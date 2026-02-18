Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

До зустрічі зі спадкоємцем престолу

Метте-Маріт народилася у місті Крістіансанд у сім'ї рекламного агента та журналіста, а також колишньої банківської службовці. Її батько був двічі засуджений за насильницькі злочини. Вони з матір'ю розлучилися, коли Метте була ще дитиною і обидвоє збудували нові сім'ї.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Дівчинка навчалася в середній школі Оддернес у Крістіансанді, а потім провела шість місяців у середній школі Вангаратти в Австралії як студентка з обміну з організацією «Молодь за взаєморозуміння». Після повернення Метте навчалася у школі при соборі Крістіансанда, де склала випускні іспити 1994 року. Вона пройшла підготовчі курси в коледжі Агдера та працювала офіціанткою в ресторані Café Engebret в Осло. 2012 року вона здобула ступінь магістра в галузі виконавчого менеджменту в Норвезькій бізнес-школі BI.

Майбутня кронпринцеса Норвегії

Зі своїм майбутнім чоловіком Метте-Маріт познайомилася на найбільшому музичному фестивалі Норвеги Quart. Незабаром вони почали жити разом в орендованій квартирі в Осло, що не схвалювалося консервативною норвезькою церквою.

Метте-Маріт і кронпринц Гокон у день їхніх заручин / © Getty Images

Коли 2000 року було оголошено про заручини спадкового принца Гокона з Метте-Маріт, реакція громадськості та ЗМІ була негативною, багато норвежців були шоковані тим, що відбувається. Часто згадувалися відсутність освіти у Метте-Маріт, її попередні стосунки із засудженим злочинцем та соціалізація у середовищі, «де наркотики були легко доступні».

Підтримка короля Гаральда V своїй невістці

Король Гаральд V та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Її майбутній на той момент свекор, король Гаральд V, у день весілля назвав її «незвичайною дівчиною», яка «обрала незвичайне життя». Король не з чуток знав, що означає домагатися дозволу шлюбу з дівчиною, яку кохаєш. Його стосунки з дружиною Сонею Харальдсен (нинішньою королевою Сонею) тривали довгі дев'ять років, перш ніж він отримав дозвіл від батька - короля Олава V – на цей союз. Довелося навіть погрожувати, мовляв кронпринц назавжди залишиться неодруженим, якщо йому не дозволять одружитися з коханою Сонею.

Гокон і Метте-Маріт оголосили про свої заручини 1 грудня 2000, а одружилися 25 серпня 2001 в соборі Осло.

Весілля Метте-Маріт та Гокона 2001 року / © Getty Images

Метте-Маріт публічно визнала помилки минулого

На пресконференції перед королівським весіллям майбутня принцеса заявила: «Мій юнацький бунтарський дух був набагато сильнішим, ніж у багатьох інших. В результаті я вела досить бурхливе життя. Ми перейшли всі кордони, і я дуже шкодую про це. Для мене було важливо жити попри те, що вважалося прийнятним. Я не можу знову зробити такий вибір, хоч і хотіла б. Я сподіваюся, що тепер зможу уникати розмов про своє минуле і що преса поважає це бажання».

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Associated Press

Суд над її сином Маріусом Хойбі

Її первісток, Маріус, від попередніх стосунків із чоловіком, ймовірно засудженим за злочини, пов'язані з наркотиками, народився у січні 1997 року. Коли Метте-Маріт стала дружиною кронприцна Норвегії, він усиновив її сина. На момент їхнього весілля Маріусу було 4 роки – це була мила дитина, яка виросла і принесла стільки проблем своїй матері та всій королівській родині.

Маріус Хойбі та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Нині йому 29 років, і його звинувачують у величезній кількості злочинів, зокрема й жорстокого сексуального характеру, а суд над хлопцем триватиме до середини березня. Маріус Хойбі перебуває під арештом та йому інкримінують 38 правопорушень. Кронпринц Гокон публічно виступав напередодні суду перед журналістами, заявивши: "Маріусу пред'явлено серйозне звинувачення. Сьогодні, звичайно, ми думаємо про всіх постраждалих. Поліції також має бути дозволено виконувати свою роботу, і судовим органам має бути дозволено виконувати свою роботу. Я впевнений, що вони зроблять це як слід. Також правильно, що це більше стосується всіх нас, хто знаходиться навколо».

Також відомо, що в суді ні Гокон, ні Метте-Маріт з'являтися не планують.

Зв'язок кронпринцеси з педофілом Джеффрі Епштейном

Останньою краплею в низці проблем (починаючи від суду над сином і закінчуючи проблемами зі здоров'ям ), Метте-Маріт зіткнулася з новим викликом. Колишня дружба Метте-Маріт із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном потрапила до заголовків новин після того, як Міністерство юстиції США в січні 2026 року опублікувало понад три мільйони файлів, пов'язаних з педофілом. З'ясувалося, що Метте-Маріт та Епштейн листувалися вже після його арешту за сексуальні злочини. Причому листування було дуже дивного характеру, в ньому Метте запитує у Епштейна, чи доречно їй пропонувати її 15-річному синові принцу Сверре (рідний син кронпринца Гокона) повісити на стіну шпалери з двома оголеними жінками, що несуть дошки для серфінгу на пляжі).

Після публікації цих листів Метте-Маріт випустила офіційну заяву, сказавши, що шкодує і хоче все пояснити публіці, але тільки коли зможе це зробити. А її чоловік кронпринц Гокон у розмові з журналістами публічно вкотре підтримав дружину та попросив просто дати їй час.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Чи впорається норвезька монархія з черговою кризою і, чи стане Метте-Маріт королевою-консортом коли-небудь, поки що залишається загадкою, адже становище у неї нині дуже хитке.