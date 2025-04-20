Принцеса данська Ізабелла: сім фактів про доньку королеви Мері та короля Фредеріка X

Принцеса Ізабелла / © Getty Images

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1. Принцеса Ізабелла — старша онука королеви Маргрете II і старша донька короля Фредеріка X та королеви Мері. Має молодшу сестру, принцесу Жозефіну, і молодшого брата — принца Вінсента.

2. Ізабелла живе зі своєю сім’єю в Амалієнборгу в Копенгагені та в Будинку канцелярії в палаці Фреденсборг.

Принцеса Ізабелла зі своїм батьком Фредеріком і молодшою сестрою Жозефіною / © Getty Images

3. Вона народилася 21 квітня 2007 року в Rigshospitalet, університетській лікарні Копенгагена. Наступного дня пролунав салют з 21 гармати на ознаменування її появи на світ. Ізабелла була першою принцесою, про народження якої було повідомлено 21 пострілом, оскільки раніше кількість пострілів у салюті була різною залежно від статі новонародженого: для хлопчика здійснювався 21 постріл, для дівчинки — 17.

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4. Хрестили принцесу 1 липня 2007 року в Королівській каплиці палацу Фреденсборг. Дівчинка була хрещена в королівській хрестильній купелі, яка використовувалася для хрещення королівських дітей у Данії від 1671 року, і була одягнена в королівську хрестильну сукню, пошиту 1870 року для її прапрадіда, короля Крістіана X.

5. Станом на квітень 2025 року принцеса Ізабелла є другою в лінії наслідування престолу після свого старшого брата — принца Крістіана.

Принцеса Ізабелла зі своєю родиною / © Getty Images

6. Навчалася дівчина в школі Tranegårdsskolen у Гентофті. Ту ж саму державну школу відвідував і її старший брат Крістіан. Пізніше Ізабеллу та її молодших брата й сестру батьки відправили на 12-тижневе навчання до міжнародної школи Lemania-Verbier у швейцарському Верб’є. А закінчувала навчання принцеса в гімназії Ерегорд, де колись навчався її батько Фредерік і дядько — принц Йоагім.

7. Вісімнадцятиріччя принцеси припадає на великодній понеділок 2025 року. До речі, Ізабелла народилася в один день з покійною королевою Великої Британії Єлизаветою II.

Принцеса Ізабелла з мамою, королевою Мері / © Getty Images

Офіційно її день народження святкувався у Данії, як було озвучено палацом, 11 та 15 квітня. Фото зі святкувань ми показували раніше.

На заходах віддавали шану громадам молодого покоління у таких напрямках, як культура, творчість, волонтерство та сталий розвиток.

Принцеса Ізабелла зі своєю родиною / © Getty Images