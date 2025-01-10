Про це мало хто знає: красень Джошуа із серіалу "Друзі" зустрічався з Дженніфер Еністон у реальному житті

Колеги з серіалу "Друзі" зустрічалися протягом двох років - від 1996 до 1998 року.

Персонажка Дженніфер Еністон - Рейчел Грін - у серіалі "Друзі" була одним із найяскравіших і запам'ятовуваних, особливо через її спроби знайти кохання. У четвертому сезоні на роботі в універмазі Bloomingdale's вона знайомиться з милим кучерявим хлопцем на ім'я Джошуа Бергін. Його грав актор Тейт Донован.

Дженніфер Еністон та Тейт Донован на зйомках серіалу "Друзі" / Фото: Getty Images

Донован з'явився у п'яти епізодах і зіграв бойфренда Рейчел Грін, проте цікаво те, що він та Еністон були у тривалих стосунках у реальному житті і на момент знімань уже розійшлися.

"Я зустрічався з Джен багато років і знав акторський склад. Щоп'ятниці ввечері - це було як ритуал - я ходив туди і дивився запис, і це завжди було так чудово. Потім ми з Джен розійшлися, але ми нікому про це не говорили", - сказав він в інтерв'ю The Independent.

Мовчання пари стало причиною того, що до Донована звернулися продюсери і запропонували зіграти хлопця, який дуже подобався героїні, але був не дуже закоханий у неї: "Гей, ми хочемо, щоб ти зробив п'ятисерійну арку, де ви зустрічаєтеся, ти не особливо в неї закоханий".

Дженніфер Еністон та Тейт Донован на зйомках серіалу "Друзі" / Фото: Getty Images

За словами самого актора, він вирішив зіграти роль Джошуа, щоб полегшити розрив із Дженніфер.

"Ми якраз розійшлися, і я з якоїсь дивної причини подумав, що, можливо, спільна робота полегшить розрив. Можливо, ми швидше потоваришуємо. Я просто хотів спокійно піти - і ми обоє так зробили", - сказав він. "Але це було дуже тяжко. Усі так підтримували, але це було тяжко. Це як піти на заняття, коли ти в старшій школі, і ти розійшовся з дівчиною, з якою сидів поруч, і... ах, це тяжко. Але це робить тебе професіоналом – це як, "Окей, ми це подолали".

Дженніфер Еністон і Тейт Донован / Фото: Getty Images

Також актор зазначив, що попри чутки, він і Дженніфер ніколи не були заручені: "Ми жили разом деякий час, але ми ніколи не були заручені".

У той час повідомлялося, що пара розійшлася через те, що Тейт не зміг впоратися зі славою своєї дівчини, але вони спростували ці чутки і мовчали про справжню причину, з якої вирішили припинити свої стосунки. В інтерв'ю журналу Rolling Stone 1999 року Дженніфер прокоментувала чутки, повідомляє Hello!.

Дженніфер Еністон і Тейт Донован / Фото: Getty Images

"Насправді ми розійшлися не тому. Але оскільки ми нічого не дали пресі, вони все вигадали", - сказала вона. "Наш із Тейтом розрив не мав нічого спільного з боротьбою за своє "я", бажанням дітей, небажанням шлюбу - усім цим. Ніщо з цього не було правдою", - сказала акторка.

Дженніфер Еністон і Тейт Донован / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що в серіалі знявся ще один коханий Еністон - Бред Пітт. Актор зіграв у восьмому сезоні, на той час він і Дженніфер були одружені.

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