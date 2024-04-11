Продукти, які їдять знаменитості, щоб їхня шкіра мала молодший вигляд

Ми вже знаємо, що те, що ми їмо, суттєво впливає на здоров'я та зовнішній вигляд нашої шкіри.

Дієта з високим вмістом оброблених харчових продуктів, солодких закусок та шкідливих жирів може сприяти запаленню в організмі, яке може проявлятися у вигляді прищів, почервоніння та тьмяності шкіри. Крім того, дієти, у яких відсутні необхідні поживні речовини, такі як вітаміни А, С та Е та жирні кислоти омега-3, можуть призвести до проблем зі шкірою, таких як сухість, зморшки та нерівний тон. Якщо ви вживатимете багаті поживними речовинами продукти, це може підтримати здоров'я вашої шкіри зсередини, що призведе до більш молодого та сяйливого кольору обличчя.

Womans world назвав продукти, які їдять знаменитості, тому що вони найкраще підходять для краси шкіри та пояснив, як вони працюють. Ліцензована косметологиня Олені Дуке розповіла про найкращі продукти для шкіри і про те, що вони можуть зробити для вас.

Меган Маркл та мигдаль

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Горіхи — улюблена закуска багатьох знаменитостей, які дбають про своє здоров'я, зокрема Меган Маркл, герцогині Сассекської. Це не дивно, адже популярна закуска багата на вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Фактично дослідження вивчило вплив мигдалю на здоров'я шкіри і виявило, що щоденне його вживання може допомогти зменшити виразність зморшок на обличчі у жінок у постменопаузі.

В інтерв'ю Маркл розповіла, що під час знімань у «Форс-мажорах» вона з'їдала жменю мигдалю, щоб мати шкіру, що сяє. Мигдаль — чудове джерело вітаміну Е, яке допомагає вашій шкірі утримувати вологу і відновлювати тканини, коментує косметолог. Він може покращити текстуру шкіри і зробити її м'якою та гладкою.

Мигдаль / Фото: Credits

Мигдаль також може уповільнювати старіння. Антиоксиданти в мигдалі можуть допомогти захистити шкіру від пошкодження вільними радикалами, спричиненого ультрафіолетовими променями, що значною мірою сприяє передчасному старінню.

Кейт Міддлтон, Вікторія Бекхем та риба

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Чи ви є поп-принцесою, чи справжньою принцесою, ви повинні знати, що вживання риби корисне для тіла. Кейт Міддлтон та Вікторія Бекхем, як відомо, великими любительками риби. 49-річна Бекхем розповіла, що дотримується дієти із приготованого на грилі лосося та овочів, і рідко від неї відхиляється.

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

42-річна Міддлтон, у якої нещодавно виявили рак, регулярно віддає перевагу суші, зокрема теріякам з лососем. Лосось є джерелом жирних кислот омега-3, вітамінів та поживних речовин, які допомагають захистити шкіру від окислювального стресу, що призводить до омолодження та підвищення колагену.

За словами косметологині, жирні кислоти омега-3, що містяться в рибі, допомагають підтримувати природний жировий бар'єр шкіри, необхідний для підтримки гідратації та зволоженості шкіри. Це може запобігти сухості, лущенню та тьмяності, що призведе до більш сяйливого кольору обличчя. Ці жирні кислоти також мають протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити почервоніння та подразнення шкіри. Це особливо корисно людям із запальними захворюваннями шкіри, такими як прищі, екзема чи псоріаз.

Риба / Фото: Credits

І на цьому переваги не закінчуються. Риба містить поживні речовини, такі як білок та вітамін Е, які підтримують вироблення колагену в шкірі. Колаген необхідний для підтримки еластичності, пружності та гладкості шкіри, сприяючи молодості та бездоганному зовнішньому вигляду. Косметологиня стверджує, що деякі дослідження показують – жирні кислоти омега-3 можуть допомогти захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання та передчасного старіння, спричиненого впливом сонця. Це може допомогти знизити ризик появи зморшок, тонких ліній та пігментних плям.

Дженніфер Еністон і зелений чай

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Щоб покращити шкіру, Дженніфер Еністон п'є чай матчу. Матча — різновид зеленого чаю — вважають чарівним зеленим еліксиром, що має безліч переваг для шкіри, незалежно від того, чи п'єте ви його або застосовуєте місцево. Цей засіб також запобігає старінню. Дослідження показали, що фітохімічні речовини в зеленому чаї можуть збільшити вироблення колагену та запобігти його руйнуванню, що є серйозним фактором, що впливає на швидкість старіння вашої шкіри.

55-річна актриса заявила, що звикла до зеленого чаю, п'є його замість кави і навіть додає порошок на основі чаю матчі у свої протеїнові коктейлі.

Зелений чай багатий на антиоксиданти, особливо на катехіни, які допомагають захистити шкіру від пошкоджень, викликаних вільними радикалами, які прискорюють процес старіння і призводять до появи зморшок і провисання шкіри, — коментує Дуке. Нейтралізуючи вільні радикали, зелений чай допомагає зберегти молодість шкіри.

Як і риба, зелений чай також має протизапальні властивості, які допомагають зменшити почервоніння, запалення та подразнення шкіри.

Гвінет Пелтроу та кістковий бульйон

Гвинет Пелтроу / Фото: Associated Press

Пелтроу має чимало дивних секретів здоров'я, якими вона поділилася на своїй платформі Goop. Але найнешкідливішим із них є кістковий бульйон, який, за її словами, вона п'є щодня, щоб зменшити запалення, перенесене після Covid.

Кістковий бульйон багатий колагеном, білком, який формує структуру шкіри. Споживання продуктів, багатих на колаген, таких як кістковий бульйон, може допомогти підтримати вироблення колагену в організмі, покращуючи еластичність і зволоження шкіри, — вважає косметологиня. Він також багатий на амінокислоти, включаючи гліцин, пролін і глутамін. Ці амінокислоти відіграють важливу роль у підтримці здоров'я шкіри. Гліцин, наприклад, бере участь у синтезі колагену та сприяє загоєнню ран.

Все більше даних також свідчить про тісний зв'язок між здоров'ям кишечника та красою шкіри. Кістковий бульйон багатий на желатин і глютамін, які корисні для здоров'я кишечника. Здоровий кишечник може сприяти більш чистій та здоровій шкірі.

Голді Гоун та оливкова олія

Голді Гоун / Фото: Getty Images

Повідомляється, що 78-річна актриса Голді Гоун рекомендує використовувати оливкову олію, корисну для серця, для її стомленої від стресу шкіри, приймаючи дві столові ложки на день і втираючи її в шкіру.

Оливкова олія / Фото: Credits

Як і овочі, оливкова олія має поживну цінність у разі вживання в їжу в сирому вигляді. Оливкова олія — це суперпродукт, багатий на антиоксиданти і ліпіди, які живлять волосся, шкіру і нігті. Вживання оливкової олії допомагає зволожити шкіру зсередини.

Це корисно для зниження окислювального стресу та запалення, що особливо важливо для жінок у період менопаузи, – каже Діпалі Каш'яп, докторка медичних наук.

Всього 1,5-2 столові ложки на день — це все, що потрібно, щоб отримати всі переваги оливкової олії. Почніть із чайної ложки і подивіться, як ви почуватиметеся. Якщо ваш організм переносить це, ви можете поступово збільшити дозу до пари чайних ложок, потім столової ложки та, можливо, пари столових ложок. Якщо ви вип'єте його і відчуєте нудоту, ваша система травлення не готова, стверджує докторка Каш'яп. Поступове збільшення споживання та вибір високоякісної олії можуть покращити смак та загальне враження.

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