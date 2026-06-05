Принцеса-аферистка, яка обманула весь Лондон: історія, яка дивує і сьогодні

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Єдина проблема полягала в тому, що вона не була принцесою, не була німкенею і вже мала двох чоловіків. Її справжнє ім’я було Мері Карлтон, і вона була на шляху до здійснення одного з найбільших в історії шахрайств, розповіла історикиня Емі Боїнгтон.

Мері насправді виросла в Кентербері в Англії і була донькою бідного музиканта. З раннього віку вона мала великі амбіції. Після втечі від кількох шлюбів вона прибула до Лондона. Одягнена в шовки та прикраси, вона заявила, що є німецькою принцесою на ім’я Мері де Волві. Щоб зробити брехню переконливішою, вона залучила спільників, які надсилали їй фальшиві листи з описами величезних володінь і незабаром молодий чоловік на ім’я Джон Карлтон «клюнув» на це — він залицявся до неї, і вони одружилися.

Однак медовий місяць пари тривав недовго, бо вже за кілька тижнів прийшов анонімний лист, у якому стверджувалося, що вона шахрайка і зовсім не німецька принцеса. Тож Мері заарештували й віддали під суд за двошлюбність, що тоді вважалося злочином, який карався смертю.

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Але замість того, щоб злякатися, Мері перетворила зал суду на власний театр — вона виголосила блискучу, ефектну захисну промову, стверджуючи, що це Джон насправді ошукав її, вдаючи із себе багатого лорда. Публіка захоплювалася її сміливістю, і навіть придворні короля, такі як Семюел Піпс, приходили її відвідати.

Оскільки її попередні чоловіки не з’явилися для свідчень, її виправдали і відпустили. Мері миттєво стала знаменитістю і навіть зіграла саму себе в п’єсі під назвою «Німецька принцеса». Але вона не змогла відмовитися від шахрайства і протягом наступних років повторювала цю схему.

Вона знаходила багатого чоловіка, зачаровувала його, а потім викрадала його гроші, ключі та срібло. Але її удача закінчилася 1672 року, коли її спіймали на крадіжці срібного кухля. Мері засудили до депортації на Ямайку, але згодом їй вдалося втекти, обманом потрапити на корабель і повернутися до Англії.

Зрештою її знову спіймали через рік, і оскільки повернення до Англії без дозволу вважалося злочином, за який карали смертю, її стратили через повішення. Мері було лише 30 років, коли вона померла.

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