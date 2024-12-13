Про це говорили всі: найгучніші королівські скандали 2024 року

Рік, що минає, не був багатий на скандальні історії в монарших сім'ях, але дещо все ж таки обговорювалося широкою публікою.

Проблемний син норвезької кронпринцеси

Цього року багато проблем приніс своїй родині перший син норвезької кронпринцеси Метте-Маріт – Маріус Хойбі. 27-річний хлопець загримів за ґрати влітку та звинувачувався його 20-річною дівчиною Ребекою Хелберг у насильстві внаслідок алкогольного сп'яніння.

Маріус Хойбі та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Незабаром після того, як про це написала норвезька преса, ще кілька колишніх дівчат Хойбі заявили публічно, що зазнавали різного роду психологічного насильства з боку хлопця. Через нетривалий період судових розглядів Маріуса було звільнено. Пізніше повідомлялося, що Хойбі виселили з королівського палацу після інциденту, коли його друзі пограбували королівський маєток. А зовсім нещодавно син кронпринцеси знову був звинувачений тепер уже у зґвалтуванні особи, яка була непритомна.

Кронпринц Гокон та Маріус Хойбі / Фото: Getty Images

Про інцидент висловився публічно і вітчим Хойбі — кронпринц Гокон, заявивши : "Маріусу пред'явлено серйозне звинувачення. Сьогодні, звичайно, ми думаємо про всіх постраждалих. Поліції також має бути дозволено виконувати свою роботу, і судовим органам має бути дозволено виконувати свою роботу. Я впевнений, що вони зроблять це як слід.

Піппа Міддлтон і скандал у селі

Сестра принцеси Уельської Кейт – Піппа Міддлтон та її чоловік Джеймс Меттьюз – піддалися критиці місцевих жителів села у Західному Беркширі, в якому вони живуть. Пару звинуватили в тому, що вони перекрили доступ до улюбленої пішохідної доріжки біля їхнього розкішного маєтку для сусідів та мешканців місцевості.

Піппа Міддлтон та її чоловік Джеймс Меттьюз / Фото: Getty Images

Багато років ця стежка була доступна для місцевих жителів від попереднього власника маєтку, а тепер там з'явилася табличка "Стороннім вхід заборонено". Сусіди Метьюзів шоковані і називають цей крок "обурливим". Не виключено, що Піппа Міддлтон прислухається до критики та зробить відповідні висновки.

Усі сміялися зі скульптури королеви Єлизавети II

Бронзова скульптура, що зображає покійну королеву Єлизавету II, принца Філіпа і двох коргі, викликала обурення серед королівських шанувальників, оскільки, на думку громадськості, королева і принц там зовсім не схожі на себе.

Статую створив художник із північного Белфасту – Анто Бреннан, її встановили у саду замку Антрім.

Бронзова скульптура, що зображає покійну королеву Великої Британії Єлизавету II і принца Філіпа, герцога Единбурзького, створена художником Анто Бреннаном, зображена в садах замку Антрім, на північний захід від Белфасту / Фото: Getty Images

Проте місцеві жителі розкритикували цю статую і висміяли роботу скульптора, заявивши, що на ній королева Єлизавета II більше схожа на місіс Даутфайр із комедії 1993 року з Робіном Вільямсом у головній ролі. Шанувальники королівської родини також зазначили, що єдині, хто справді схожий на себе у цій скульптурі – це собаки коргі.

Скандал у клініці, де оперували принцесу Уельську

На початку 2024 стало відомо, що принцеса Уельська була прооперована в лікарні The London Clinic. Кенсінгтонський палац не повідомляв причини оперативного втручання у Кейт, а невдовзі після проведення операції стало відомо, що один із співробітників госпіталю намагався незаконно отримати доступ до медичної карти принцеси Уельської. Це сталося на тлі чуток про стан Кейт після операції та про так звані ускладнення, які, згідно з чутками, могли статися з принцесою.

Принцеса Уельська у лондонській лікарні The London Clinic / Фото: Getty Images

Дирекція клініки зв'язалася з Кенсінгтонським палацом попередивши про порушення безпеки та заявила, що зараз триває розслідування.

У лондонській клініці відмовилися коментувати претензії, але заявили: "Ми твердо переконані, що всі наші пацієнти, незалежно від їхнього статусу, заслуговують на повну конфіденційність щодо своєї медичної інформації". Також відомо, що принцеса Кейт була проінформована про інцидент. Чим завершилося розслідування не повідомлялося, оскільки незабаром Кейт заявила, що у неї виявили рак і увага публіки від того моменту була зосереджена на інших питаннях.

Весілля норвезької принцеси з Шаманом

Весілля принцеси Марти Луїзи та Дурека Верретта / Фото: Getty Images

Дочка короля Гаральда V і королеви Соні вдруге вийшла заміж. Принцеса Марта-Луїза та її коханий шаман Дурек Варрет одружилися у селі Гейрангер у Норвегії. Напередодні весілля Марта Луїза сказала: "Я вирішила більше не виходити заміж. Але після зустрічі з Дуреком 2018 року я змінила своє рішення". Її перший чоловік – письменник Арі Бен – 2019 року наклав на себе руки на Різдво, на той момент вони з Мартою були в розлученні вже три роки.

Принцеса Марта-Луїза та шаман Дурек / Фото: Instagram принцесси Марти-Луїзи

Весілля Марти-Луїзи не було охоплене скандалами, хоча під час її підготовки багато обговорювалася тема втрачених титулів "принцеси" та "Її Високості". Насправді Марта-Луїза відмовилася від приставки "Її Королівська Високість" ще 2002 року, щоб продовжити кар'єру в індустрії розваг, та погодилася припинити використовувати свій титул "принцеси" для ділових зустрічей 2019 року за погодженням з батьком-королем. 2022 року Марта-Луїза відкрила власний центр альтернативної терапії, де зосередила свою увагу на духовних практиках. Її чоловік займається тим самим, що викликає періодично різні скандали у пресі.

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