Принцеса Софія та принц Карл Філіп: все про дітей шведської королівської пари

Сім'я шведської принцеси Софії та принца Карла Філіпа нещодавно поповнилася довгоочікуваною дочкою. Маленька Інес стала четвертою дитиною пари. Ми вирішили розповісти вам більше про цю багатодітну родину.

Знайомство з майбутнім чоловіком

Софія познайомилася з єдиним сином короля Швеції Карла Густава 2009 року в одному з нічних клубів шведського курорту Бастад. А стосунки у пари почалися через рік, про що Софі сама повідомила у своїх соцмережах. Романтика тривала перші чотири роки, перш ніж Карл Філіп став на одне коліно і запропонував Софі вийти за нього заміж. Про заручини повідомили 27 червня 2014 року.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

"Сьогодні Софія сказала "так" на мою пропозицію провести все своє життя разом зі мною. Сьогодні дуже щасливий день для мене та моєї Софії", — заявив у день публічного оголошення шведський принц.

Королівське весілля

Принц Карл Філіп та принцеса Софія / Фото: Getty Images

Рівно через рік — 13 червня 2015 року – Софія та Карл Філіп одружилися. Церемонія вінчання відбулася у церкві Королівського палацу. Софія була в сукні від шведського дизайнера Ida Sjöstedt з крепшовку та італійської органзи, а на її голові була діамантова діадема зі смарагдами, яку подарували королева Сільвія та король Карл Густав – батьки її чоловіка. Принц на церемонії вінчання був у військовій формі.

Народження спадкоємців

Олександр Ерік Хубертус Бертіль, герцог Седерманландський

Принцеса Софія та принц Олександр / Фото: Getty Images

Старший син принца та принцеси з'явився на світ рівно через дев'ять місяців після їхнього весілля – 19 квітня 2016 року. Олександр народився у лікарні Дандерюд.

Народження спадкоємця було відзначено салютом у 21 постріл. Через два дні після його народження монарх на засіданні ради міністрів оголосив ім'я та титул принца – принц Олександр Ерік Хубертус Бертіль, герцог Седерманландський. Ім'я Ерік принц отримав на честь свого діда, Еріка Гельквіста, до того ж це ім'я мало кілька шведських королів. Одне з імен Хубертус є також четвертим ім'ям короля, а ім'я Бертіль — одне з імен принца Карла Філіпа.

Принц носив титул Його Королівська високість принц Олександр Шведський, герцог Седерманландський, до 7 жовтня 2019 року, до того моменту, як набули чинності зміни в шведському королівському домі (король Швеції Карл Густав скоротив число членів сім'ї, які будуть продовжувати отримувати кошти платників податків і позбавив статусу Королівської Високості).

Принц Олександр був позбавлений звання Його Королівської Високості, а титули принца і герцога Седерманландського, надані йому королем, за ним зберігаються. Олександр зможе відмовитись від королівських обов'язків, коли виросте.

Габріель Карл Вальтер, герцог Даларнський

Принцеса Софія та принц Габріель / Фото: Getty Images

Через рік принцеса Софія народила другого сина. 31 серпня 2017 року у лікарні Дандерюд на світ з'явився Габріель Карл Вальтер, герцог Даларнський.

Народження принца було відзначено салютом у 21 постріл. Ім'я Габріель раніше не зустрічалося в шведській королівській родині, Карл — старовинне шведське ім'я, яке носять і батько, і дід принца. Ім'я Вальтер носив прадіда принца (батько королеви Сільвії), Вальтер Зоммерлат.

За народження Габріель також отримав титул принца, але від 7 жовтня 2019 року згідно з комюніком про зміни в шведському королівському будинку так само, як і його старший брат був позбавлений звання Його Королівської Високості. Титули принца та герцога Даларнського за ним зберігаються. Від принца не очікуватимуть виконання королівських обов'язків.

Джуліан Герберт Фольке, герцог Халландський

Принцеса Софія та принц Карл Філіп із синами / Фото: Getty Images

Ще за чотири роки принцеса Софія народила третього сина. Джуліан народився 26 березня 2021 року в тій самій лікарні Дандерюд. Йому дали ім'я Джуліан Герберт Фольке, герцог Халландський. Третя дитина королівської пари не отримала королівського титулу і стала першою дитиною в шведській королівській родині, яка народиться після того, як король Карл Густав скоротив кількість членів сім'ї, які продовжуватимуть отримувати кошти платників податків, і позбавив п'ятьох своїх онуків статусу королівської високості.

Інес Марі Ліліан Сільвія, герцогиня Вестерботтенська

Принцеса Інес / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

Довгоочікувана і поки що єдина дочка пари народилася 7 лютого 2025 року в лікарні Дандерюд. Через кілька днів король Карл Густав оголосив її ім'я — Інес Марі Ліліан Сільвія, герцогиня Вестерботтенська.

Дівчинка є восьмою в черзі на престол. Так само, як і її брати, які посідають сьоме, шосте та п'яте місця відповідно і не втратили права спадкоємства престолу у зв'язку з нововведеннями монарха.

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