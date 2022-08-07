Принцеси на пляжі: який вигляд мають вінценосні дами в купальниках

Королеви, принцеси, герцогині – всі люблять пляжний відпочинок, от тільки заскочити цих осіб на пляжі, та ще й в купальниках, папараці вдається вкрай рідко. Ми знайшли для вас кілька цікавих кадрів і хочемо показати, який вигляд мають принцеси в бікіні та іншому пляжному одязі.

Герцогиня Кембриджська Кетрін

Сьогодні 40-річна герцогиня Кембриджська відпочиває, що називається, по-королівськи. Ніхто з папараці не знає, коли і куди сім'я принца Вільяма з дружиною і дітьми вирушить у відпустку. Але були часи, коли Кейт насолоджувалася свободою, могла їхати на будь-який курорт з друзями і молодшою сестрою Піппою Міддлтон, що часто і робила, і насолоджуватися сонячними ваннами.

Герцогиня Кембриджська Кетрін / Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджська Кетрін / Фото: Getty Images

У білому бікіні фігура Кетрін має чудовий вигляд, але, варто сказати, такою вона була ще до народження трьох дітей. Що ж стосується місць для відпочинку, Кейт і Вільям люблять Мальдівські та Сейшельські острови.

Княгиня Монако Шарлін

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

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44-річна дружина князя Монако Альбера II – Шарлін, в минулому професійна плавчиня, так що її скоріше можна побачити в спеціальному костюмі для занять плаванням, ніж в бікіні. Це фото було зроблено фотографами в Санта-Моніці, США, куди Шарлін прилетіла на церемонію відкриття фонду імені принцеси Монако. У спеціальному костюмі для плавання Шарлін має не такий привабливий вигляд, але зате дуже спортивний. До речі, княгиня мріє, щоб їхні з Альбером двоє дітей успадкували її любов до плавання, і вчить їх плавати на відпочинку, який найчастіше сімейство проводить на Карибських островах.

Принцеса Уельська Діана

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Мама принців Вільяма і Гаррі обожнювала пляжний відпочинок. Якраз її папараці досить часто фотографували на пляжі. Це фото було зроблене на острові Невіс в Карибському морі, куди принцеса приїхала, щоб покататися на серфінгу. У кораловому купальнику і сонцезахисних окулярах Діана має прекрасний вигляд, хоча похизуватися кубиками преса принцеса точно не могла.

А ось і її чоловік принц Чарльз, це фото було зроблено 1985 року, через чотири роки після їхнього весілля з Діаною. Худий і підтягнутий принц займався пляжним бігом.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Данська кронпринцеса Мері

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Дружина кронпринца Данії Фредеріка – принцеса Мері, якось була помічена папараці під час відпочинку на яхті в Сен-Тропе. Фредерік був одягнений в смугасті шорти, а його дружина – в білу майку, під якою виднівся купальник. Не сумніваємося, що в бікіні Мері має так само гарний вигляд, як і у звичайному пляжному одязі, адже у неї чудова фігура навіть після народження чотирьох дітей.

Принцеса Монако Шарлотта Казірагі

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Ще одну принцесу Монако папараці заскочили під час пляжного відпочинку в Ріо-де-Жанейро. Правда, було це задовго до того, як Шарлотта завагітніла і народила сина Рафаеля. Сьогодні Шарлотту вкрай рідко зустрінеш на пляжі, хоча вона без сумніву, теж його відвідує, але папараці її не фотографують там.

Кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Шведська принцеса Вікторія була сфотографована в порту Сент-Максим у Франції. В ролі пляжного образу принцеса вибрала білі короткі шорти і такого самого кольору футболку, на голові був солом'яний капелюх, а на обличчі – сонцезахисні окуляри. Мабуть, Вікторія не любить увагу, тому вибрала для пляжного відпочинку дуже скромне вбрання. Шкода, фотографій принцеси в бікіні у вільному доступі немає.

Королева Летиція

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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Іспанська королева Летиція завжди віддає перевагу відпочинку разом з чоловіком королем Філіпом VI та доньками – принцесою Леонор і інфантою Софією. Кілька офіційних кадрів зі своєї літньої відпустки королівська сім'я завжди показує публіці, але багато чого, як правило, залишається за кадром. Фігура Летиції в бікіні теж не входить в низку цих загальнодоступних фотографій. Навіть папараці, яким зрідка вдається зробити знімки королеви на відпочинку, не можуть заскочити Летицію на пляжі. Тому залишається показати вам пляжний образ королеви, яка катається на яхті: Летиція одягнена в маленьку білу сукню та бейсболку кольору хакі. До речі, літню відпустку сімейство майже завжди проводить на улюбленій Майорці.

Королева Сильвія

Шведська королева Сильвія одного разу була сфотографована разом з чоловіком королем Карлом Густавом під час відпочинку на Французькій Рив'єрі. Подружжя каталося на човні та катері, а також приймало сонячні ванни на березі. На той момент королеві Сильвії було трохи за 70, у пляжному вбранні вона мала чудовий вигляд. А ось її чоловіка Карла Філіпа фотографам вдалося навіть заскочити в червоних шортах і з оголеним торсом.

Королева Сильвія і король Карл Густав / Фото: Getty Images

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