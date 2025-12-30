Про що усі говорили 2025 року: гучні, смішні та резонансні події світу

Про що усі говорили 2025 року

Демі Мур не отримала «Оскар»

Попри свою багаторічну кар’єру акторкою, Демі Мур отримала номінацію на престижну кінопремію «Оскар» вперше, однак нагорода їй не дісталась. Зірка дійсно засмутилась, а українці були обурені, що у категорії «Найкраща жіноча роль» перемогла Майкі Медісон, яка зіграла у фільмі про російських олігархів.

Демі Мур / © Associated Press

Весілля Безоса

61-річний американський мільярдер Джефф Безос та його кохана 55-річна Лорен Санчес одружилися у Венеції. Захід пари став найобговорюванішим весіллям року і зібрав під одним дахом близько 200 знаменитостей та інших багатих друзів пари. Лорен пішла до вівтаря у сукні від Dolce & Gabbana.

Джефф Безос і Лорен Санчес

Голі плечі Меланії Трамп

Для бенкету у Віндзорському замку у Лондоні перша леді Америки обрала яскраву жовту сукню від Carolina Herrera з відкритими плечима. Вбрання викликало справжній резонанс у суспільстві, адже обговорення цього вбрання не завершались тижнями чез оголені плечі жінки — багато хто задавася запитанням чи порушила Меланія дрескод вечора.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Розлучення Ніколь Кідман

Справжнім шоком стало те, що кантрі-співак Кіт Урбан подав на розлучення зі своєю дружиною Ніколь Кідман після 19 років шлюбу. Ніколь Кідман вказала у документах на розлучення причину — «непримиренні розбіжності». Однак видання TMZ має іншу інформацію від інсайдерів — подейкують, що в музиканта з’явилася молода коханка.

Кіт Урбан і Ніколь Кідман / © Associated Press

Меган Маркл на показі у Парижі

Дружина принца Гаррі вирішила підтримати модельєра П’єрпаоло Піччолі на його дебютному для Balenciaga на Тижні моди в Парижі. Герцогиня Сассекська вийшла на публіку у елегантному білому костюмі вільного фасону і стала головною сенсацією вечора.

Меган Маркл / © Getty Images

Смерть Джорджіо Армані

Світ моди назавжди втратив легендарного і талановитого митця — модельєр Джорджіо Армані пішов із життя 4 вересня у віці 91 року. Зірки з усього світу згадували образи, які він для них створив, а також неодноразово віддавали шану, адже виходили у світ після смерту модельєра у його дизайнах.

Джорджіо Армані / © Associated Press

Нова зачіска Памели Андерсон

Акторка знову змогла усіх здивувати цього року, адже вперше за багато років змінила зачіску. Спешу Памела підстригла своє довге волосся у каре з чубчиком, а згодом вирішила зробити каскад.

Памела Андерсон / © Associated Press

Новий колір волосся принцеси Кейт

Також не могли прихильники королівської родини не звернути уваги на зміни у зовнішності принцеси Уельської. Після відпустки Кейт з’явилася на публіці зі світлішим кольором волосся, також у Мережі активно почали обговорювати, що вона носить перуки, адже змінилась і густота її волосся. Однак єдине що відповіла не це принцесса — її волосся просто вигоріло на сонці.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Анна Вінтур залишила Vogue

Анна Вінтур — одна з найвідоміших фігур світу моди — йде з посади головної редакторки американського журналу Vogue. Про це повідомив видавничий дім Condé Nast. Вона обіймала цю посаду 37 років. Анну замінила Глоя Маль, яка тепер очолює американське видання, але й далі підпорядковується Вінтур.

Анна Вінтур і Глоя Маль / © Associated Press

Костюм Зеленського

У Вашингтоні президента України Володимира Зеленського розкритикували за те, що до Овального кабінету, на зустріч із Дональдом Трампом, він прийшов не у діловому костюмі.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

Політ жіночого екіпажу у космос на Blue Origin

Перед весіллям з Безосом Лорен Санчес та ще п’ять жінок, серед яких була і співачка Кеті Перрі, полетіли у космос. У космос жіночий екіпаж вивела ракета New Shepard компанії Blue Origin, яка належить Джеффу Безосу. Жінки провели у космосі лише 11 хвилин, але їхня підготовка, політ та приземлення породили безліч жартів.

Жіночий екіпаж Blue Origin

Ляпас Макрону

Президент Франції одружений з Бріжит Макрон уже багато років і пара робить вигляд, що вони зразкове подружжя. Однак ідилію зруйнували кадри прибуття Еммануеля і Бріжит Макрон у Ханой — перша леді зробила дивний жест, який нагадував ляпас. Інцидент викликав бурхливу реакцію в Мережі.

Ріанна народила дівчинку

Співачка цього року стала мамою втретє і надородила довгожданну дівчинку. Новина розчулила багатьох шанувальників зірки, а сама Рірі опублікувала зворушливе фото з крихіткою. Також у жінки є два сини.

Ріанна з донькою / © instagram.com/badgalriri

Продаж двох сумок Birkin

На двох різних аукціонах цього року продали дві сумки Birkin, які належали легендарній французські акторці. Першу сумку — модель яка стала прототипом для усіх майбутніх сумок бренду — продали за 7 мільйонів євро, а другу, яка називається «Мандрівниця», продали за 2,45 мільйона євро.

Сумка Birkin / © Associated Press

Донателла Версаче пішла з посади

Цього року італійський Модний Дім Prada оголосив про придбання свого конкурента — бренд Versace — за $1,375 мільярда. Угода має на меті посилити позиції Італії в глобальній індустрії розкоші, однак після її підписання легендарна Донателла Версаче пішла із поста креативної директорки бренду.

Донателла Версаче / © Associated Press

Звершення ери Керрі Бредшоу

Серіал «І просто так…» у якому грала Сара Джессіка Паркер офіційно закрили після третього сезону. Шоу було продовженням відомого серіалу 90-х «Секс і місто», однак багатьом прихильникам оригінального шоу спін-оф не сподобався. Так ера Керрі Бредшоу завершилась назавжди.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Капелюшки Меланії Трамп

Цього року перша леді США також дивувала тим, що обирала для важливих заходів головні убори. Однак її капелюшки щоразу ставали мемами у Мережі. Вперше у капелюшку вона прийшла на інавгурацію свого чоловіка, а потім на захід у Великій Британії.

Королева Камілла і Меланія Трамп / © Associated Press

Продовження серіалу «Диявол носить Prada»

Знімання другої частини культового фільму нульових «Диявол носить Prada» відбувалися у Нью-Йорку і активно обговорювалися у соцмережах. Картина вийде 2026 року, тобто через 20 років після прем’єри першої частини, а до своїх ролей повернуться Енн Гетевей, Меріл Стріп, Емілі Блант, Стенлі Туччі.

© Getty Images

Зрада на концерті Coldplay

Гендиректор великої IT-компанії Astronomer Енді Байрон опинився у центрі скандалу після того, як сходив на концерт гурту Coldplay з коханкою Крістін Кабот — директоркою з персоналу його компанії. Камера, яка знімала глядачів, показала Байрона крупним планом з жінкою і вони обіймались.

Скандальна реклама із Сідні Свіні

Акторку Сідні Свіні розкритикували за сексуалізацію в рекламі джинсів American Eagle, а також звинуватили у нацизмі. Справа у тому, що рекламна кампанія базувалася на грі слів «great jeans/great genes» — тобто «чудові джинси/прекрасні гени». Англійською мовою слова звучать схоже, що й стало джерелом неоднозначного тлумачення. Свіні почали активно критикувати.

«Міс всесвіт-2025»

Конкурс краси, який цього року проводили у Таїланді, став одним із найскандальніших у історії, адже після його завершення деякі учасниці звинуватили організацію в нечесності та відмовилися від титулів. Також дісталось і переможниці конкурсу, адже багато хто вважав, що корону вона отримала через партнерські зв’язки свого батька та директора конкурсу краси.

Учасниці «Міс Всесвіт» / © Associated Press

Весілля Селени Гомес

Американська співачка та акторка Селена Гомес офіційно стала дружиною музичного продюсера і композитора Бенні Бланко. Весільна церемонія відбулася в Санта-Барбарі, а на заході було близько 170 гостей: родина, близькі друзі та зіркові колеги. Світ активно обговорював образи зірки, адже за день вона змінила кілька суконь.

Селена Гомес

Заручини Тейлор Свіфт

Одна із найпопулярніших та найвідоміших співачок у світі вперше заручилася цього року. Тейлор Свіфт оголосила про свої заручини з американським футболістом Тревісом Келсі опублікувавши неймовірні світлини у соцмережах і показала обручку. І ця новина викликала шаленство в Інтернеті.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі

Заручини Джорджини Родрігес

Також після дев’яти років спільного життя і народження дітей нарешті Кріштіану Роналду нарешті одягнув діамант на руку Джорджини. Футболіст подарував коханій величезний діамант.

Обручка Джорджини Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Бріжит Макрон звинуватили у приховуванні статі

Цього року стала дуже популярною конспірологічна теорія про те, що перша леді Франції насправді трансгендерна жінка, тобто спочатку вона була чоловіком, який змінив стать. Різні особи неодноразово стверджували, що насправді ніякої Бріжит Макрон не існує, а під її ім’ям нібито ховається — Жан-Мішель Троньє. Цього року перша леді подала до суду за цей інтернет булінг.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бред Пітт вийшов у світ із дівчиною

Актор Бред Пітт з’явився на світовій прем’єрі фільму «Формула-1», у якому зіграв головну роль, зі своєю дівчиною Інес де Рамон. Це був перший спільний вихід пари на фотоколл, хоч разом вони від 2022 року.

Бред Пітт і Інес де Рамон / © Associated Press

Новий Папа Римський

Новим Папою Римським цього року став Лев XIV, який раніше називався кардиналом Робертом Френсісом Превостом. Він замінив попередника Папу Франциска.

Папа Лев XIV / © Associated Press

Розкол у родині Бекхемів

У родині Бекхемів стався справжній розкол, який почався з конфлікту між Вікторією та дружиною її старшого сина Ніколою Пельтц. Зараз ситуація загострилася до того, що син пари Бруклін заблокував батьків у соцмережах, пропустив їхні важливі сімейні свята та таку важливу подію як посвята його батька у лицарі.

Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

Пограбування Лувра

19 жовтня сталося пограбування століття — з паризького Лувру — найвідомішого і найвідвідуванішого музею у світі — було вкрадено безцінні коштовності французької корони часів Наполеона III, що виставлялися в Галереї Аполлона.

Вкрадена тіара із Лувра

Фотосесія для Vanity Fair

Американське видання Vanity Fair опублікувало серію портретів ключових представників другої адміністрації президента США Дональда Трампа. Знімки одразу стали предметом обговорення у Мережі, через незвичний стиль фотографа Крістофера Андерсона — він використав великі плани з максимальною деталізацією облич мали, поставив героїв фотосесії у дивні місця, наприклад, біля вимикачів світла. Особливо багато реакцій викликали портрети прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт.