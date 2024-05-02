Принцеса Шарлотта: п'ятнадцять цікавих фактів про дочку Кейт та Вільяма Уельських

Єдина дочка принца Вільяма та принцеси Кейт – принцеса Шарлотта Уельська – сьогодні святкує свій день народження. Дівчинці виповнюється дев'ять років. На честь свята ми вирішили пригадати найцікавіші факти із біографії юної принцеси.

1. Принцеса Шарлотта Елізабет Діана народилася 2 травня 2015 року в Лондоні, у госпіталі Святої Марії, там же, де народився і первісток Кейт та Вільяма, – принц Джордж. Новонароджену назвали на честь її дідуся Чарльза (Шарлотта – жіноче похідне імені Чарльз), прабабусі – королеви Єлизавети II та бабусі – принцеси Діани.

Принцеса Шарлотта на руках у своєї мами Кейт у день виписки з пологового будинку / Фото: Associated Press

2. На честь народження принцеси головні визначні пам'ятки Лондона були освітлені рожевим кольором і дали салют. Вона також від народження здобула титул Її Королівська Високість принцеса Шарлотта Кембриджська.

3. Шарлотту хрестили 5 липня 2015 року у церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі, у Норфолку. Обряд провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

4. Принцеса відвідувала дитячий садок Віллкокс у Південному Кенсінгтоні, а пізніше у віці 4 років приєдналася до старшого брата Джорджа в школі в Thomas's Battersea, де була відома як Шарлотта Кембриджська. 2022 року Кейт та Вільям із дітьми переїхали з Лондона до Віндзора, і їхні діти почали відвідувати школу Ламбрук у Беркширі.

Принцеса Шарлотта та принц Джордж йдуть до школи Thomas's Battersea / Фото: Associated Press

5. Принцеса Шарлотта любить оливки, про що її мати Кейт якось розповіла публічно. А ще любить танцювати, про це вже розповів її батько, принц Вільям. Як і її бабуся, принцеса Діана – Шарлотта Уельська любить балет.

6. Вдома принцеса Шарлотта "великий бос". У неї вольовий характер, як у прабабусі королеви Єлизавети II, і ви, напевно, помічали, як Лотті (так її називають батьки) командує своїм старшим на два роки братом принцом Джорджем (майбутнім королем Англії) на публічних заходах.

Принцеса Шарлотта з братом Джорджем / Фото: Associated Press

7. Завдяки іспанській няні принцеса Шарлотта говорить іспанською мовою.

Принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

8. Від того часу, як 8 вересня 2022 року померла королева Єлизавета II, а Чарльз III став королем, лінія наступності трону змістилася і тепер принцеса Шарлотта посідає третє місце після свого старшого брата Джорджа та батька Вільяма. Завдяки ухваленому 2013 року принципу абсолютного старшинства Шарлотта стала першою принцесою в історії британської монархії, яка не опустилася в лінії престолоуспадкування нижче за молодшого брата – принца Луї.

Принцеса Шарлотта зі старшим братом Джорджем та молодшим Луї / Фото: Associated Press

9. У принцеси є домашній хом'як на ім'я Марвін. Про це стало відомо публіці нещодавно, коли батько дівчинки розповів, як йому іноді доводиться прибирати за ним, коли його діти забувають це робити.

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт / Фото: Associated Press

10. Як і її прабабуся Єлизавета II принцеса Шарлотта любить коней та верхову їзду. Бачили, як вона відвідувала уроки верхової їзди.

11. Улюблений колір Шарлотти – рожевий. Принцесу часто можна побачити у рожевих вбраннях.

Принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

12. Вона любить книжки про Гаррі Поттера.

13. Шарлотта – велика прихильниця принцес Діснея. Як і багато дітей, принцеса любить дивитися фільми і вбиратися у своїх улюблених персонажів під час ігор.

Принцеса Шарлотта / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

14. Принцеса перейняла любов до садівництва у свого діда – короля Чарльза III. Дівчинка любить проводити час, доглядаючи за рослинами та квітами в їхньому сімейному саду.

15. Вона любить плавати, кататися на ковзанах, проводити час на природі та влаштовувати пікніки.

Нагадаємо, нещодавно день народження святкував принц Луї – молодший брат Шарлотти та молодший син Кейт та Вільяма. Ми розповідали про факти з його життя.

Принцеса Шарлотта та її молодший брат принц Луї / Фото: Associated Press

Читайте також: