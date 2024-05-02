Принцеса Шарлотта: п'ятнадцять цікавих фактів про дочку Кейт та Вільяма Уельських

Єдина дочка принца Вільяма та принцеси Кейт – принцеса Шарлотта Уельська – сьогодні святкує свій день народження. Дівчинці виповнюється дев'ять років. На честь свята ми вирішили пригадати найцікавіші факти із біографії юної принцеси.
1. Принцеса Шарлотта Елізабет Діана народилася 2 травня 2015 року в Лондоні, у госпіталі Святої Марії, там же, де народився і первісток Кейт та Вільяма, – принц Джордж. Новонароджену назвали на честь її дідуся Чарльза (Шарлотта – жіноче похідне імені Чарльз), прабабусі – королеви Єлизавети II та бабусі – принцеси Діани.
2. На честь народження принцеси головні визначні пам'ятки Лондона були освітлені рожевим кольором і дали салют. Вона також від народження здобула титул Її Королівська Високість принцеса Шарлотта Кембриджська.
3. Шарлотту хрестили 5 липня 2015 року у церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі, у Норфолку. Обряд провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.
4. Принцеса відвідувала дитячий садок Віллкокс у Південному Кенсінгтоні, а пізніше у віці 4 років приєдналася до старшого брата Джорджа в школі в Thomas's Battersea, де була відома як Шарлотта Кембриджська. 2022 року Кейт та Вільям із дітьми переїхали з Лондона до Віндзора, і їхні діти почали відвідувати школу Ламбрук у Беркширі.
5. Принцеса Шарлотта любить оливки, про що її мати Кейт якось розповіла публічно. А ще любить танцювати, про це вже розповів її батько, принц Вільям. Як і її бабуся, принцеса Діана – Шарлотта Уельська любить балет.
6. Вдома принцеса Шарлотта "великий бос". У неї вольовий характер, як у прабабусі королеви Єлизавети II, і ви, напевно, помічали, як Лотті (так її називають батьки) командує своїм старшим на два роки братом принцом Джорджем (майбутнім королем Англії) на публічних заходах.
7. Завдяки іспанській няні принцеса Шарлотта говорить іспанською мовою.
8. Від того часу, як 8 вересня 2022 року померла королева Єлизавета II, а Чарльз III став королем, лінія наступності трону змістилася і тепер принцеса Шарлотта посідає третє місце після свого старшого брата Джорджа та батька Вільяма. Завдяки ухваленому 2013 року принципу абсолютного старшинства Шарлотта стала першою принцесою в історії британської монархії, яка не опустилася в лінії престолоуспадкування нижче за молодшого брата – принца Луї.
9. У принцеси є домашній хом'як на ім'я Марвін. Про це стало відомо публіці нещодавно, коли батько дівчинки розповів, як йому іноді доводиться прибирати за ним, коли його діти забувають це робити.
10. Як і її прабабуся Єлизавета II принцеса Шарлотта любить коней та верхову їзду. Бачили, як вона відвідувала уроки верхової їзди.
11. Улюблений колір Шарлотти – рожевий. Принцесу часто можна побачити у рожевих вбраннях.
12. Вона любить книжки про Гаррі Поттера.
13. Шарлотта – велика прихильниця принцес Діснея. Як і багато дітей, принцеса любить дивитися фільми і вбиратися у своїх улюблених персонажів під час ігор.
14. Принцеса перейняла любов до садівництва у свого діда – короля Чарльза III. Дівчинка любить проводити час, доглядаючи за рослинами та квітами в їхньому сімейному саду.
15. Вона любить плавати, кататися на ковзанах, проводити час на природі та влаштовувати пікніки.
Нагадаємо, нещодавно день народження святкував принц Луї – молодший брат Шарлотти та молодший син Кейт та Вільяма. Ми розповідали про факти з його життя.
Читайте також: