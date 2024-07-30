Принцеса Жозефіна – данська бунтарка: що відомо про молодшу дочку королеви Мері та короля Фредеріка X

Вона — молодша дочка данської королеви Мері та короля Фредеріка X. Від моменту сходження її батька на престол у січні 2024 року принцеса Жозефіна почала з'являтися на публічних заходах і привертати до себе увагу преси. Що ж нам про неї відомо?

Народження та дитинство

Жозефіна народилася 8 січня 2011 року в Рігсгоспіталі в Копенгагені та отримала ім'я Жозефіна Софія Івало Матильда. Офіційний титул Жозефіни — Її Королівська Високість принцеса Жозефіна Данська, графиня Монпеза.

Королева Мері та король Фредерік X з новонародженими принцесою Жозефіною та її братом принцом Вінсентом, 2011 рік / Фото: Associated Press

Титул графині Монпеза, за даними nowtolove.com.au — дворянський титул, який надається всім прямим нащадкам короля Фредеріка X та його брата принца Йоагіма.

У списку данського престолоуспадкуання посідає четверту позицію і є молодшою дитиною данського королівського подружжя, оскільки народилася за 26 хвилин після свого брата-близнюка принца Вінсента. У неї також є старша сестра принцеса Ізабелла та старший брат спадковий принц Крістіан – майбутній король Данії. Жозефіна і Вінсент були охрещені 14 квітня 2011 року в церкві Гольмен у центрі Копенгагена королівським єпископом Еріком Норманом Свендсеном. Близнюки були хрещені в королівській хрестильній купелі, яка використовувалася для хрещення королівських дітей у Данії від 1671 року.

Данська королівська родина / Фото: Getty Images

Навчання та публічне життя

Принцеса Жозефіна від 2017 року відвідувала ту саму державну школу, що і її старші брат і сестра, Tranegårdsskolen у Гентофті. А від 2023 року її перевели до приватної школи Kildegård Privatskole у Геллерупі.

Як четверта в черзі на данський престол, принцеса Жозефіна навряд чи стане королевою Данії, але вона, швидше за все, проведе більшу частину свого життя, відвідуючи королівські заходи і представляючи корону.

Данська королівська родина / Фото: Getty Images

Жозефіна – данська бунтарка

У своєму юному віці принцеса Жозефіна вже демонструє, що любить бути в центрі уваги, вона вже фарбує волосся, робить макіяж та манікюр та охоче махає рукою фотографам за будь-якої зручної нагоди. Цей кадр був зроблений в автомобілі, коли Жозефіна разом із батьками, братами та старшою сестрою їхала до палацу після коронації її батька короля Фредеріка X. Цього важливого дня 13-річна принцеса була в синьому пальті від Prada, а на шиї у дівчинки виблискувало перлинне намисто. Також у неї були нафарбовані тушшю вії та підкреслені помадою губи. А у вухах виблискували сережки з рожевим кварцом із маминої скриньки від Dulong Fine Jewelry.

Принцеса Жозефіна / Фото: Getty Images

Також дівчина була у центрі уваги, коли сім'я відвідала службу на честь сходження на престол короля Фредеріка X.

Принц Крістіан, принцеса Жозефіна та принцеса Ізабелла / Фото: Getty Images

А влітку юна леді супроводжувала своїх батька та матір під час подорожі до Гренландії. І хоча місцевий клімат не сприяв тому, щоб Жозефіна носила сукні та підбори, які, схоже, вона так любить, дівчина однаково не залишилася поза увагою преси.

Король Фредерік X, королева Мері, принцеса Жозефіна та принц Вінсент у Гренландії / Фото: Getty Images

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