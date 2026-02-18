ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
4 хв

Проблемна принцеса: як дружина майбутнього короля Норвегії — Метте-Маріт — загрузла у скандалах і привнесла кризу в монархію

Норвежка Метте-Маріт стала членом королівської родини Норвегії 2001 року. Ніхто тоді не очікував, що весілля спадкоємця престолу – кронпринца Гокона – з простолюдинкою, може призвести до таких проблем.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Метте-Маріт

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

До зустрічі зі спадкоємцем престолу

Метте-Маріт народилася у місті Крістіансанд у сім'ї рекламного агента та журналіста, а також колишньої банківської службовці. Її батько був двічі засуджений за насильницькі злочини. Вони з матір'ю розлучилися, коли Метте була ще дитиною і обидвоє збудували нові сім'ї.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Дівчинка навчалася в середній школі Оддернес у Крістіансанді, а потім провела шість місяців у середній школі Вангаратти в Австралії як студентка з обміну з організацією «Молодь за взаєморозуміння». Після повернення Метте навчалася у школі при соборі Крістіансанда, де склала випускні іспити 1994 року. Вона пройшла підготовчі курси в коледжі Агдера та працювала офіціанткою в ресторані Café Engebret в Осло. 2012 року вона здобула ступінь магістра в галузі виконавчого менеджменту в Норвезькій бізнес-школі BI.

Майбутня кронпринцеса Норвегії

Зі своїм майбутнім чоловіком Метте-Маріт познайомилася на найбільшому музичному фестивалі Норвеги Quart. Незабаром вони почали жити разом в орендованій квартирі в Осло, що не схвалювалося консервативною норвезькою церквою.

Метте-Маріт і кронпринц Гокон у день їхніх заручин / © Getty Images

Метте-Маріт і кронпринц Гокон у день їхніх заручин / © Getty Images

Коли 2000 року було оголошено про заручини спадкового принца Гокона з Метте-Маріт, реакція громадськості та ЗМІ була негативною, багато норвежців були шоковані тим, що відбувається. Часто згадувалися відсутність освіти у Метте-Маріт, її попередні стосунки із засудженим злочинцем та соціалізація у середовищі, «де наркотики були легко доступні».

Підтримка короля Гаральда V своїй невістці

Король Гаральд V та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Король Гаральд V та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Її майбутній на той момент свекор, король Гаральд V, у день весілля назвав її «незвичайною дівчиною», яка «обрала незвичайне життя». Король не з чуток знав, що означає домагатися дозволу шлюбу з дівчиною, яку кохаєш. Його стосунки з дружиною Сонею Харальдсен (нинішньою королевою Сонею) тривали довгі дев'ять років, перш ніж він отримав дозвіл від батька - короля Олава V – на цей союз. Довелося навіть погрожувати, мовляв кронпринц назавжди залишиться неодруженим, якщо йому не дозволять одружитися з коханою Сонею.

Гокон і Метте-Маріт оголосили про свої заручини 1 грудня 2000, а одружилися 25 серпня 2001 в соборі Осло.

Весілля Метте-Маріт та Гокона 2001 року / © Getty Images

Весілля Метте-Маріт та Гокона 2001 року / © Getty Images

Метте-Маріт публічно визнала помилки минулого

На пресконференції перед королівським весіллям майбутня принцеса заявила: «Мій юнацький бунтарський дух був набагато сильнішим, ніж у багатьох інших. В результаті я вела досить бурхливе життя. Ми перейшли всі кордони, і я дуже шкодую про це. Для мене було важливо жити попри те, що вважалося прийнятним. Я не можу знову зробити такий вибір, хоч і хотіла б. Я сподіваюся, що тепер зможу уникати розмов про своє минуле і що преса поважає це бажання».

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Associated Press

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Associated Press

Суд над її сином Маріусом Хойбі

Її первісток, Маріус, від попередніх стосунків із чоловіком, ймовірно засудженим за злочини, пов'язані з наркотиками, народився у січні 1997 року. Коли Метте-Маріт стала дружиною кронприцна Норвегії, він усиновив її сина. На момент їхнього весілля Маріусу було 4 роки – це була мила дитина, яка виросла і принесла стільки проблем своїй матері та всій королівській родині.

Маріус Хойбі та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Маріус Хойбі та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Нині йому 29 років, і його звинувачують у величезній кількості злочинів, зокрема й жорстокого сексуального характеру, а суд над хлопцем триватиме до середини березня. Маріус Хойбі перебуває під арештом та йому інкримінують 38 правопорушень. Кронпринц Гокон публічно виступав напередодні суду перед журналістами, заявивши: "Маріусу пред'явлено серйозне звинувачення. Сьогодні, звичайно, ми думаємо про всіх постраждалих. Поліції також має бути дозволено виконувати свою роботу, і судовим органам має бути дозволено виконувати свою роботу. Я впевнений, що вони зроблять це як слід. Також правильно, що це більше стосується всіх нас, хто знаходиться навколо».

Також відомо, що в суді ні Гокон, ні Метте-Маріт з'являтися не планують.

Зв'язок кронпринцеси з педофілом Джеффрі Епштейном

Останньою краплею в низці проблем (починаючи від суду над сином і закінчуючи проблемами зі здоров'ям ), Метте-Маріт зіткнулася з новим викликом. Колишня дружба Метте-Маріт із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном потрапила до заголовків новин після того, як Міністерство юстиції США в січні 2026 року опублікувало понад три мільйони файлів, пов'язаних з педофілом. З'ясувалося, що Метте-Маріт та Епштейн листувалися вже після його арешту за сексуальні злочини. Причому листування було дуже дивного характеру, в ньому Метте запитує у Епштейна, чи доречно їй пропонувати її 15-річному синові принцу Сверре (рідний син кронпринца Гокона) повісити на стіну шпалери з двома оголеними жінками, що несуть дошки для серфінгу на пляжі).

Після публікації цих листів Метте-Маріт випустила офіційну заяву, сказавши, що шкодує і хоче все пояснити публіці, але тільки коли зможе це зробити. А її чоловік кронпринц Гокон у розмові з журналістами публічно вкотре підтримав дружину та попросив просто дати їй час.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Чи впорається норвезька монархія з черговою кризою і, чи стане Метте-Маріт королевою-консортом коли-небудь, поки що залишається загадкою, адже становище у неї нині дуже хитке.

Дата публікації
Кількість переглядів
143
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie