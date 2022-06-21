Принцу Вільяму 40: про плани, сім'ю, роботу та стосунки з братом Гаррі

Сьогодні принц Вільям – онук королеви Єлизавети II, другий у черзі на престол - святкує 40-річний ювілей. Світ спостерігав, як принц Вільям виріс зі світловолосого школяра в пілота-рятувальника та серйозного та відповідального члена королівської сім'ї, який бере на себе більш важливу роль, готуючись до свого можливого сходження на престол.

Народження майбутнього спадкоємця

Принц Вільям народився 21 червня 1982 року. Він став первістком Чарльза і Діани, принцеси Уельської. Це привернуло до нього увагу громадськості з тієї секунди, як Чарльз та Діана представили його телекамерам біля крила Ліндо лікарні Святої Марії у Лондоні, де згодом народилося і троє дітей Вільяма та його дружини Кетрін.

Маленький принц Вільям з батьками / Фото: Associated Press

Світ спостерігав за Вільямом зі шкільних років у Лондоні до його залицянь за Кейт Міддлтон у Сент-Ендрюському університеті в Шотландії та їхнього ефектного весілля у Вестмінстерському абатстві у квітні 2011 року.

Вільям виблискував перед камерами, коли закінчив Королівську військову академію в Сандхерсті, а потім вступив на службу до армії, флоту та Королівських військово-повітряних сил. Нарешті він став пілотом цивільної санітарної авіації, а п'ять років тому пішов з роботи і перейшов до королівських обов'язків.

Принц Вільям з мамою Діаною / Фото: Associated Press

Його благодійність і справи — від психічного здоров'я до довкілля — натякають на те, яким монархом він може колись стати. Події безпосередньо перед святкуванням платинового ювілею королеви та під час нього стали чіткіше демонструвати бачення Вільямом свого майбутнього.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Про роль у монархії

Два тижні тому під час святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II стало очевидним, що для принца Вільяма підготовлено особливу роль. Разом з батьком Чарльзом він виконуватиме ще більше королівських обов'язків, замінюючи Її Величність на королеву, яка має проблеми з мобільністю і у своєму похилому віці (монархині 96 років) вже не може виконувати обов'язки, як раніше.

Принц Вільям та герцогиня Кетрін з дітьми / Фото: Associated Press

Про соціальну роботу

Принц Вільям разом зі своєю дружиною Кейт взяв на себе роль прихильника більшої відкритості щодо психічного здоров'я та прихильника організацій, які працюють над тим, щоб покінчити з безпритульністю. Цього місяця його помітили, коли він продавав журнал на підтримку безпритульних Big Issue на одній з лондонських вулиць, пише Daily Mail.

У статті для журналу Вільям пообіцяв "продовжувати робити все можливе, щоб привернути увагу до цієї проблеми".

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"І хоча я можу здатися одним із найнесподіваніших прихильників цієї справи, я завжди вірив у можливість використання моєї платформи, щоб допомогти розповісти ці історії та привернути увагу та вжити заходів до тих, хто бореться, — написав він. - Я планую зробити це зараз, коли мені виповнюється 40, навіть більше, ніж у минулому".

Принц Вільям став зіркою обкладинки останнього випуску Big Issue після того, як на початку цього місяця приєднався до продавця на вулицях Лондона та написав для журналу статтю про свій досвід. Знімки та відео були опубліковані на сторінці Кембриджських в Instagram.

Про плани та спадщину його матері Діани

Герцог Кембриджський заявив, що в наступні роки він планує показати своїм трьом дітям — Джорджу, Шарлотті та Луї - фантастичні організації, які роблять роботу, що надихає для підтримки тих, хто найбільше потребує цього. "Так само, як моя мати робила для мене", — каже Вільям.

Принц Вільям з мамою Діаною / Фото: Getty Images

Принцеса Діана привела сина до притулку для безпритульних, коли йому було 11 років, щоб розширити кругозір майбутнього короля, і сьогодні він є покровителем благодійних організацій для безпритульних Centrepoint та The Passage. Тому Вільям без сорому одягнув червоний жилет і бейсболку і приєднався до містера Мартіна, який зголосився показати принцу, як діяти, біля місцевого ресторану Sainsbury's за 10 хвилин ходьби від Букінгемського палацу.

Про те, як відсвяткує день народження

Принц Вільям та герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Вже відомо, що принц Вільям проведе спільну вечірку з нагоди 40-річчя з дружиною Кейт у Віндзорському замку або Сандрінгемі цього літа. На скромній вечірці, ймовірно, буде присутня і бабуся принца – королева Єлизавета II. А ось рідний брат принц Гаррі, з яким Вільям пройшов пліч-о-пліч багато випробувань, сьогодні, на жаль, не є людиною, з якою герцог Кембриджський близько спілкується. Як розповідають наближені до принца Вільяма джерела: "Він то сумує про те, що втратив, то дуже, дуже сердиться на те, що зробив його брат". Проте, він щиро любить Гаррі і відчуває, що втратив єдину людину, крім своєї дружини, яка розуміла їхнє дивне життя, але він вважає, що є речі, які просто не можна робити, і Гаррі на 100% перетнув цю межу. За словами друга, Вільям також вважає, що Гаррі "не поважає королеву та їхню родину". Стосунки між колись близькими людьми все ще перебувають на дні з невеликими шансами на поліпшення в найближчому майбутньому.

Принци Вільям та Гаррі / Фото: Getty Images

Але, хто знає, можливо, колись ворожнеча між братами завершиться, і вони знову будуть дружні, як раніше. Але точно не зараз.

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