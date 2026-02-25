Принцеса Естель: десять цікавих фактів про спадкоємицю шведського престолу

Принцеса Естель / © Getty Images

Реклама

1. Її повне ім’я — Естель Сільвія Ева Марія, принцеса Швеції, герцогиня Естергетландська, і народилася вона 23 лютого 2012 року, ставши первісткою Її Королівських Високостей кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля. Дівчинка з’явилася на світ у Каролінській лікарні в Сольні.

2. Відповідно до Закону про престолонаслідування 1979-го, який набрав чинності 1 січня 1980 року, принцеса Естель є другою в черзі на престол після своєї матері — спадкової принцеси Вікторії. Тобто найближчі 30 років вона точно навряд чи стане королевою Швеції.

Кронпринцеса Вікторія з донькою принцесою Естель / © Associated Press

3. 22 травня 2012 року в Королівській каплиці Королівського палацу відбулася церемонія хрещення принцеси. У неї виявилося багато королівських хрещених, серед яких її дядько, принц Карл Філіп (брат її матері Вікторії), нинішній король Нідерландів Віллем-Олександр, спадковий принц Норвегії Гокон, а хресною стала королева Данії Мері, яка на той момент носила титул принцеси.

Реклама

Кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель з донькою принцесою Естель / © Associated Press

4. Принцеса Естель — перша жінка в шведській історії, яка народилася з правом успадкування корони, яке не може бути скасовано народженням спадкоємця чоловічої статі, а також перша людина в шведській історії, яка народилася від спадкоємиці жіночої статі.

5. Дівчинка навчається у школі Campus Manilla в Королівському Юргордені. Це приватний навчальний заклад у Стокгольмі, який пропонує освіту від дошкільного до старшого середнього рівня.

Кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель з донькою принцесою Естель та сином принцом Оскаром / © Getty Images

6. Принцеса Естель має молодшого брата, принца Оскара, герцога Сконського. Він з’явився на світ 2 березня 2016-го, через чотири роки після її народження, в тій самій Каролінській лікарні в Сольні.

7. Принцеса Естель та її брат принц Оскар разом з батьками проживають у палаці Хага в Сольні, який від 1932 року належав батькові короля Карла XVI Густава (батька кронпринцеси Вікторії) — принцові Густаву Адольфу. 1966-го його передали уряду, а 2009-го маєток знову повернувся до королівської родини, ставши резиденцією Вікторії та Даніеля після їхнього весілля 2010 року.

Реклама

Кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель з донькою принцесою Естель та сином принцом Оскаром / © Getty Images

8. 13 червня 2025 року принцеса Естель стала хрещеною матір’ю своєї кузини принцеси Інес — доньки принца Карла Філіпа та принцеси Софії. Церемонія хрещення відбулася у каплиці палацу Дроттнінггольм. На момент хрещення Естель було 13 років, і вибір її як хрещеної був дуже нетрадиційним, проте таким, що підкреслює родинні зв’язки всередині династії, а також майбутню роль дівчинки в королівській родині.

Принцеса Есталь на хрещенні принцеси Інес / © Getty Images

9. Принцеса поступово все частіше з’являється на публічних заходах зі своїми батьками або по черзі з кожним із них, буває на культурних або спортивних подіях.

Кронпринцеса Вікторія та її донька принцеса Естель / © Getty Images

10. На честь 14-річчя дівчинки королівський палац поділився її новими портретними фото. На одному з них до сестри приєднався її молодший брат, принц Оскар. Знімки зроблені в палаці Хага фотографкою Сарою Фріберг.