Про них говорили публічно: королівські та не тільки втрати 2025 року

Втрати 2025 року

Герцогиня Кентська Кетрін

Герцогиня Кентська Кетрін / © Getty Images

Глибокою втратою для британської королівської родини стала смерть 92-річної герцогині Кентської, дружини герцога Кентського Едварда. Вона померла 4 вересня в Кенсінгтонському палаці в оточенні своєї сім’ї, а її похорон відбувся у Вестмінстерському соборі.

Це був перший католицький похорон члена королівської родини у сучасній історії Великої Британії. Її Королівська Високість була похована в Королівській усипальниці у Фрогморі, у Віндзорі, де лежать рештки багатьох членів королівської родини.

Дама Джіллі Купер

Королева Камілла і дама Джіллі Купер / © Getty Images

Цього року пішла з життя одна з приятельок королеви Камілли — дама Джіллі Купер. Їй було 88 років. Усіма улюблена письменниця дружила з королевою, вони часто перетиналися на публічних заходах. До того ж, Камілла є великою шанувальницею книжок Купер. Письменниця навіть створила одного зі своїх персонажів за образом колишнього чоловіка Камілли, Ендрю Паркера-Боулза. Саме він надихнув її на створення образу ловеласа Руперта Кемпбелла-Блека у її популярному романі «Суперники», за яким згодом було знято серіал Disney. У грудні королева Камілла відвідала знімання серіалу на згадку про Джіллі Купер.

Королева Таїланду Сірікіт

Королева Таїланду Сірікіт / © Associated Press

У жовтні 2025 року померла королева Таїланду Сірікіт, їй було 93 роки. Вдова короля Пхуміпона Адульядета (Рами IX) останній тиждень життя страждала на сепсис (зараження крові). Незважаючи на те, що медична група надавала королеві матері лікування всіма можливими способами, стан поступово погіршувався. 24 жовтня вона мирно померла в лікарні Чулалонгкорн, що належить Тайському товариству Червоного Хреста. У Королівстві оголосили річну жалобу.

Санджай Капур, близький друг принца Вільяма

Санджай Капур / © Getty Images

Індійський мільярдер і голова світового гіганта автозапчастин Sona Comstar проковтнув бджолу під час гри в поло 12 червня 2025 року. Чоловік знепритомнів під час гри, яка проходила в Англії, і незабаром помер. Йому було 53 роки. За кілька годин до смерті чоловік віддав шану тим, хто загинув в авіакатастрофі Air India.

Вірджинія Джуффре, жертва експринца Ендрю

Вірджинія Джуффре / © Associated Press

Жінка, яка звинуватила колишнього британського принца Ендрю та Джеффрі Епштейна в сексуальній експлуатації, наклала на себе руки у віці 41 рік. Вона була однією з найвідоміших жертв Джеффрі Епштейна, яка багато років боролася в суді з сином королеви Єлизавети II, якого звинувачувала в сексуальному насильстві, і отримала від нього величезну фінансову компенсацію 2022 року.

За деякий час до свого самогубства Вірджинія опублікувала в Instagram пост, в якому відкрито заявила, що їй залишилося недовго.

А невдовзі її сім’я повідомила, що Джуффре пішла з життя в передмісті Перта Ніргаббі на своїй фермі, де жила кілька років. «Вона наклала на себе руки, будучи все життя жертвою сексуального насильства і сексторгівлі».

«Вірджинія була запеклим воїном у боротьбі із сексуальним насильством та сексторгівлею. Вона була світлом, яке підняло багатьох тих, хто вижив», — йдеться у заяві. «Зрештою, тягар насильства виявився настільки важким, що для Вірджинії стало нестерпним витримувати його», — сказали члени її сім’ї у заяві після смерті Джуффре.