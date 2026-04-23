Принц Луї Уельський: кумедні конфузи молодшого сина Кейт та Вільяма
23 квітня принцу Луї Уельському виповнюється 8 років. За цей час юний принц багато разів з'являвся на королівських заходах і часто опинявся у конфузних ситуаціях. Сьогодні ми вирішили згадати деякі з них.
Парад Trooping the Colour, червень 2025
Принц Луї приєднався до старшого брата - принца Джорджа і сестри - принцеси Шарлотти на параді на честь дня народження короля Чарльза III в Лондоні.
Юний принц наслідував свого діда і брав з нього приклад махав натовпу рукою, стоячи на балконі палацу. Після чого фотографи зазнімкували ще один милий момент, коли Луї повернувся обличчям до короля та королеви і погримасував, чим зворушив усіх присутніх.
Процесія на честь Дня Перемоги, травень 2025
У травні 2025 року принц Луї був присутній із сім'єю на військовій процесії на честь 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі. На заході 6-річний Луї сидів поряд зі своїм батьком Вільямом та старшим братом Джорджем.
Юний принц явно нудьгував і в якийсь момент фотографи сфотографували, як він пожартував над старшим братом Джорджем. Коли принц Джордж рукою поправив свою зачіску, його брат Луї за якусь мить повторив цей жест, викликавши гнівний погляд Джорджа. Момент заскочили на фото. Луї, схоже, ще той бешкетник.
Парад Trooping the Colour, червень 2023
На першому святкуванні дня народження короля Чарльза III як монарха в червні 2023 року його онук - принц Луї - теж проявив себе з найпустошливого боку. П'ятирічний принц тоді гримасував, жартома віддавав честь, стоячи на балконі Букінгемського палацу з родиною та своїм дідусем-монархом.
Цей парад є королівською традицією протягом понад 260 років. Так святкував свій день народження король Георг VI, його дочка королева Єлизавета ІІ, а тепер і її син король Чарльз ІІІ.
Коронація короля Чарльза III, травня 2023 року
Маленький Луї вкрав серця королівських шанувальників на коронації свого діда Чарльза. Йому було 5 років, коли відбулася така історична подія. Луї приєднався до свого брата Джорджа та сестри Шарлотти на коронації у Вестмінстерському абатстві.
Принц Луї відчував себе у своїй тарілці на заході, він, як завжди, трохи пустував, трохи кривлявся, задерикувато підспівував гімн під час служби, а на балконі Букінгемського палацу, де члени сім'ї зібралися вже після коронації, голосно щось кричав.
Різдво у Сандрінгемі, 2022 рік
По дорозі на різдвяну службу 2022 року, а потім і дорогою назад до палацу, принц Луї буквально розтопив серця людей, які прийшли привітати королівську родину. Це був офіційний дебют молодшого принца на щорічному заході у церкві Святої Марії Магдалини. І хлопчик не дав публіці занудьгувати, він веселився від душі, а коли його мама Кейт підійшла привітатися з людьми, що зібралися, він потяг її за руку в бік.
Як і під час платинового ювілею королеви Єлизавети II, де Луї просто вкрав серця публіки, 4-річний молодший принц Уельських запам'ятався всім. Кейт навіть довелося трохи заспокоювати сина.