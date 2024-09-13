Про це не говорять публічно: скелети в шафі королеви Летиції

15 вересня королеві Іспанії Летиції виповниться 52 роки. Сьогодні вона має практично бездоганну репутацію, а з її появою в королівській родині 2004 року іспанська монархія отримала сплеск інтересу публіки. Втім, є у Летиції Ортіс і кілька "скелетів", які королівська родина намагалася всіляко приховати.

Минуле королеви Летиції до того, як вона вийшла заміж за спадкового принца Феліпе, було насиченим. Коли стало відомо про те, що спадкоємець престолу за всяку ціну збирається одружитися з простолюдинкою, королівська родина була не надто рада, але ультиматум сина про те, що одружиться він лише з жінкою, яку покохав, король Хуан Карлос I почув і прийняв.

Що було відомо про Летицію до весілля

Летиція Ортіс Рокасолано / Фото: Getty Images

Майбутня королева народилася в Ов'єдо в сім'ї журналіста Хесуса Альвареса та його першої дружини Марії Родрігес, яка працювала медсестрою. Дівчинка зростала цілеспрямованою і вирішила стати журналісткою (і треба сказати, успішною). Летиція навчалася в Мадриді, отримала диплом журналіста та ступінь магістра аудіовізуальної журналістики, після чого працювала в газетах і на іспанському телеканалі TVE. Вона була ведучою новин і вела прямий репортаж з місця подій після терактів у США 11 вересня 2001 року.

Перше заміжжя

Летиція познайомилася зі своїм першим чоловіком Алонсо Герреро в Інституті Раміро де Маесту в Мадриді. Він був її вчителем іспанської мови та літератури. Їй було 17, а він був на десять років старший. Їхні стосунки тривали довгих десять років, після чого 1998-го 26-річна Летиція вийшла за Алонсо заміж. Шлюб тривав лише рік, був цивільним, а не церковним, і вони розлучилися. Саме з тієї причини, що вона не вінчалася в церкві зі своїм першим чоловіком, її другий шлюб з принцом Феліпе став можливим через п'ять років.

Спадковий принц Феліпе де Бурбон і Летиція Ортіс, Мадрид, 2004 рік / Фото: Getty Images

Аборт

Це ще один гучний епізод із життя королеви, який обговорювався у пресі в той час, коли про заручини Летиції та Феліпе стало відомо публіці. Саме в той період її двоюрідний брат опублікував книжку під назвою "Прощавай, принцесо", в якій цілий розділ був присвячений твердженню про те, що вона зробила аборт після того, як завагітніла від свого першого чоловіка за рік до зустрічі з Феліпе. Перш ніж укласти новий шлюб, Летиція підписала шлюбний договір, згідно з яким втратить опіку над (на той момент своїми майбутніми) дітьми в разі розлучення.

Король Філіп VI і королева Летиція з доньками принцесою Леонор та інфантою Софією / Фото: Getty Images

Пластика

Багато розмов було на тему пластичних операцій Летиції Ортіс. Незабаром після оголошення про їхні з Феліпе заручини стала з'являтися критика на адресу майбутньої королеви через її неусміхненість на офіційних заходах. Пов'язано це було, найімовірніше, з надмірною увагою, до якої не королівська особа просто не звикла, і їй потрібен був час. 2008 року, через чотири роки після весілля, Летиція з'явилася на публіці в дещо іншому вигляді. Вона зробила пластичну операцію на носі, а палац стверджував, що це була необхідність, тому що принцеса не могла нормально дихати через викривлену перегородку. Через двадцять років шлюбу з королем Філіпом VI можна сказати, що всі втручання, які Летиція робила потім зі своїм обличчям, були їй лише на користь, а розмови про її зовнішність незабаром стихли.

Королева Летиція присутня на галавечері в палаці Крістіансборг напередодні 75-річчя королеви Данії Маргрете II 15 квітня 2015 року в Копенгагені / Фото: Getty Images

Зради чоловіка

З нелегкої руки 91-річного журналіста Хайме Пеньяф'єля навесні 2024 року в пресі почали обговорювати особисте життя королеви поза палацом. Журналіст розпочав чергову атаку на неї своєю новою книжкою "Мовчання Летиції", яка саме тоді вийшла в Іспанії. Це вже друга книжка автора. В першій "Летиція і я" стверджувалося, що королева мала роман зі своїм колишнім зятем Хайме дель Бурго, який згодом одружився з її сестрою Тельмою, але їхній шлюб розпався через два роки. Іспанський королівський двір тоді відмовився коментувати ці претензії. Та й повірити у зради Летиції складно, але зайвий шум навколо її персони палацу, звісно, не потрібен.

Королева Летиція і король Філіп VI / Фото: Getty Images

Читайте також: