Принц Вільям / © Associated Press

Реклама

Королівська родина Великої Британії — це інститут, заснований на традиціях, деякі з яких сягають корінням у глибину століть, та це не означає, що ці традиції не можуть змінитися.

Публічна заява про зміни

Її принц Уельський зробив у розмові з Юджином Леві для його серіалу на Apple TV + «Неохочий мандрівник». Юджин приїхав до Британії та прийняв запрошення принца Вільяма прогулятися Віндзорським замком. Їхню розмову знімали на камери, і під час неї й пролунало запитання, яке стосується майбутнього.

Принц Вільям / © Associated Press

«Думаю, можна з упевненістю сказати, що зміни у моїх планах. Зміни на краще. І я це приймаю… Я їх не боюся, — сказав Вільям. — Саме це мене і надихає… сама думка про можливість змінити щось. Не надто радикальні зміни, але ті, які, на мою думку, необхідні».

Реклама

Що саме принц Вільям планує змінити

Майбутній король публічно виклав свій підхід до монархії, і, кажуть, це могло шокувати його батька Чарльза — прихильника королівських традицій. Вільям назвав статус принца Уельського та короля «роботою» і сказав, що серйозно ставиться до своїх «ролей» та «обов’язків».

«Я думаю, дуже важливо, щоб традиції зберігалися, і традиції відіграють величезну роль у всьому цьому, але є також моменти, коли ви дивитеся на традицію і запитуєте: „А чи відповідає вона сьогодні своєму призначенню? Це все ще правильно? Чи продовжуємо ми діяти та чи чинимо максимально можливий вплив?“ Тому я насправді маю на увазі, що мені подобається ставити запитання», — каже спадкоємець.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Цьогоріч Вільям уже вніс істотні зміни до статків герцогства Корнуолл, яке він успадкував від короля 2022 року. Доходи герцогства йдуть на фінансування суспільного та приватного життя спадкоємця і його сім’ї.

Вільям розпорядився скасувати орендну плату для низових організацій і запропонував знижки місцевим благодійним організаціям після того, як маєток розкритикували за стягнення плати з цих державних органів, а також з благодійних організацій, шкіл і збройних сил.

Реклама

Можливо, аналогічні реформи принц Вільям проведе і в Ланкастерському герцогстві, коли стане королем, або в управлінні королівським двором.

Коронація та важливі королівські заходи

Кемерон Вокер, королівський кореспондент GB News, заявив, що такі важливі події в королівському календарі, як винесення прапора, коронації та королівські весілля, найімовірніше, залишаться, але в сучасній інтерпретації.

«Мені відомо з достовірних джерел, що принц Уельський планує коронуватися, коли настане час, і так, він надіне корону. Однак очікується, що вона трохи відрізнятиметься від коронації його батька — так само, як коронація Його Величності відрізнялася від коронації королеви Єлизавети II».

Принц Вільям / © Associated Press

Інші події в королівському календарі теж залишаться, але їхня пишність та урочистість можуть бути скорочені відповідно до мети Вільяма модернізувати монархію.

Реклама

Скорочення штатного персоналу

Хоча сам принц Уельський цього ще не заявляв, цілком логічним видається питання про те, а чи потрібно утримувати стільки королівського персоналу в умовах кризи вартості життя — камердинери та штатні лакеї можуть здатися застарілими в сучасній монархії, і Вільям може їх скоротити.

Можливо, рішення майбутнього короля не будуть такими вже радикальними, як видається після його інтерв’ю. А може, це такий тактичний хід — можливість дізнатися думку громадськості, перш ніж принц Уельський зійде на престол.

Постійна база у Віндзорі

Під час розмови принц Вільям відверто дав зрозуміти, що сім’я — його головний пріоритет, що, ймовірно, вплине на деякі рішення, які він ухвалить, коли стане королем. Одним з таких рішень стане вибір місця проживання. Зараз Уельські готуються до переїзду до свого нового будинку — маєтку Форест-Лодж у Віндзорі, і саме тут планує жити Вільям, коли стане королем. Таким чином, він стане другим монархом, який відмовиться переїжджати до Букінгемського палацу. Його батько король Чарльз III залишився жити з дружиною королевою Каміллою у Кларенс-гаусі після свого сходження на трон. Але також не секрет, що більшість королів і королев, перебуваючи на троні, жили в Лондоні, зокрема в Букінгемському палаці.

Королева Камілла, король Чарльз, принц і принцеса Уельські з дітьми / © Associated Press

У своїй розмові з Юджином Леві принц Вільям чітко дав зрозуміти, що хоче змінити життя людей на краще, а це може вимагати від нього більш відкрито висловлюватися щодо соціальних проблем, щоб досягти змін. «Я хочу створити світ, у якому мій син пишався б тим, що ми робимо, світ і роботу, які справді змінюють життя людей на краще».

Реклама

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, під яким ім’ям зійде на престол принц Вільям.