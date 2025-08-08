Принцеси на навчанні: в яких образах королівські особи вперше з’являлися в університетах

Інгрід Олександра, Єлизавета, Леонор та Софія

Деякі з них уже вирушили до університетів, де отримуватимуть вищу освіту, та поділилися фотографіями. Ми ж пропонуємо згадати та подивитися на знімки принцес, якими вони ділилися в соцмережах зі своїх навчальних закладів та поглянути на те, які луки вони обирали для першої появи у стінах університетів.

Іспанська інфанта Софія

Іспанський королівський палац повідомив, що молодша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції навчатиметься за кордоном. Вже після літніх канікул, які Софія проведе з родиною в Пальма-де-Майорці, вона вирушить до Португалії, щоб розпочати навчання за спеціальністю «Політологія та міжнародні відносини» у коледжі Форвард.

Інфанта Софія / © Getty Images

Цей міжнародний навчальний заклад, створений лише три роки тому колишніми лідерами Франції, обіцяє нетрадиційний академічний досвід, оскільки студенти по черзі відвідують три європейські столиці протягом трирічної програми навчання.

Інфанта Софія в Уельсі / © Instagram іспанської королівської родини

Раніше інфанта закінчила навчання у коледжі UWCAtlantic в Уельсі, де у травні 2025 року у неї був випускний. Ми згадуємо, як Софі з’явилася в перші дні свого перебування в Уельсі. На ній тоді була чорна картата сорочка, чорний короткий топ, штани карго кольору гакі та білі кросівки. Волосся Софії було розпущене.

Норвезька принцеса Інгрід Олександра

Нещодавно старша дочка кронпринца Норвегії Гокона та майбутня королева вирушила до Австралії, де навчатиметься три роки. Буквально одразу ж на сторінці королівської родини у Instagram опублікували фото принцеси, зроблені у Сіднеї. На цих знімках Інгрід Олександра з’явилася у простому синьому джемпері та синіх широких джинсах, а також взута у білі кросівки. Її волосся було розпущене, а у вухах були золоті сережки. Образ вийшов досить простим та стриманим, у стилі casual.

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Принцеса залишиться в кампусі протягом усіх своїх університетських років і вивчатиме міжнародні відносини та політичну економіку.

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Принцеса бельгійська Єлизавета

Торік принцеса Бельгії Єлизавета вирушила до США, де розпочала дворічний курс навчання у магістратурі Гарвардського університету у Бостоні. Палац одразу опублікував кілька барвистих фотографій спадкоємиці престолу з Гарварду.

Єлизавета обрала для першого університетського дня простий лук в стилі casual — коричневий топ, сині джинси-кльош від Tommy Hilfiger з поясом на талії та взула зелені замшеві кросівки SNS x Adidas Originals. Образ доповнювала золота прикраса на шиї з монетою у вигляді латунного знаку зодіаку Скорпіон Maje Paris, золоті сережки у вухах та каблучка на пальці. Єлизавета розпустила волосся і була майже без макіяжу.

Принцеса Єлизавета в Гарварді / © Instagram Бельгійської королівської родини

Цього літа спадкоємиця бельгійського престолу заявила, що відмовляється від королівських привілеїв у Гарварді і хоче бути нарівні зі своїми друзями-однокурсниками, які зіткнулися з такою самою невизначеністю щодо свого майбутнього у зв’язку із забороною на навчання іноземних студентів у престижному університеті з візами, яку запровадив президент США Дональд Трамп. Чи продовжить Єлизавета навчання у цьому навчальному закладі від вересня, поки що залишається загадкою.

Принцеса Єлизавета в Гарварді / © Instagram Бельгійської королівської родини

Іспанська принцеса Леонор

Спадкоємиця іспанського престолу — принцеса Леонор — старша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції — також навчалася в коледжі UWC Atlantic College в Уельсі. Це взагалі популярний коледж для європейських королівських осіб. Дочки короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеви Максими теж його закінчували.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Після цього Леонор проходила навчання у військовій академії в Сарагосі та у Військово-морській школі в Марині, яку закінчила цього літа.

Публіка бачила весь цей час спадкову принцесу у військовій формі, як і належить правилам тих навчальних закладів, до яких вона вступала. Де продовжить своє навчання Леонор, палац поки що не повідомляє.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми згадували шкільні та студентські роки принцеси Кейт, принца Вільяма, короля Чарльза та навіть королеви Єлизавети II.