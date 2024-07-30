Принцеса Жозефіна – данська бунтарка: що відомо про молодшу дочку королеви Мері та короля Фредеріка X

Вона — молодша дочка данської королеви Мері та короля Фредеріка X. Від моменту сходження її батька на престол у січні 2024 року принцеса Жозефіна почала з'являтися на публічних заходах і привертати до себе увагу преси. Що ж нам про неї відомо?
Народження та дитинство
Жозефіна народилася 8 січня 2011 року в Рігсгоспіталі в Копенгагені та отримала ім'я Жозефіна Софія Івало Матильда. Офіційний титул Жозефіни — Її Королівська Високість принцеса Жозефіна Данська, графиня Монпеза.
Титул графині Монпеза, за даними nowtolove.com.au — дворянський титул, який надається всім прямим нащадкам короля Фредеріка X та його брата принца Йоагіма.
У списку данського престолоуспадкуання посідає четверту позицію і є молодшою дитиною данського королівського подружжя, оскільки народилася за 26 хвилин після свого брата-близнюка принца Вінсента. У неї також є старша сестра принцеса Ізабелла та старший брат спадковий принц Крістіан – майбутній король Данії. Жозефіна і Вінсент були охрещені 14 квітня 2011 року в церкві Гольмен у центрі Копенгагена королівським єпископом Еріком Норманом Свендсеном. Близнюки були хрещені в королівській хрестильній купелі, яка використовувалася для хрещення королівських дітей у Данії від 1671 року.
Навчання та публічне життя
Принцеса Жозефіна від 2017 року відвідувала ту саму державну школу, що і її старші брат і сестра, Tranegårdsskolen у Гентофті. А від 2023 року її перевели до приватної школи Kildegård Privatskole у Геллерупі.
Як четверта в черзі на данський престол, принцеса Жозефіна навряд чи стане королевою Данії, але вона, швидше за все, проведе більшу частину свого життя, відвідуючи королівські заходи і представляючи корону.
Жозефіна – данська бунтарка
У своєму юному віці принцеса Жозефіна вже демонструє, що любить бути в центрі уваги, вона вже фарбує волосся, робить макіяж та манікюр та охоче махає рукою фотографам за будь-якої зручної нагоди. Цей кадр був зроблений в автомобілі, коли Жозефіна разом із батьками, братами та старшою сестрою їхала до палацу після коронації її батька короля Фредеріка X. Цього важливого дня 13-річна принцеса була в синьому пальті від Prada, а на шиї у дівчинки виблискувало перлинне намисто. Також у неї були нафарбовані тушшю вії та підкреслені помадою губи. А у вухах виблискували сережки з рожевим кварцом із маминої скриньки від Dulong Fine Jewelry.
Також дівчина була у центрі уваги, коли сім'я відвідала службу на честь сходження на престол короля Фредеріка X.
А влітку юна леді супроводжувала своїх батька та матір під час подорожі до Гренландії. І хоча місцевий клімат не сприяв тому, щоб Жозефіна носила сукні та підбори, які, схоже, вона так любить, дівчина однаково не залишилася поза увагою преси.
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