костюм і темно-синю краватку.

6. Весілля Хусейна і Раджви відбулося трохи менше, ніж за рік – 1 червня 2023 року, і було назване "королівським весіллям року". Церемонія за ісламським обрядом відбулася в палаці Захран у Йорданії – в тому самому місці, де 1993 року одружилися батьки принца Хусейна – король Абдалла II і королева Ранія. До речі, Кейт і Вільям Уельські були присутні серед гостей на весіллі.

Кронпринц Хусейн і принцеса Раджва / Фото: Instagram королеви Ранії

7. Заміж Раджва виходила в розкішній сукні від ліванського дизайнера Elie Saab з довгими рукавами, асиметричним вирізом і драпованим ліфом, доповнивши її балетками. А на вечірньому прийомі з'явилася в іншому вбранні – білій сукні з пишною спідницею в поєднанні з високими рукавичками від Dolce & Gabbana та з тіарою на голові.

8. У квітні 2024 року Королівський хашимітський двір оголосив новину про вагітність принцеси Раджви. Повідомлялося, що первісток пари має з'явитися на світ влітку. Стать дитини тоді не оголошували.

Кронпринц Хусейн і принцеса Раджва / Фото: Getty Images

9. 3 серпня 2024 року стало відомо, що кронпара стала батьками. Принцеса Раджва народила доньку в медичному центрі короля Хусейна. Крихітка отримала гарне ім'я Іман (так звати одну з сестер Хусейна, а також його тітку). Новина про народження дитини була оголошена в соціальних мережах серією милих дописів.

Королева Ранія з онукою Іман на руках / Фото: Instagram королеви Ранії

10. Передбачається, що кронпара не зупиниться на одній дитині. І Хусейн, і Раджва виросли в багатодітних сім'ях. До того ж їхній первісток – дівчинка, а отже, згідно з йорданськими законами, вона не може претендувати на престол. Ймовірно, кронпринц захоче мати ще і спадкоємця.

Кронпринц Хусейн і принцеса Раджва з новонародженою донькою Іман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

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