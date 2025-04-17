Прикраса з аквамарином: який вигляд має каблучка, яку принцеса Діана носила замість заручальної

Принцеса Діана / © Getty Images

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Одні з найбільш відомих прикрас Діани — заручальна каблучка з діамантами і сапфіром, яку нині носить принцеса Уельська Кейт — дружина її старшого сина принца Вільяма, а також золотий годинник Cartier — він красується на руці Меган, герцогині Сассекської — дружини молодшого сина, принца Гаррі. Але була у принцеси Діани ще одна цікава каблучка, яку вона любила і часто носила, особливо в тандемі з перлинним браслетом з таким же каменем.

Улюблені аквамарини

Подруга принцеси Уельської — Люсія Флеча де Ліма — подарувала Діані камінь аквамарин, після чого 1996 року компанія Asprey вставила його в каблучку. Великий дорогоцінний камінь смарагдового огранювання, вага якого оцінюється від 13 до 30 каратів у золоті, був поміщений між трьома симетричними рядами невеликих діамантів-солітерів.

Принцеса Діана з кільцем з аквамарином / © Getty Images

За даними wwd.com, саме цю каблучку принцеса Діана почала носити, як заміну своєї заручної каблучки із сапфіром, яку вона зняла після розлучення з принцом Чарльзом 1996 року. І хоча Діана була сфотографована з аквамарином лише двічі перед своєю смертю 1997 року, разом із каблучою у комплекті йшов браслет із п’яти ниток перлів. Повний комплект принцеса Діана продемонструвала на публіці 1996 року під час одного з урочистих прийомів у Сіднеї.

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Принцеса Діана / © Getty Images

Того дня принцеса відвідала танцювальну вечерю в Дослідницькому інституті імені Віктора Чанга під час візиту до Австралії.

Прикраси на герцогині Меган

Вперше з цією прикрасою Меган Маркл з’явилася на весільному бенкеті у Фрогмор-хаус у день їхнього з Гаррі весілля — 19 травня 2018 року.

Меган і Гаррі вирушають на весільний банкет / © Associated Press

Меган блищала того дня в білій сукні з шовку від Stella McCartney, яка чудово підкреслювала фігуру герцогині і нагадала нам один із образів її свекрухи Діани.

Меган і Гаррі вирушають на весільний банкет / © Associated Press

А каблучка з аквамарином, яку цього дня Меган одягла вперше, ідеально доповнювала її біле вбрання. Кажуть, королева Єлизавета II була незадоволена надто білою весільною сукнею Меган Маркл, але вже тоді було зрозуміло, що герцогиня Сассекська не дослухатиметься до будь-яких порад, де в неї було хоч трохи влади.

Меган і Гаррі вирушають на весільний банкет / © Associated Press