Про неї мало хто знає: який мала вигляд і ким була перша дружина Маколея Калкіна

Наразі зірка культового сімейного фільму "Сам вдома" Маколей Калкін щасливий у стосунках із акторкою Брендою Сонг, з якою познайомився на зныманнях "Похмілля у Таїланді". У пари народилося вже дві дитини.

Однак перш ніж зустріти Бренду, Калкін зустрічався також із акторкою Мілою Куніс, а ще раніше навіть був одружений. У зовсім юному віці, він познайомився з акторкою Рейчел Майнер у дитячій професійній нью-йоркській школі, де вони обоє вчилися. На момент весілля обом було сімнадцять років.

Маколей Калкін та Рейчел Майнер / Фото: Getty Images

Цей шлюб тривав не більше двох років і 2000 року вони розійшлися, а 2002 року остаточно розлучилися. Спогади про те, що вони були разом, залишилися тільки на архівних фотографіях, коли актори відвідували разом заходи та червоні доріжки.

Маколей Калкін та Рейчел Майнер / Фото: Getty Images

Маколей Калкін та Рейчел Майнер / Фото: Getty Images

Рейчел, на відміну від свого колишнього чоловіка, не стала такою знаменитою, хоча за багаторічну акторську кар'єру зіграла у багатьох фільмах і серіалах. 2013 року вона завершила свою кар'єру через хворобу — розсіяний склероз. Акторка не запам'ятовувала репліки героїв і їй було важко пересуватися. Нині вона користується інвалідним візком. Щодо роботи, то Рейчел пов'язала своє життя з благодійністю і працює виконавчою директоркою некомерційної організації Random Acts. У Instagram колишня акторка іноді публікує фотографії в інвалідному візку, своїх домашніх вихованців або цитати, що надихають.

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