Про неї мало хто знає: який мала вигляд і ким була перша дружина Маколея Калкіна

Актори були у стосунках недовго й у дуже молодому віці.
Наразі зірка культового сімейного фільму "Сам вдома" Маколей Калкін щасливий у стосунках із акторкою Брендою Сонг, з якою познайомився на зныманнях "Похмілля у Таїланді". У пари народилося вже дві дитини.
Однак перш ніж зустріти Бренду, Калкін зустрічався також із акторкою Мілою Куніс, а ще раніше навіть був одружений. У зовсім юному віці, він познайомився з акторкою Рейчел Майнер у дитячій професійній нью-йоркській школі, де вони обоє вчилися. На момент весілля обом було сімнадцять років.
Цей шлюб тривав не більше двох років і 2000 року вони розійшлися, а 2002 року остаточно розлучилися. Спогади про те, що вони були разом, залишилися тільки на архівних фотографіях, коли актори відвідували разом заходи та червоні доріжки.
Рейчел, на відміну від свого колишнього чоловіка, не стала такою знаменитою, хоча за багаторічну акторську кар'єру зіграла у багатьох фільмах і серіалах. 2013 року вона завершила свою кар'єру через хворобу — розсіяний склероз. Акторка не запам'ятовувала репліки героїв і їй було важко пересуватися. Нині вона користується інвалідним візком. Щодо роботи, то Рейчел пов'язала своє життя з благодійністю і працює виконавчою директоркою некомерційної організації Random Acts. У Instagram колишня акторка іноді публікує фотографії в інвалідному візку, своїх домашніх вихованців або цитати, що надихають.
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